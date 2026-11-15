Allen Ginsberg: la primera idea, la mejor idea

Para Allen Ginsberg, y luego para sus amigos, Jacques Kerouac, William S. Burrougs, Neal Cassady y los demás nombres de lo que los críticos llamaron generación beat, la primera idea era la mejor idea, tanto en la vida como en la poesía. Ginsberg creía en las primeras idea, aunque en muchas ocasiones no pudiera definir cuáles habían sido. Escribía en “primera idea”, e iba por el mundo defendiendo las “primeras ideas”, que eran la libertad, el amor, la paz, las drogas y el rock and roll, sus amistades, su madre, Naomi Ginsberg, a quien le escribió un poema de casi 20 páginas, “Kadish”, y los ofendidos de la calle, y entre ellos, un…

Para Allen Ginsberg, y luego para sus amigos, Jacques Kerouac, William S. Burrougs, Neal Cassady y los demás nombres de lo que los críticos llamaron generación beat, la primera idea era la mejor idea, tanto en la vida como en la poesía. Ginsberg creía en las primeras idea, aunque en muchas ocasiones no pudiera definir cuáles habían sido. Escribía en “primera idea”, e iba por el mundo defendiendo las “primeras ideas”, que eran la libertad, el amor, la paz, las drogas y el rock and roll, sus amistades, su madre, Naomi Ginsberg, a quien le escribió un poema de casi 20 páginas, “Kadish”, y los ofendidos de la calle, y entre ellos, un amigo que era y fue amigo y amor y amante y odiado odiante, Carl Solomon.

Todos ellos eran una “primera idea”, y por serlo, eran “la mejor idea”. “He visto los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura, famélicos, histéricos, desnudos, arrastrándose de madrugada por las calles de los negros en busca de un colérico picotazo, pasotas de cabeza de ángel consumiéndose por la primigenia conexión celestial con la estrellada dinamo de la maquinaria de la noche”, decían las líneas iniciales de “Aullido”, el poema que comenzó a romperles la cabeza de tanto orden, tanta seguridad, tanta abulia y tantas viejas tradiciones a algunos estadounidenses de los últimos años 50 y de los sesenta, y luego, de allí en adelante hasta hoy. Ginsberg era en sí mismo una “primera idea”.

Sus primeras ideas calaron, tuvieron distintas ebulliciones, explotaron y se volvieron ideas esenciales para el hippismo y las revueltas de los 60, que se manifestaron de varias formas contra el sistema blanco y negro que regía y que había propiciado, sin proponérselo, el estallido de Ginsberg y los Beats, cuando en 1957 acusaron al poeta y a Aullido ante el estado de California por considerarlos de un “material obsceno”. En el banco de los acusados se sentaron el editor del poema, Lawrence Ferlinghetti, y el tendero Shigeyoshi Murao, ambos, arrestados por haber promocionado y vendido el libro. Luego de las deliberaciones, el juez, Clayton W. Horn, determinó que “Aullido” tenía un inmenso valor de redención.

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A Allen Ginsberg, el juicio lo tomó de viaje por Sudáfrica y Europa. Cuando retornó, “Aullido”, y él y su imagen de poeta del Apocalipsis, y su voz y sus primeras ideas y su historia, su vida y leyendas, se habían multiplicado por miles de miles, tanto en los Estados Unidos como más allá de sus fronteras. Según los críticos y columnistas, y los historiadores, más acá pasados los tiempos, e incluso la muerte de Ginsberg y de todos los escritores beat, el veredicto abrió las puertas de la libertad de expresión en todo el país, consagrada para los tiempos de los tiempos en la primera enmienda de la Constitución. Los excluidos comenzaron a ser incluidos. Los humillados, a tener y a vivir con sus derechos.

Como le decía Ginsberg a Solomon en “Aullido”, “Estoy contigo en Rockland donde acusas a tus doctores de locura y planificas la revolución socialista Hebrea contra el Gólgota nacional fascista”.