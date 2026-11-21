A pesar de su reciente intervención para remover el nódulo pulmonar el 13 de octubre en Roma, visitó Cusco, a 3.400 metros, después de haber estado en Lima (200 m) y en Chiclayo (27 m). Ya en Roma, el papa reconoció que no estaba totalmente recuperado de la cirugía y atribuyó a la ayuda de Dios y a los médicos haber completado la visita pastoral.

Para los católicos de los países latinoamericanos es vivificante que el papa León ostente con tanto orgullo su ciudadanía peruana y que, en esa condición, lo hayan recibido las poblaciones de las diversas regiones que visitó, en las que nos sentimos representados.

Este recorrido del papa por el Perú conmovió por su condición de pastor al servicio de la evangelización, por su cercanía con los fieles y su particular sensibilidad por los más desprotegidos, los pobres, los adultos mayores, los presos, los enfermos y las poblaciones indígenas. Las personas que se congregaron para las numerosas celebraciones lo recordaron como el misionero que llegó en 1985: el padre Roberto, de la Orden de San Agustín. El papa León se deja rodear de la gente que lo quiere saludar, no es distante y los niños lo abrazan con alborozo. Es un ser inmensamente humilde, que se despoja de la solemnidad de ser El Papa, para que las personas se sientan sinceramente acogidas por él. ¡Qué ejemplo para las jerarquías eclesiásticas de todo el mundo!

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Arribó a Lima, procedente de Buenos Aires, el 11 de noviembre y asistió a la ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial y, posteriormente, en el Gran Teatro Nacional, al encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. A las 9:30 a.m. del jueves, en la capilla del Palacio Arzobispal presidió el encuentro con los obispos peruanos y luego, la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista de la Arquidiócesis de Lima. Afirmó: “Con gran gozo me encuentro de nuevo en tierra peruana, cercano a una iglesia que me es tan querida. Vengo como padre y hermano en la fe; como pastor que ama a su grey. Llegué a Perú por primera vez hace muchos años, enviado a servir al Pueblo de Dios y a edificar su Reino, a promover la paz en la justicia, con especial cuidado por los más débiles. Regreso hoy para animarlos a continuar la obra de difusión del Evangelio, atentos a la vida y a las necesidades de las personas”. Llamó a responder “a los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial, con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación”.

El papa León aludía a los “abusos” de algunas organizaciones ligadas al Sodalicio de Vida Cristiana, disuelto por el papa Francisco, en abril de 2025. Se reunió con cada una de las seis víctimas en la Nunciatura Apostólica, “escuchando sus historias de sufrimiento y su dolor y reflexionando con ellas sobre cómo promover un cambio de mentalidad a través de la escucha a las víctimas, la búsqueda de la verdad, vías de sanación y el compromiso de crear ambientes seguros”. Así lo informó la Santa Sede en un comunicado. En mayo de 2026, el Vaticano instaló en Lima un “canal de escucha” para las víctimas de abusos sexuales, físicos, psicológicos, económicos, entre otros, para fijar indemnizaciones con los bienes que se le incautaron al Sodalicio. Monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, declaró en 2025 que el papa León, siendo obispo de Chiclayo, “abrió el camino” para la escucha de las víctimas.

Otro encuentro con el papa León se efectuó en el Estadio Nacional de Lima, con los jóvenes universitarios, en la noche del 12 de noviembre. Los exhortó: “Queridos jóvenes, cuando sufran, acudan a Jesús. No tengan miedo de hablarle con sinceridad, incluso cuando les cueste encontrar las palabras para rezar. Él conoce nuestras lágrimas y las preguntas que todavía no sabemos responder. Apasiónense por todo lo que merece la pena, por lo que es verdadero, bueno y bello. No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes”. En el estadio se encontraban alrededor de 60.000 personas y, por fuera, 300.000 más.

El domingo 15, en el Malecón de Callao, en Pucallpa, una importante ciudad amazónica peruana, el papa León denunció la explotación de la región de la Amazonía y condenó el trato que reciben las comunidades indígenas con el asesinato de sus líderes, los abusos sexuales y el abandono de las instituciones. Rememoró que el papa Francisco había visitado Puerto Maldonado, “para sostener a los pueblos amazónicos, en la búsqueda de la justicia y de la paz, que tanto necesitan estas tierras”. El papa Francisco dejó la exhortación apostólica “Querida Amazonía”, en la que expresaba: “Sueño con un Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida”.

Pero el papa que pasó 20 años en Perú, como misionero y después obispo de Chiclayo, constató que, "lamentablemente, la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado".

“El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”, citando la encíclica “Laudato sí”, del papa Francisco.

Instó a un cambio de paradigma tecnográfico diferente, que deje de considerar esta inmensa región de la Amazonía como “una reserva de recursos para explotar”.

Mencionó la deforestación indiscriminada, la contaminación de las aguas debido a la extracción minera irregular y a los vertidos de petróleo, que no son accidentes fortuitos, sino los frutos amargos de una explotación arbitraria de los recursos naturales que mina la existencia de la población. Añadió: “La sombra insidiosa del narcotráfico, que se aprovecha de la pobreza de los jóvenes, atrayéndolos con falsas ilusiones de ganancias y desarraigándolos de la propia cultura”.

El papa León XIV es el artífice de la evangelización contemporánea para todos los países del mundo, y en su recorrido por las tres naciones latinoamericanas diagnosticó las inequidades y las falencias de la sociedad de consumo. Predica una verdadera cultura de nuevos ciudadanos, centrada en la persona de Jesucristo.