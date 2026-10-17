Determinantes sociales de OMS y Ley Estatutaria, soporte para administrar sistema de salud

La sociedad colombiana recibe con esperanza la promesa del nuevo gobierno, que emprenderá una política anticorrupción en las instituciones del Estado y, particularmente, en el sector salud, tan gravemente afectado por los errores del pasado gobierno. Históricamente, será imborrable la malversación de los fondos de la UNGRD y de Invías, que involucró a ministros, a congresistas, a funcionarios del Estado y a instituciones del sector privado con convenios para administrar dineros públicos. Que el nuevo gobierno haya propuesto el Plan de Choque para afrontar la inmediatez de la emergencia sanitaria comprueba que las intermediarias…

La sociedad colombiana recibe con esperanza la promesa del nuevo gobierno, que emprenderá una política anticorrupción en las instituciones del Estado y, particularmente, en el sector salud, tan gravemente afectado por los errores del pasado gobierno. Históricamente, será imborrable la malversación de los fondos de la UNGRD y de Invías, que involucró a ministros, a congresistas, a funcionarios del Estado y a instituciones del sector privado con convenios para administrar dineros públicos. Que el nuevo gobierno haya propuesto el Plan de Choque para afrontar la inmediatez de la emergencia sanitaria comprueba que las intermediarias que administran los recursos entregados por la Adres desviaron los recursos destinados para la atención de los afiliados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió, en 1948, que la salud “es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad”. En la Carta Internacional de Derechos, Observación 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU, en el año 2000, incluye el acceso al agua potable, condiciones sanitarias adecuadas (disposición de excretas), seguridad alimentaria, vivienda digna, energía eléctrica, condiciones de trabajo dignas, seguras y sanas, acceso al transporte público, educación y recreación, medio ambiente saludable.

Ilustró que los determinantes implican “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana”. Distingue entre determinantes sociales estructurales e intermedios. Los primeros incluyen al contexto socioeconómico y político en el que se produce y distribuye poder y otros recursos valiosos de manera desigual entre distintos grupos sociales, en términos de clase social, género y etnia-raza. Los determinantes intermedios son aquellas condiciones de vida y trabajo más próximas a la realidad cotidiana de las personas: condiciones de vivienda, el transporte, las condiciones psicosociales. En este marco conceptual subyace una cadena causal en la que los determinantes estructurales se entienden como las causas de los determinantes intermedios.

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Diversos académicos nacionales e internacionales (Whitehead, 2000) han elaborado que las desigualdades sociales, a su vez, producen inequidades en la salud y el bienestar de la población, entendidas como diferencias injustas y evitables en las que los grupos sociales desventajados tienen sistemáticamente peores resultados de salud que los grupos sociales privilegiados.

Agregan que “la acción intersectorial es un enfoque clave para abordar los determinantes sociales de la salud y reducir las inequidades. Implica la colaboración coordinada entre diferentes sectores, como salud, educación, medio ambiente, trabajo y desarrollo social, para diseñar e implementar políticas y programas que mejoren la salud y el bienestar de la población. Este enfoque reconoce que la salud no depende solo del sistema sanitario, sino de múltiples factores sociales, económicos y ambientales, y busca integrar esfuerzos para lograr un impacto más amplio y sostenible en la equidad en salud”.

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Precisamente, cuando el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presenta para segundo debate el presupuesto de 2027, en cuantía de COP 634,9 billones, es oportuno que los funcionarios del sector salud de la actual administración interactúen con las instituciones respectivas que favorezcan la coordinación de los condicionantes sociales descritos previamente.

Sobre la Ley Estatutaria de Salud, se hizo un recuento de su origen en un artículo de esta columna publicado el 29/04/2022. Inició con una referencia de este autor en el periódico El Tiempo ("De dientes para afuera", 12/01/1994), que advertía que el sistema de salud propuesto por Juan Luis Londoño, aprobado por el Congreso como la Ley 100, sancionada por César Gaviria el 22/12/1993, “respondía más a estructuras del sector económico por el modelo de aseguramiento comercial delegado en los particulares, que a la salud como derecho fundamental de los ciudadanos, consagrado en la Constitución Política de 1991. Varios hechos derivados de ese enfoque han alimentado la narrativa histórica de la carencia del Estado en el cumplimiento del artículo 48, que define que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, el cual será prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”.

El empoderamiento de la gestión financiera condujo a que dichas empresas ejercieran la contención de gastos mediante la negación de servicios a la población afiliada. A esta contingencia respondió la Corte Constitucional con la Sentencia T-760 de 2008, después de haber acumulado 22 acciones de tutela (20 de ciudadanos y 2 de EPS Sánitas). Dictaminó que la salud es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar con oportunidad, eficacia y calidad. La Corte profirió 16 órdenes generales dirigidas a las autoridades, Ministerio de Protección Social y la CRES, para reformar la regulación, y 32 órdenes específicas para resolver los casos concretos. La Corte permitió una Comisión de Seguimiento de la sociedad civil a esta sentencia, que posteriormente influyó en el proyecto de ley estatutaria para el sector.

Las prácticas restrictivas de la competencia de 14 de las EPS asociadas a ACEMI, obligaron a la Superintendencia de Industria y Comercio a multarlas en cuantía de COP 16.984 millones en septiembre de 2011. Los delitos se enjuiciaron como tipificados del denominado “cartel de las EPS”. Para esa época se conoció que Saludcoop, la EPS más grande y de mayor influencia en ACEMI, desvió entre 1995 y 2011 más de 1,4 billones de pesos de los recursos del SGSSS. La contralora Sandra Morelli entregó a la Fiscalía General de la Nación el informe y pruebas iniciales sobre las irregularidades de Saludcoop (20/11/2011) y reclamó públicamente la devolución de los recursos desviados. (29/11/2012).

Ante la crisis permanente del sistema de salud, la sociedad civil, representada por la Gran Junta Médica, formuló una iniciativa de ley estatutaria. La integraron la Academia Nacional de Medicina, la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico Colombiano, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Asociación Médica Sindical y la Asociación Nacional de Internos y Residentes.

Bajo la coordinación del Dr. Nelson Contreras C., asesor de la Corte Constitucional e integrante de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760, propusieron materializar la salud como derecho fundamental autónomo, redefinir el sistema de salud, garantizar el acceso oportuno a los servicios, incluir los Determinantes Sociales de la OMS, gobernanza y rectoría del sistema, modelo de atención centrado en atención primaria, redes integrales, redefinir las funciones del aseguramiento, financiamiento y flujo de recursos, talento humano en salud, autonomía profesional y autoregulación, política farmacéutica, inspección y vigilancia, sistema único de información.

El proyecto fue presentado al presidente Juan Manuel Santos, quien lo remitió a la Comisión Primera del Senado, que dio origen a la Ley Estatutaria. La Sentencia C-312 de 2014, de la Corte Constitucional, reconoció en el orden legislativo la fundamentalidad del derecho y procuró un viraje completo al modelo del aseguramiento vigente. Como un derecho fundamental no puede ser objeto de negocio en ningún país civilizado del mundo contemporáneo, no hay alternativa diferente para la gobernanza de la salud de los colombianos, que la reglamentación de la Ley Estatutaria. Esta fue declarada exequible por el Alto Tribunal y es conocida como la Ley 1751 de 2015.

Por consiguiente, el nuevo gobierno dispone de estos insumos para ofrecerle a toda la sociedad colombiana un sistema de salud, garante del derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional.