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Lo digo así, de entrada, porque ya importuna que cada vez que a alguien le pica lo que escribo aparezca el mismo coro pidiendo mi salida de El Espectador. Llevo casi treinta años en estas páginas y no veo por qué tendría que hacer maletas solo porque a unos cuantos les incomoda lo que pienso. Uno no dura tres décadas en este oficio para salir corriendo cada vez que se arma un bochinche en X.
Por el contrario, cada ataque o perfilamiento me comprueba que estuvimos ad portas de quedar en manos de un narco-Estado de izquierda que, no tengo dudas, arrancó con Petro. Por eso es por lo que se querían robar las elecciones, para acabar de entregarle el país a los narcos, proceso que arrancó el cuatrienio pasado.
A Don Fidel Cano, director de El Espectador, le tengo un respeto y admiración enormes. Y, claro está, un agradecimiento que no necesita adornos ni lisonjas. Durante tres décadas me ha tratado con una consideración como columnista que valoro de verdad. Sé perfectamente que en varios momentos le ha tocado, de manera muy incómoda, salir a dar explicaciones públicas no por mis columnas, sino por lo que digo en mis redes sociales. No me hago el desentendido con eso; sé que no es plato de buen gusto, pero una cosa es la columna del domingo y otra el tiroteo diario de X, donde cualquier frase suelta la vuelven munición.
Tampoco he pedido jamás la renuncia de nadie. No tengo cómo hacerlo ni me interesa meterme en lo que no me toca. Pero tampoco voy a posar de hipócrita: me importuna ocasionalmente tener que compartir página con ciertos zurdos. Leer algunas cosas de esa cuerda me da pereza, y no tengo por qué disimularlo. Ellos escriben lo suyo y yo digo lo mío, que tampoco les gusta. Y si pretenden que sea políticamente correcto, cosa que los petristas no conocen, se equivocan. Quedarán imbuidos en su absoluta arrogancia.
Me da mucha pena que a los zurdos les mortifique tanto leer opiniones que no siguen su incoherente y desgastada cartilla ideologizada, pero así es la democracia que tanto les molesta. Esto no se trata de que todos repitamos el mismo libreto ni de callar al que estorba; se trata de armarse de paciencia con el disenso y entender que la histérica pataleta ajena es legítima.
Y con el señor Petro no hay nada que enredar: no pienso dejarme perfilar ni estigmatizar. No me asustan los señalamientos ni las etiquetas para intimidar a sus críticos. Seguiré denunciando todas las porquerías que predominaron en su Gobierno, una por una, sin pedir permiso y sin echarme para atrás. Ahí sigo, cada domingo, hasta que el director diga o hasta que me retire del oficio.
A las recuas petristas que viven insultando, amenazando y hostigando y pidiendo mi cabeza les digo que no pierdan el tiempo: no les voy a dar ese gusto. Irse por cuenta de una jauría digital sería regalarles lo que no se han ganado, como los subsidios que se ganaron en el Gobierno de su líder intergaláctico y con los que él “hacía cosas muy buenas en la cama”.
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Alberto(68074)•Hace 3 minutosMuy bien Felipe, ud es fundamental en este proceso no se deje intimidar por nadie ni por nada, adelante con sus escritos, ni ni más faltaba