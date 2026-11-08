Samuel Beckett y James Joyce, la parquedad de la exuberancia

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Luego de haber recordado en París a fines de los años 20 a algunos personajes, calles, esquinas y pubs de la Irlanda y la Dublín que habían dejado, o abandonado, Samuel Beckett y James Joyce hablaron de lo que los apasionaba y de lo que los había unido, las letras y las historias, las formas de la palabra, los propósitos de la vida, la música y las imágenes y las pinturas. Beckett había buscado a su referente pocos días después de llegar a Francia, y luego de haberse graduado en el Trinity College de Dublín. Trabajaba como lector de inglés en la École Nórmale Supérieure, y una de las rojizas tardes de comienzos de otoño, el poeta Thomas MacGreevy, a quien le escribiría algunas cartas a partir del verano del 29, le pidió que lo acompañara a una reunión. Entonces le presentó a James Joyce.
Para Beckett, aquel encuentro fue un sueño hecho realidad, muy a pesar de que por momentos despotricara del instante en el que había conocido a Joyce. En una de sus cartas a MacGreevy, que se había ido a vivir a Kassel, Alemania, fechada el 29 de julio de 1929, le decía que había terminado de leer el primer tomo de “Por el camino de Swann”, y le parecía “extrañamente desigual”, con “cosas incomparables (Bloch, Francisca, la tía Leónie, Legrandin), y también pasajes artificiales, pedantes, casi deshonestos”. Más adelante, opinaba que Joyce era siervo de su estilo, y se quejaba con su amigo de que tuviera que leer aún los 16 volúmenes restantes. Pese a sus quejas, admiraba como a nadie a Joyce e incluso trabajaba con él o para él en “Finnegans wake”, y le leía para que no desgastara la poca visión que tenía.
Por aquellos tiempos, Beckett luchaba contra el mundo y contra sí mismo para poder escribir y publicar una obra decente, y a través de ella, decir lo que pensaba y sentía. Sus cartas a MacGreevy eran una infinita sucesión de lamentos y de insultos. En una, hablaba de un editor de apellido Russel y lo tachaba de “abominable viejo imbécil”, pues le había devuelto un manuscrito “por correo acompañado de una breve nota escrita en tercera persona”. La vida le pesaba, y sin embargo, o por ello, escribía día y noche. Tomaba cervezas baratas, tecleaba y volvía a sus cervezas. Cuando decidía responderle a MacGreevy, le comentaba que escribir era muy complejo, difícil, que seguía inventando cuentos, pero ninguno le gustaba, y que siempre terminaba por preguntarse para qué escribía.
Criticaba a Balzac, “La pobreza de estilo y pensamiento es tal que me pregunto si escribía en serio”, y a Racine y a Stendhal y a Saint-Beve, a Leiniz, “un optimista empalagoso” y a Shopenhauer, cuyos textos eran “una justificación intelectual de la infelicidad”. De Proust escribió un libro en 1932 en el que pretendía desentrañar al escritor y sus motivos, a partir de “En busca del tiempo perdido”, o “En busca del tiempo recuperado”, como algunos traductores decidieron interpretarlo. Casi una década más tarde, Joyce falleció. Beckett no pudo ir a sus funerales, pues había viajado al sur de Francia para enrolarse en las milicias de la Resistencia contra el nazismo, Gloria SMH. Al final de la guerra, porque como antes y siempre, escribir lo salvaba del hastío, volvió a la literatura, si era que alguna vez la había dejado.
Pasados siete años, y múltiples rechazos con sus consecuentes dolores, Beckett logró tener algún renombre con su obra “Esperando a Godot”, cuya influencia de Joyce era tanta que no se notaba en ninguna parte. Sus textos eran absolutamente opuestos a los de Joyce, pero Joyce seguía en él y con él.
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Alvaro(38833)•Hace 1 horaGracias nuevamente, sus artículos son un aliciente para soportar toda la bazofia que nos escupe nuestra triste realidad política
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jose efrain(lr3j3)•Hace 1 horaQue alegria leer a semejante columnista, nos da ilustración. Es un maestro y es sabio en su manera de enseñar a quienes no sabemos , o hemos olvidado, o que no nos preocupamos por hacer este tipo de maravillosas comparaciones o críticas de semajnetes escritores , literatos ,autores de la época.
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eudoro(79178)•Hace 2 horasGracias Fernando por sus columnas, siempre las disfruto, ahora con esas referencias a Beckett, Proust, y Joyce, cuyas lecturas me han llevado a universos magníficos.
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 3 horasFernando, con todo respeto, estimo que existe una anfibología en tu texto pues: “Por el camino de Swann” es el primer tomo de “En busca del tiempo perdido” de Proust. Confieso no haber leído nada de Samuel Becket y en cuanto al “Ulises” de Joyce, también confieso que me ha quedado grande, no he podido terminarlo. ¿Ladrillo? Bueno…, pues…, de “Rayuela” de Cortázar si afirmo que lo es: ¡LADRILLAZO!
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 3 horasMarcel Proust y James Joyce se encontraron un 19 de mayo de 1922 en París, en una cena privada organizada en el Hotel Majestic por mecenas británicos. La velada celebraba el estreno de la ópera-ballet "Renard" de Ígor Stravinsky y también reunió a figuras como Pablo Picasso. ¡Fatal el encuentro pues Joyce estaba muy ebrio!
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Andrés C.(50037)•Hace 4 horasExcelente columna. Extrañé esa escena en que se sentaban en silencio por largo periodos. Un silencio que templaba una relación.
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Drizku(32497)•Hace 4 horasY preguntarse para qué escribía. Eran los tiempos de la II guerra. Y no solo él.
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Tulio Claudio(70717)•Hace 5 horasSeguimos buscando el tiempo perdido.
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ERWIN(18151)•Hace 5 horas"Una justificacion intelectual de la infelicidad"..que bueno ..podria haber,de hecho las hay,justificaciones intelectuales ,para todo..si señor.Excelente columna..como siempre.