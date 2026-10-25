John Steinbeck y sus batallas Al este del edén

Para encontrar aquella magia en la que creía y de la que hablaba, John Steinbeck tuvo que escribir cientos de cientos de cuentos en la Universidad de Stanford, de donde jamás se graduó, en los cafés, en su habitación, en la calle, en las pocas plazas de su pueblo, Salinas, California, y tuvo que apretar las mandíbulas para no morder a los profesores y a sus amigos cuando le decían que tal o cual historia no funcionaban. “Si hay magia en la escritura de historias, y estoy convencido de que la hay, nadie ha sido capaz de reducirla a una receta que pueda ser transmitida de una persona a otra”, le escribió en 1963 a un “joven…

Para encontrar aquella magia en la que creía y de la que hablaba, John Steinbeck tuvo que escribir cientos de cientos de cuentos en la Universidad de Stanford, de donde jamás se graduó, en los cafés, en su habitación, en la calle, en las pocas plazas de su pueblo, Salinas, California, y tuvo que apretar las mandíbulas para no morder a los profesores y a sus amigos cuando le decían que tal o cual historia no funcionaban. “Si hay magia en la escritura de historias, y estoy convencido de que la hay, nadie ha sido capaz de reducirla a una receta que pueda ser transmitida de una persona a otra”, le escribió en 1963 a un “joven escritor” que quería conocer la fórmula de la literatura. Más adelante, le admitió que una y mil veces, cuando se sintió criticado injustamente por sus profesores, “la razón estaba del lado de mi profesor, no del mío”.

En una recolección de sus cartas a Pascal ‘Pat’ Covici, su editor en Viking Press y su confidente, que Steinbeck escribía en las páginas de la izquierda de sus cuadernos, al lado de “Al este del Edén”, le confesó sus dificultades para escribir, sus temores, sus angustias y desvelos. En la dedicatoria, le puso: “Me viste tallando una figurita en madera y me dijiste: ‘¿Por qué no me haces algo?’. Te pregunté qué querías y dijiste: ‘Una caja’. ‘¿Para qué?’. ‘Para guardar cosas’. ‘¿Qué tipo de cosas?’. ‘Lo que tengas’, dijiste. Bueno, aquí tienes tu caja. Casi todo lo que tengo está dentro, y aún no está llena. Hay dolor y emoción, sentimientos buenos y malos, pensamientos perversos y buenos, el placer del diseño, algo de desesperación y la indescriptible alegría de la creación. Y encima de todo esto está toda la gratitud y el amor que siento por ti. Y aún así, la caja no está llena”.

Cuando renunció a la universidad, Steinbeck viajó a Nueva York, y allí trabajó en los cimientos del Madison Square Garden, fue colaborador del New York American con algunos artículos, y con unos amigos o conocidos organizó una fábrica de maniquíes de yeso que se fue a la quiebra a los seis meses. Cuando todo era casi nada, regresó a California a escribir (Las uvas de la ira, La taza de oro, De ratones y hombres, A un Dios desconocido), y en los 40 hizo parte del ejército en la Segunda Guerra Mundial. Fue herido en las islas del Mediterráneo cercanas a Italia, disparó e hirió a algún soldado italiano o alemán, y más allá de todo, escribió. Buscó aquella magia en la que creía con una férrea voluntad de magia, siempre con palabras, con textos, formas, idas y vueltas, caídas y levantadas. Los críticos lo pulverizaban, los escritores lo despreciaban.

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En el 62, cuando le dieron el Nobel de Literatura, en el New York Times salió una columna en la que decía que era un escritor con un “talento limitado”, que “en sus mejores libros, está diluido en filosofías de décimo grado”. Él simplemente respondió que su guerra y su literatura eran guerras contra la debilidad y la desesperación de los hombres. Sus guerras fueron textos, novelas, ensayos, teatro, cine, y hasta una canción de Luis Eduardo Ante que decía “Fue en ese cine, ¿te acuerdas?, en una mañana Al este del Edén, James Dean tiraba piedras, a una casa blanca entonces te besé”.