¿En qué se parecen la extrema derecha y la extrema izquierda?

Una de las paradojas de la política es que estas dos líneas ideológicas coinciden en muchos asuntos que ocupan sus agendas y sus narrativas. Por ejemplo, imponer modelos de educación afines a sus creencias, cuestionar la enseñanza de episodios históricos que son contrarios a su relato, definir los lineamientos que representan la cultura y la historia del país de acuerdo con su visión de la historia y de su ideología, y presentar la diversidad sexual como una amenaza a los valores.

En cuanto a los medios de comunicación los censuran, desacreditan periodistas críticos y redes sociales. Incluso ejercen presiones para definir qué periodistas deben salir de sus cargos y limitan la divulgación de información sobre decisiones y actos del gobierno solo a una o dos personas, que evidentemente son considerados poseedores de la verdad. Esto restringe el acceso a información pública, investigar posibles hechos sobre irregularidades en las gestiones gubernamentales e incluso expresar opiniones diferentes o divergentes. Tampoco se salvan organizaciones sociales y académicos críticos, quienes también son objeto de represalias.

Estos intentos de control se sustentan en la necesidad de imponer lo que consideran es la verdad, la verdad sobre lo que son la democracia, los derechos humanos, la definición de identidades, los valores y costumbres. Algunos gobiernos extremistas defienden una idea de nación basada su identidad tradicional, religiosa o cultural. Esto genera discriminación y exclusión de quienes no comparten esta visión y amenaza derechos adquiridos como la diversidad sexual, el aborto y el racismo, entre otros. Construir un enemigo y generar miedo, debilitar voces críticas, y dificultar el acceso a la información, son estrategias que van de la mano de los gobiernos extremistas.

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Según el profesor Cristóbal Rovira Kaltwasser, “el movimiento hacia la ultraderecha es muy reciente es muy reciente en América Latina y se está desarrollando con gran velocidad, lo cual entraña un verdadero ‘test de esfuerzo’ para los sistemas democráticos de la región". Además, confirma que la literatura académica ha demostrado que esto trae grandes desafíos, “sobre todo porque usualmente propicia actitudes y reformas que atentan contra la democracia liberal, tales como la separación de poderes, el respeto a las minorías, la protección de derechos civiles y la autonomía tanto de lis tribunales de justicia, como otros organismos a nivel nacional e internacional que no son electos ni controlados directamente por el pueblo”.

La democracia necesita partidos de diversas tendencias, incluyendo la derecha convencional, progresistas y, por qué no, la izquierda. Pero, sobre todo, evitar que los extremistas de derecha y de izquierda se sigan consolidando.