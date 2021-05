En búsqueda de regulación actualizada a la realidad

Mucho se ha discutido acerca de qué tan paralelos son los negocios y la regulación. Definitivamente con las tendencias y megatendencias de negocios globales, son muchas las oportunidades que existen en materia de regulación (nueva y renovación de la existente) cuando de nuevos negocios se habla. Con la cuarta revolución industrial encima, más ahora con esta penosa pandemia, y el apetito de los emprendedores y de las organizaciones por descubrir nuevas formas de negocio de cara a perdurar en el mercado, hay mucho camino por recorrer en cuanto a la regulación se refiere. El punto de no retorno en esta materia está en qué tan preparados están los Estados en materia de regulación cuando se trata de alinderar los negocios emergentes con regulación o la actualización de la misma.

No solo basta con regular por regular. Tampoco, desregular en exceso. Se trata de buscar la medida perfecta o cuasi perfecta en materia de regulación a los nuevos negocios. Para ello es necesario que los tres poderes del Estado, en este caso el colombiano, estén lo suficientemente preparados y guarden equilibrio entre su curva de conocimiento adquirida con el tiempo y un nuevo conocimiento que dé respuesta los negocios emergentes. Uno de los principales actores en esta discusión es el Poder Legislativo. Acá es donde se necesita una camada de senadores emergentes o de prestigio reconocido que con juicio profesional y sin sesgo vayan adelante en materia de presentación de propuestas que se adelanten a la regulación de negocios emergentes. Sé que lo del juicio no sesgado sería casi una quimera. No obstante, somos los ciudadanos los que debemos exigirlo y demostrarlo con el voto.

Cuanto más y mejor preparados estén los legisladores en materia de nuevos negocios, más y mejores oportunidades tendrán los negocios emergentes. En caso de que los legisladores no tengan este tipo de iniciativas, la responsabilidad estará en manos del Ejecutivo. Con uno de los principales pilares del actual Gobierno, “la economía naranja”, hay un camino por recorrer en materia de regulación de cara a esos nuevos negocios. Mucho se habla de los incentivos tributarios, pero recordemos que, si bien los incentivos en materia de impuestos son interesantes, estos no son los únicos en los que hay que pensar. Por ejemplo, la supervisión a la que serán objeto estos nuevos negocios deberá actualizarse y para que eso ocurra serán muchas las adaptaciones que habrá que introducir en las superintendencias actuales.

En materia de reportes financieros, será la contabilidad la que dé respuesta a esos nuevos modelos de negocios. Para ello, uno de los mejores ejemplos de regulación paralela a los negocios ha sido la aplicación de la Ley 1314 por la cual se convergió a NIIF en Colombia. Estas normas, por ejemplo, son de aplicación internacional y su intención es precisamente la aplicación de estándares internacionales que sean coadyuvantes con las nuevas alternativas de negocio. El asunto en este sentido es qué tan bien preparadas están las empresas para llevar una contabilidad de clase mundial y que dé respuestas a esas nuevas formas de negocio. Del mismo modo, las superintendencias deberían estar más que preparadas para supervisar bajo estos estándares internacionales con regulación clara y adaptada a la nueva realidad. En este aspecto es mucho el camino por recorrer.

Así las cosas, la recomendación es no solo promover una regulación que dé respuesta a los nuevos negocios actuales, sino que exista anticipación en la regulación de cara a las nuevas alternativas de negocio. Por eso no se puede hablar solo de regulación integral, sino de que la misma sea activa y tenga el poder de anticipación. Este es un asunto del Estado y en la medida en que sea activo en esta materia estará dejando huella no solo en el corto plazo sino en el mediano y largo plazo. De esta manera, quienes se embarquen en este asunto podrán ser bien llamados estadistas y no gobernantes o simplemente políticos.

En Twitter: @JnicaV