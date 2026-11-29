A uno de los campesinos que poblaban “La bendición de la tierra”, de Knut Hamsun, le regalaron en tiempos de esplendor un reloj de pared, pero aquel hombre no iba a llegar ni tarde ni temprano a ninguna parte porque el tiempo para él era solo un asunto de imagen, de color y de figuras en el paisaje. Aquel hombre era, de alguna manera, como el protagonista de “Hambre” que Hamsun había creado y hecho vivir 27 años antes, en 1890, y que había sufrido, y padecido, se había interrogado sin poderse responder, y que escribía esporádicos artículos para un periódico de Cristianía, luego llamada Oslo. Cuando sentía que las tripas se le…

A uno de los campesinos que poblaban “La bendición de la tierra”, de Knut Hamsun, le regalaron en tiempos de esplendor un reloj de pared, pero aquel hombre no iba a llegar ni tarde ni temprano a ninguna parte porque el tiempo para él era solo un asunto de imagen, de color y de figuras en el paisaje. Aquel hombre era, de alguna manera, como el protagonista de “Hambre” que Hamsun había creado y hecho vivir 27 años antes, en 1890, y que había sufrido, y padecido, se había interrogado sin poderse responder, y que escribía esporádicos artículos para un periódico de Cristianía, luego llamada Oslo. Cuando sentía que las tripas se le retorcían, que la sangre no le circulaba, se preguntaba: “¿Para qué preocuparse de lo que comería, de lo que bebía, de lo que introduciría en la miserable caja de gusanos que se llamaba mi cuerpo terrenal? ¿No me había tomado mi Padre celestial a su cuidado, como a los pajaritos del cielo, no me había hecho la gracia de señalarme como a su humilde servidor?”

Hamsun fue existencialista varios años antes de que el término se multiplicara, y fue bucólico, y como bucólico sin etiqueta, afirmaba que por ahí por los campos iban los campesinos, “charlando y pensando, en comunión con el cielo y la tierra. Ellos son los imprescindibles de la tierra”. Fue vanguardista y llenó las páginas de sus novelas con monólogos de personajes que en el fondo, como decían los críticos, eran él. Fue polémico y hasta temerario, hasta el punto de haber dicho que era un “alma alemana” poco antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Aseguraba que los alemanes necesitaban más tierras, pues estaban en vías de expansión, mientras que los ingleses no necesitaban nada más. A fin de cuentas, eran el Imperio Británico. Como él mismo lo había plasmado en uno de los pasajes de “Hambre”, la conciencia de su honradez se le había subido a la cabeza, “y tuve el sentimiento grandioso de que era un carácter, un faro completamente blanco en medio del mar cenagoso de los hombres, un mostrenco extraordinario”.

En 1920 le concedieron el Premio Nobel, pero 20 años más tarde, los miembros de la Academia sueca que lo habían elegido, e infinidad de escritores, artistas, lectores, críticos y hasta campesinos, comenzaron a arrepentirse. Hamsun, que era anticomunista, antibritánico, anticapitalista y anti casi todo, se mostró adepto a Hitler y al nazismo. Pretendía reunirse con el führer, y consiguió entrevistarse con él por intermedio de Goebbels, a quien le regaló su medalla del Nobel. Cuando se reunió con Hitler, en junio del 43, criticó al gobierno colaboracionista de Vidkun Quisling, y en general, cuestionó todas las decisiones del régimen nazi en Noruega. Dos años más tarde, en mayo del 45, recién cumplidos los 86 y tras la muerte del führer, escribió un obituario que decía: “Hitler era un guerrero, un guerrero para el género humano y un predicador del evangelio de justicia para todas las naciones. Él fue una personalidad reformadora del orden más alto, y su destino histórico fue que operó en un tiempo de brutalidad sin ejemplo ni rival, el cual al final le derribó”.

La gente salió a las calles a quemar sus libros y tiempo después lo pusieron preso por traición. Para salvarse de una condena mayor, lo declararon perturbado mental y le impusieron una multa de 325 mil coronas, pero Hamsun siguió diciendo lo que pensaba. Y escribiendo. En 1948, publicó “Por senderos que la naturaleza oculta”, un libro en el que recogía parte de sus vivencias y sus pensamientos, de su arresto, y sobre todo, en el que quería demostrar que no era un perturbado. Uno de sus párrafos decía: “El policía que me trajo aquí me dijo que no debía moverme ‘fuera de esta salita’. Supuse que eso tampoco debía entenderse literalmente, pero quería ser un arrestado a prueba obediente y no me atreví a alejarme ni siquiera dos pasos. Por cierto, resulta curioso pensar que yo, que jamás había tenido nada que ver con la policía en ningún país, a pesar de lo mucho que había vagado por el mundo, y que había puesto el pie en cuatro de los cinco continentes, ahora, de muy mayor, estuviera arrestado”.