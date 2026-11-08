Luego de haber recordado en París a fines de los años 20 a algunos personajes, calles, esquinas y pubs de la Irlanda y la Dublín que habían dejado, o abandonado, Samuel Beckett y James Joyce hablaron de lo que los apasionaba y de lo que los había unido, las letras y las historias, las formas de la palabra, los propósitos de la vida, la música y las imágenes y las pinturas. Beckett había buscado a su referente pocos días después de llegar a Francia, y luego de haberse graduado en el Trinity College de Dublín. Trabajaba como lector de inglés en la École Nórmale Supérieure, y una de las rojizas tardes de comienzos de otoño, el poeta…

Luego de haber recordado en París a fines de los años 20 a algunos personajes, calles, esquinas y pubs de la Irlanda y la Dublín que habían dejado, o abandonado, Samuel Beckett y James Joyce hablaron de lo que los apasionaba y de lo que los había unido, las letras y las historias, las formas de la palabra, los propósitos de la vida, la música y las imágenes y las pinturas. Beckett había buscado a su referente pocos días después de llegar a Francia, y luego de haberse graduado en el Trinity College de Dublín. Trabajaba como lector de inglés en la École Nórmale Supérieure, y una de las rojizas tardes de comienzos de otoño, el poeta Thomas MacGreevy, a quien le escribiría algunas cartas a partir del verano del 29, le pidió que lo acompañara a una reunión. Entonces le presentó a James Joyce.

Para Beckett, aquel encuentro fue un sueño hecho realidad, muy a pesar de que por momentos despotricara del instante en el que había conocido a Joyce. En una de sus cartas a MacGreevy, que se había ido a vivir a Kassel, Alemania, fechada el 29 de julio de 1929, le decía que había terminado de leer el primer tomo de “Por el camino de Swann”, y le parecía “extrañamente desigual”, con “cosas incomparables (Bloch, Francisca, la tía Leónie, Legrandin), y también pasajes artificiales, pedantes, casi deshonestos”. Más adelante, opinaba que Joyce era siervo de su estilo, y se quejaba con su amigo de que tuviera que leer aún los 16 volúmenes restantes. Pese a sus quejas, admiraba como a nadie a Joyce e incluso trabajaba con él o para él en “Finnegans wake”, y le leía para que no desgastara la poca visión que tenía.

Por aquellos tiempos, Beckett luchaba contra el mundo y contra sí mismo para poder escribir y publicar una obra decente, y a través de ella, decir lo que pensaba y sentía. Sus cartas a MacGreevy eran una infinita sucesión de lamentos y de insultos. En una, hablaba de un editor de apellido Russel y lo tachaba de “abominable viejo imbécil”, pues le había devuelto un manuscrito “por correo acompañado de una breve nota escrita en tercera persona”. La vida le pesaba, y sin embargo, o por ello, escribía día y noche. Tomaba cervezas baratas, tecleaba y volvía a sus cervezas. Cuando decidía responderle a MacGreevy, le comentaba que escribir era muy complejo, difícil, que seguía inventando cuentos, pero ninguno le gustaba, y que siempre terminaba por preguntarse para qué escribía.

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Criticaba a Balzac, “La pobreza de estilo y pensamiento es tal que me pregunto si escribía en serio”, y a Racine y a Stendhal y a Saint-Beve, a Leiniz, “un optimista empalagoso” y a Shopenhauer, cuyos textos eran “una justificación intelectual de la infelicidad”. De Proust escribió un libro en 1932 en el que pretendía desentrañar al escritor y sus motivos, a partir de “En busca del tiempo perdido”, o “En busca del tiempo recuperado”, como algunos traductores decidieron interpretarlo. Casi una década más tarde, Joyce falleció. Beckett no pudo ir a sus funerales, pues había viajado al sur de Francia para enrolarse en las milicias de la Resistencia contra el nazismo, Gloria SMH. Al final de la guerra, porque como antes y siempre, escribir lo salvaba del hastío, volvió a la literatura, si era que alguna vez la había dejado.

Pasados siete años, y múltiples rechazos con sus consecuentes dolores, Beckett logró tener algún renombre con su obra “Esperando a Godot”, cuya influencia de Joyce era tanta que no se notaba en ninguna parte. Sus textos eran absolutamente opuestos a los de Joyce, pero Joyce seguía en él y con él.