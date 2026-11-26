La batalla cultural no es un fenómeno nuevo. Refleja visiones y valores distintos sobre la familia, los roles y la identidad de género, la religión, la educación, la memoria histórica, la libertad de expresión, el papel del Estado, los límites del poder de quienes gobiernan y los derechos y deberes de la ciudadanía. Puede poner en riesgo la democracia, cuando el debate de ideas se transforma en un enfrentamiento entre enemigos irreconciliables. Así aumentan la polarización y el estigma hacia quienes piensan distinto, a quienes se llega a ver como enemigos políticos. El debate público se empobrece.

Algunos gobernantes y políticos movilizan a ciudadanos apelando al miedo, la religión, el nacionalismo, el odio y la moral. Con ello debilitan el debate público, promueven los ataques personales y refuerzan los prejuicios. Cuando un sector cree poseer la única verdad moral del país y concluye que sus adversarios no tienen derecho a gobernar, significa distorsionar las reglas de la democracia. De ahí al autoritarismo no hay sino un paso.

Cuando esto sucede, las diferencias se convierten en enfrentamientos, desconocimiento de la legitimidad del adversario, su silenciamiento y las instituciones se utilizan para imponer esa visión única. Esto empobrece el pluralismo político, limita la libertad de expresión, los derechos humanos, la separación de poderes y la independencia judicial.

Tanto la izquierda como la derecha han utilizado la batalla cultural, con narrativas distintas, pero con intenciones similares: movilizar electoralmente a determinados grupos, incidir en la educación, influir en los medios de comunicación, implementar políticas que permitan generar valores e identidades comunes.

Estas estrategias con frecuencia terminan con trasgresiones a la Constitución y las leyes, y por esta vía a la violación de derechos humanos. Por ejemplo, violar la libertad de prensa y de expresión, los ataques y demandas contra periodistas que expresan opiniones que no les son favorables y vulnerar derechos a la oposición y las minorías.

Otro ejemplo son las intervenciones a monumentos y museos y a piezas que hacen parte del patrimonio cultural, que nos pertenece a todos, e impide conocer verdades de la historia que pueden sanar heridas y hacer el duelo. No en vano países como Alemania, Austria y Suráfrica, para mencionar solo algunos, han honrado a las víctimas de la violencia con museos y monumentos y hacen un llamado a que se conozca la verdad y la historia no se repita.

Todo esto con frecuencia se traduce en que las niñas y las mujeres son las más afectadas por la batalla cultural. Con frecuencia vulnera derechos adquiridos y avalados por la Constitución y las leyes. Por ejemplo, eliminar la denominación de las niñas cuando se habla de “niñas, niños y adolescentes” es una forma de desconocer su identidad. Otros ejemplos son derechos reconocidos a las mujeres de derechos sexuales y reproductivos como el aborto, la diversidad sexual y la adopción por parejas del mismo sexo.

La batalla cultural es discriminatoria. No hay un solo modelo de familia, no hay una sola religión e incluso hay personas que no profesan ninguna. La diversidad de opiniones, creencias, el respeto de la diversidad abre las puertas a sociedades más justas, libres y pacificas.