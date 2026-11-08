La punta del iceberg

Petro, y lo he dicho en muchas oportunidades, no es un buen ser humano: manipulador sí, y comunicador inmejorable. Pero es que uno no le puede decir mentiras a todo el mundo…

Quienes en los últimos cuatro años hemos criticado al expresidente Gustavo Petro y, como en mi caso, hemos sido hostigados y amenazados de muerte, hoy vemos con hechos, testimonios y pruebas que todo lo que decíamos de Aureliano no eran susurros de medianoche ni chismes de cóctel bogotano. Entiendo que muchos petristas estén muy decepcionados de su presidente; por eso se resisten a creer todo lo que a diario se va conociendo de su propia vida y de su Gobierno.

Petro, y lo he dicho en muchas oportunidades, no es un buen ser humano: manipulador sí, y comunicador inmejorable. Pero es que uno no le puede decir mentiras a todo el mundo al mismo tiempo. Y eso es lo que trató de hacer el señor Petro.

Desafortunadamente, la Fiscalía General de la Nación ha sido sospechosamente negligente en la gran mayoría de casos que involucran escándalos, corrupción y otros delitos de altos funcionarios del Gobierno anterior, quienes, después de haber trabajado adentro, como la exdirectora del DAPRE Angie Rodríguez, se atrevieron a denunciar. Fueron tratados de locos; trataron de hacerles un character assassination y, en este caso en particular, ella misma ha denunciado que trataron de envenenarla dos veces.

Publicidad

Es por eso por lo que la exdirectora del DAPRE, Laura Sarabia, podría verse en serios problemas frente a la justicia, pero no la colombiana, sino la de Estados Unidos. Ella, junto con Verónica Alcocer, también conocida con el alias de “la bailarina”, tuvieron una confabulación durante meses. Podrán negarlo, podrán dar entrevistas rasgándose las vestiduras, podrán tratar de distraer la atención, pero la verdad siempre se sabe.

No es una coincidencia que Angie Rodríguez, Eva Ferrer y otras mujeres hayan denunciado a Gustavo Petro y a su círculo cercano, porque lo vieron de cerca, lo vivieron y, peor aún, lo padecieron, pues la personalidad de Petro no le permite ni que le lleven la contraria ni que le pongan de manifiesto los errores que a diario comete.

Ahora bien, como en este país si usted quiere enredar un tema lo judicializa, entonces el abogado de Petro anuncia denuncias penales a todo el mundo que se atreva a hablar del líder intergaláctico. Claro, esa es la manera fácil de salirse del problema, porque muchos de esos procesos tomarán años y, si se trata de proteger a Petro, mientras la fiscal sea Luz Adriana Camargo, podrían dormir el sueño de los justos. Anticipo que en los próximos meses se conocerán muchos más hechos escandalosos que involucran a Petro y a su familia. Podrán negarlo, patalear y llorar, pero la verdad siempre sale a flote, porque, como dicen, no hay nada oculto entre el cielo y la tierra.

Hay especialmente dos personas en las que pienso inmediatamente cada vez que se conoce un nuevo escándalo. En la mamá de Petro y en su hija menor. Doña Nubia y Antonella deben sufrir silenciosamente presumiendo, seguramente, la inocencia de Petro. Y no las juzgo, las entiendo y, por eso, jamás me metería con ellas.