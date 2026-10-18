Gustavo Petro y el crimen de Miguel Uribe Turbay

Desafortunadamente hay muchos intereses verán desde atrás tratando de evitar que se conozcan los autores intelectuales. La fiscalía a pesar de que María Claudia Tarazona le ha entregado información invaluable, no…

Transcurrido un año desde el magnicidio de Miguel Uribe Turbay me atrevo a hacer un pronóstico: no van a llegar a los verdaderos autores intelectuales. La orden, se sabe, no la dieron las disidencias de las FARC. Ellos, en el dicho de su viuda María Claudia Tarazona, sí fueron los autores materiales. El proceso va lento. Así en las primeras semanas hayan capturado a los que ejecutaron el crimen, la investigación se detuvo.

Desafortunadamente hay muchos intereses verán desde atrás tratando de evitar que se conozcan los autores intelectuales. La fiscalía a pesar de que María Claudia Tarazona le ha entregado información invaluable, no ha he hecho las diligencias oportunas.

El país tiene derecho a conocer la verdad tanto como su padre, su viuda y su hijo. No acabo de entender el papel de la fiscal general en todo esto porque la misma María Claudia ha dicho que en sus últimas reuniones con ella el ambiente ha estado muy tenso.

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No quiero asumir que la fiscal esté tomando frente a este homicidio la misma actitud que ha asumido ante los grandes escándalos de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro, en los cuales se ha mostrado extremadamente negligente. Qué desafortunado; es muy desafortunado que la Fiscalía, teniendo las herramientas y la tecnología para llegar a la verdad, no haya hecho todo lo necesario, no solo para resarcir a la familia, sino porque el país entero tiene derecho a conocer la verdad.

En Colombia, los grandes magnicidios no han sido resueltos en su totalidad. Interminable sería la lista de colombianos ilustres asesinados en los últimos 40 años. Entiendo que siempre detrás de estos crímenes hay personas muy poderosas, sean políticos o delincuentes como las disidencias de las FARC o ambas, como lo denunció esta semana María Claudia Tarazona.

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Conviene recordar que el expresidente, Gustavo Petro, sostuvo que la mafia estuvo detrás del crimen. Aseguró que el magnicidio no tuvo motivaciones políticas directas cometidas por su movimiento, sino que la delincuencia organizada y estructuras mafiosas estaban vinculadas al hecho. Manifestó además que el esclarecimiento y seguimiento del caso había sido una "obsesión". Dijo además que las declaraciones de Miguel Uribe Londoño (padre del exsenador), quien lo acusó de presuntamente haber instigado el crimen, era un "calumniador" y anunció acciones legales (denuncia por injuria y calumnia) en su contra. En respuesta a sectores de la oposición que anunciaron que buscarían esclarecer quién dio la orden del crimen, Petro afirmó que la justicia ya había avanzado en reconstruir la estructura y que quienes investigaran a fondo "se encontrarían con muchas sorpresas". Soltó irresponsablemente otras tesis más, como que el crimen no provenía únicamente de dinámicas locales, sino que habría sido financiado y coordinado por capos del narcotráfico y grandes mafias trasnacionales que operan internacionalmente desde Dubái y Europa. Cabe preguntarse entonces: ¿Acaso Petro pretendía desviar la investigación?