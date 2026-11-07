“Estamos jodidos y en la inmunda”: vicepresidente Restrepo sobre la administración anterior

Señalaron el incremento de la deuda pública, que pasó de COP 800 billones en 2022, a más de COP 1.200 billones en 2026, que representa un aumento de 50 %. Incremento del gasto y los intereses: el gasto estatal creció más del 40 % y el costo de la deuda, en términos de intereses, se duplicó….

El vicepresidente José Manuel Restrepo, desde sus anteriores ministerios y sus desempeños académicos, ha sido ponderado en sus apreciaciones. Llama la atención que en la defensa de la ley de rescate, en compañía del ministro de Hacienda, haya utilizado los términos referidos para calificar los hallazgos que han encontrado del gobierno anterior.

Señalaron el incremento de la deuda pública, que pasó de COP 800 billones en 2022, a más de COP 1.200 billones en 2026, que representa un aumento de 50 %. Incremento del gasto y los intereses: el gasto estatal creció más del 40 % y el costo de la deuda, en términos de intereses, se duplicó. Déficit fiscal y bomba de tiempo: las cuentas en rojo podrían llevar a que el déficit fiscal alcance el 10 % del Producto Interno Bruto (PIB), advirtiendo que una crisis mayor podría estallar en marzo, o a lo largo de 2027, si no se toman medidas correctivas. Crecimiento económico bajo: Restrepo sostuvo que el crecimiento promedio de los dos últimos años de la administración Petro fue de apenas 1,6 %, cifra que calificó de insuficiente para el país.

Denuncias de corrupción: El vicepresidente documentó más de 80 casos de presunto manejo irregular e ineficiente de recursos públicos durante el gobierno anterior (desfinanciación de Colombia Mayor y contratos en la Cancillería). Añadió supuestos malos manejos en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en sectores de Hacienda, Salud, Justicia y Educación. Mencionó prácticas y comportamientos relacionados con el rigor técnico, los sistemas de información, las cifras oficiales y determinados procesos de contrataciones que no se han debido realizar.

Publicidad

Tanto Restrepo como Gómez Martínez, al defender la ley de rescate fiscal, afirmaron que el gobierno se “juega su capital político” con la iniciativa. En diversas entrevistas explicaron que el proyecto incluye recortes al gasto estatal, modificaciones tributarias, devolución del impuesto al valor agregado (IVA), cambios en los aportes a salud y medidas para atraer inversión. El ministro Gómez afirmó que el proyecto debe ser aprobado antes de finalizar 2026. Dejó abierta la posibilidad de pedir “mensaje de urgencia”, si los tiempos legislativos son insuficientes. Previno que, si no se avanza con la ley de rescate, Colombia entraría en default el próximo año. Restrepo planteó el riesgo con posibles problemas para cubrir salarios de funcionarios y programas públicos.

Ambos funcionarios sostuvieron que el 70 % del ajuste previsto saldría de medidas aplicadas al propio Estado. Mencionaron el recorte de burocracia, contratación y gastos innecesarios, y venta de activos que no generan ingresos. Recorte del 50 % de los costos asociados a prestación de servicios, durante 2027. Venta de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Señalaron que el componente tributario se concentraría en los sectores con mayores ingresos. El sistema comenzaría a operar el 1º de enero de 2028 y utilizaría la factura electrónica para devolución del IVA: 19 millones de personas recibirían el 100 % del impuesto pagado y otras 16.5 millones accederían a devoluciones parciales de hasta 50 %, para un total de 36,5 millones de beneficiarios.

El ministro anotó que “las personas de mayores ingresos sí van a sentir el aumento” . Detalló que productos como café, azúcar, aceites y pastas pasarán de una tarifa de IVA del 5 % al 19 %. El vicepresidente afirmó que personas con ingresos superiores a COP 3 millones deben declarar (en la declaración de renta) esos ingresos. Planteó una reducción gradual de la tarifa para empresas, del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028. Los trabajadores con ingresos hasta dos salarios mínimos mantendrían un aporte a salud del 4 %. Desde ese nivel, las contribuciones aumentarían progresivamente hasta llegar al 8 % para los salarios más altos. El anuncio de elevar el IVA a quienes ostentan seguros de medicina prepagada en 19 % es trasladar a ese segmento poblacional el desbalance financiero de las EPS, entidades responsables de la desviación de los recursos y de la negación de servicios ya pagados por la Adres, como se ha documentado previamente.

No obstante, este proyecto de la ley de rescate tendrá un arduo trámite en el Congreso de la República, porque varias bancadas, aun las alineadas con el gobierno, han expresado serias objeciones por el aumento de impuestos y los gravámenes a productos de la canasta familiar. Las diversas bancadas también están en modo elecciones para 2027.

En relación con el aumento a los aportes de salud, a través de la planilla mensual del régimen contributivo, no solo los parlamentarios, sino la ciudadanía general, cuestionan el aumento y reclaman que sean las EPS las que asuman el desbalance del sistema, por las desviaciones de los recursos que les fueron aportados por la Adres y por su incumplimiento con las reservas técnicas, a las que están obligadas para garantizar su habilitación.

La ministra Vesga afronta las consecuencias de que el Presupuesto General de la Nación para 2027 fuera expedido por decreto, y en ese trámite, se perdieron tres billones para la salud en la conciliación de los textos entre las dos cámaras del Congreso. Su esfuerzo se concentra ahora ante el Ministerio de Hacienda para buscar esos recursos dentro del presupuesto de la Nación, en medio de la crisis fiscal que afronta el gobierno actual.