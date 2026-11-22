Las soluciones de mercado, como elevar la tasa de interés, en una economía complementaria de alta relación entre el crecimiento económico y el ahorro, provoca la caída del ahorro y el crecimiento económico.

El Gobierno está comprometido en una reforma tributaria que eleva los recaudos tributarios y baja el ahorro. Lo que se requiere es una baja de la tasa de interés, en contra del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y el FMI, que eleve el ahorro, y la intervención en el mercado monetario y cambiario para devaluar la moneda en forma drástica.

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Se quiebra la igualdad entre la oferta y la demanda. El crecimiento económico, que es determinado por el ahorro, es menor que el reportado por el DANE.

No hay otro camino que apartarse del mercado. Hay que bajar la tasa de interés de referencia y de los TES. Hay que intervenir el mercado monetario y cambiario para devaluar la moneda en forma drástica y colocar el ahorro por encima de la inversión, y la oferta por encima de la demanda.

La solución no es una reforma tributaria que reduce el ahorro y el crecimiento económico.

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No se cumple el postulado de Keynes. La demanda no crea su propia oferta. La oferta no puede sostenerse por debajo de la demanda.

El ahorro no puede sostenerse por debajo de la inversión. Se requiere la presencia del Estado para sostener el ahorro por encima de la inversión, la oferta agregada por encima de la demanda agregada.

Si no se hace, el ahorro se coloca por debajo de la inversión, y la oferta agregada por debajo de la demanda agregada. A menos que el Gobierno (Ministerio de Hacienda y el Banco de la República) intervenga en el mercado cambiario y monetario para bajar la tasa de interés y devaluar la moneda en forma drástica, y así elevar el ahorro y el crecimiento económico, la economía tiende al colapso.

Keynes demostró que las condiciones de equilibrio no se cumplen cuando la inversión es menor que el ahorro y, en consecuencia, recomienda la ampliación del gasto público y la inversión.

En nuestro caso, el incumplimiento es un estado general ocasionado por la invalidez del postulado de que la demanda crea su propia oferta. La oferta tiene que ser creada por el hombre. El ahorro no lo da el mercado.