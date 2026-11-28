El Espectador organizó el encuentro de la campaña Salud Consciencia el 24 de noviembre: “El país que queremos, la salud que necesitamos”, y como parte del programa, finalizó con el Foro 2: ¿Necesita Colombia un nuevo pacto social por la salud? Fue moderado por el periodista Juan Diego Quiceno, de la casa, y los invitados Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de La Cardio, y Augusto Galán, exministro de Salud del gobierno de Ernesto Samper, y luego, presidente del gremio de las EPS, Acemi.

Augusto Galán sostuvo que inicialmente la salud formaba parte de los derechos sociales. Tal afirmación no fue controvertida por el moderador ni por los otros foristas. De hecho, desde la Carta del 91, Título I, de los principios fundamentales, los artículos 48 y 49 establecen a la salud como un derecho fundamental, que fue ampliamente desarrollado por la Ley Estatutaria de 2015.

Juan Gabriel Cendales comentó que para el año 93 (Ley 100) estaba terminando la escuela de Medicina y, por consiguiente, no participó en el debate sobre el modelo de salud.

Esta intervención conduce la historia al Comité para la Reforma de la Salud, que se creó en 1992, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y fui nombrado coordinador por el director Roberto Esguerra. Asistían Juan Pablo Uribe, de la Fundación Corona, exfuncionarios colombianos de la Organización Panamericana de la Salud, miembros de los departamentos médicos de la Institución y algunos de la División de Salud Comunitaria. Juan Luis Londoño, ministro de Salud del gobierno de Gaviria (nombrado a finales de 1992), asistió al inicio del año siguiente a dos sesiones de Comité y el 10 de julio le solicitó al director Esguerra que convocara al cuerpo médico, a los directores de hospitales de Bogotá, a los directores de hospitales regionales, porque tenía preparado un proyecto sobre el modelo de salud que, por supuesto, no conocía el Comité.

Al abrirse la sesión, por el director Esguerra, a preguntas y comentarios sobre la propuesta del ministro Londoño, intervine: Ministro, muy interesante su proyecto, pero ¿dónde está la salud?, porque lo que nos ha presentado pertenece al sector económico. La Ley 100 fue aprobada el 22 de diciembre de 1993. Estudiado el documento, el 12 de enero de 1994 escribí para El Tiempo que, efectivamente, el esquema responde al sector económico; no establece niveles de atención; delega la función del Estado en aseguradores privados; no define las acciones de control y vigilancia de los organismos estatales; no elabora el derecho fundamental a la salud, de los artículos 48 y 49 de la Carta Política; prioriza la rentabilidad con el dinero público; no se conoce cuál es la inversión del capital privado (¿este se inicia con el primer pago de la UPC?); no reglamenta un sistema único obligatorio de información. (Hasta aquí, la glosa histórica).

Juan Carlos Giraldo aclaró que distingue el contrato social como el derecho fundacional de la Constitución y está vigente; es la promesa enmarcada en la Ley Estatutaria; y el pacto social es la interacción de los actores del sistema para lograr el objetivo del contrato social. El pacto muestra signos de fatiga porque los sistemas de salud son organismos vivos que van evolucionando, que requieren cambios a los diseños de los años 90. Añadió que lo mismo ha sucedido en los países europeos, que se ajustan a un modelo avanzado del Estado de bienestar.

El doctor Cendales comentó que el modelo muestra falencias y errores que eran predecibles; es un paciente que se está complicando. Convocó a los actores a pensar, no solo en sus propios intereses, porque cada sector se descarga en los demás y finalmente, el paciente que debe ser el centro del sistema, no puede seguir esperando a que se pongan de acuerdo.

El exministro Galán reconoció que hace falta diálogo y escucha por parte de los actores y afirmó que existen EPS que no satisfacen los estándares de funcionamiento, y comprometen la sostenibilidad del sistema. Aludió que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-760, definió la progresividad del plan de beneficios, y una vez ocurrido este avance, ya no se puede retroceder. Se refería a que la ley 100 enumeró un plan de beneficios explícito, al que se han ido agregando nuevas tecnologías y nadie quiere profundizar en el debate de financiar las adhesiones. Mencionó que el sistema ha pasado por diversas crisis, como la ocurrida en 2015, con el acuerdo de punto final, que terminó siendo de “puntos suspensivos”.

Concluyó que los sistemas responden a quienes quieren estatizar la salud, (como pudo haber ocurrido en el gobierno anterior); a los defensores del aseguramiento, con gestión para el control del gasto y gestión del riesgo; o el privado, como puede suceder en los Estados Unidos, que no es solidario con las poblaciones marginadas.

Juan Carlos Giraldo requirió que el concepto de sostenibilidad del sistema sea amplio y no exclusivamente económico. Abarcó al talento humano, la dotación de los servicios hospitalarios y de los centros de salud, el déficit de personal de enfermería y de médicos generales y especialistas en las zonas urbanas y rurales, que son los que prestan los servicios. Se ha postulado que sería materia del sector educativo. A los actores del sistema de la salud les compete interesar al gobierno y a la sociedad en esa responsabilidad.

Dedujo que hay dificultad para definir el objetivo común de la salud, pero que la ocurrencia de la pandemia definió al sistema basado en la salud poblacional. Responsabilizó a los gobiernos, al actual y a los que vengan, de educar a la población sobre el sentido de pertenencia al sistema de salud: es una propiedad colectiva, que propende por una vida saludable para todos.

Defendió los impuestos saludables y la descarbonización del medio ambiente, en la definición de políticas para el bienestar humano. Agregó que el gobierno y la sociedad le deben reconocer al sector prestador, el esfuerzo para mantener la atención de los pacientes, en medio de la desfinanciación que padecen los hospitales públicos y privados. Conceptuó que, en la coyuntura actual, es imperativo contribuir al plan de choque.

Este encuentro organizado por El Espectador fue una experiencia valiosa para entender, no solo los problemas del sector, sino para proyectar positivamente las soluciones al alcance de los diversos actores del sistema.