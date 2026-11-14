La visita del papa León XIV a tres países latinoamericanos

1- Uruguay. En la Plaza Independencia de Montevideo, el 6 de noviembre, tuvo el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Afirmó: “desde este primer encuentro deseo hacer llegar mi saludo a todos los uruguayos, dondequiera que se encuentren” y aludió a Florida como…

El papa León XIV fue hospitalizado en el Policlínico Agostino Gemelli el 13 de octubre, para ser intervenido por un nódulo pulmonar, que fue diagnosticado como carcinoma en proceso inicial. Salió el 17 de octubre y resolvió cumplir con su viaje apostólico programado previamente a Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

1- Uruguay. En la Plaza Independencia de Montevideo, el 6 de noviembre, tuvo el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Afirmó: “desde este primer encuentro deseo hacer llegar mi saludo a todos los uruguayos, dondequiera que se encuentren” y aludió a Florida como un sitio particular, donde se venera a Nuestra Señora de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.

Recordó la historia: “el Éxodo del Pueblo Oriental de 1811, conocido también como la Redota”. Se refería al monumento a Artigas (José Gervasio Artigas, 1764-1850), máximo prócer y padre de la nación uruguaya. El papa citó las palabras que el prócer pronunció en el Congreso de abril de 1813: “mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana”. El papa concluyó que esa frase unía el origen de la autoridad y la responsabilidad de quien la ejerce: recibirla de una comunidad concreta y responder ante ella. Mencionó que en 2025 se cumplieron cuarenta años de democracia ininterrumpida en Uruguay. Agregó: “La autoridad pública encuentra su razón de ser en el servicio al bien común y está llamada a ejercerse dentro del orden jurídico, respetando la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos”. Para esta doctrina, hizo referencia al Concilio Ecuménico Vaticano II y la constitución apostólica Gaudium et Spes, promulgada por el papa San Pablo VI en 1965.

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Con las referencias anteriores complementó: “De ahí el valor de los cauces que permiten participar en la vida pública, delimitar las competencias de las instituciones y elegir a quienes asumen el encargo de gobernar”. El papa León anticipó para todos los países de América Latina las implicaciones geopolíticas de su misión pastoral. Argentina, segundo país de su correría, sufrió la interrupción del proceso democrático de 1976 a 1983, cuando se instauró el terrorismo de Estado, con cerca de 30.000 desaparecidos. En Perú, su segunda patria, como el mismo papa León lo reconoce, desde la época de Fujimori en 2000,han sido destituidos ocho mandatarios.

Continuó: “El bien común comprende también la responsabilidad de transmitir a quienes vendrán después los bienes que hemos recibido”. Enmarcó en la Encíclica “Laudato sí” del papa Francisco “las decisiones que afectan al uso de los recursos naturales y a las fuentes de energía. Uruguay ha transformado profundamente su matriz de generación eléctrica, que hoy se apoya casi enteramente en fuentes renovables”. Más adelante enfatizó que “el paso dado plantea ahora nuevos desafíos en el transporte, la producción y el uso responsable de la tierra, el agua y la energía. Pensar a largo plazo significa precisamente administrar estos bienes sin comprometer las posibilidades futuras”. El papa León invita a los gobiernos a equilibrar el uso de los recursos naturales con la mirada puesta en las generaciones que nos sucederán. El gobierno de Colombia ganaría compartiendo la experiencia de Uruguay resaltada por el papa León.

2- Argentina. El papa León abordó su mensaje apostólico en el país marcado por las divisiones políticas alrededor del gobierno de Javier Milei, como ocurre en la región, con los gobiernos girados con el péndulo hacia la derecha. La primera celebración se realizó en el Monumento de los Españoles en Buenos Aires el 9 de noviembre. La liturgia conmemoraba la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, sede del obispo de Roma, llamada Madre de todas las iglesias. Agregó que es signo de unidad y comunión para todas la iglesias del mundo.

En la noche, en la misma catedral, en compañía de los obispos, rezó las vísperas y aprovechó para destacar la riqueza de las regiones, en las que la fe cristiana ha echado raíces: el noroeste, el litoral, las cataratas y los extensos yerbatales. La región de Cuyo, donde cultivan las viñas que acreditan las denominaciones argentinas conocidas internacionalmente.

Al día siguiente viajó a Córdoba y en la Escuela de Aviación Militar, en la homilía de la celebración eucarística, mencionó que la ciudad fue la primera sede episcopal erigida en Argentina y ha sido tierra de santos. Mencionó a san José Gabriel del Rosario Brochero, agregando que los ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola le cambiaron su existencia para siempre. San Héctor Valdivieso Sáenz y los beatos martirizados en la Guerra Civil española y en las provincias argentinas de La Rioja y de Salta.

De regreso a Buenos Aires tuvo un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, y destacó que hay esculturas que representan cuatro grandes regiones de la Argentina: Los Andes, El Chaco, la Pampa y el Río de la Plata, que ya había mencionado en la oración de las vísperas. Afirmó: “¡Qué hermoso que hoy esas tierras estén representadas por tantos jóvenes! Los saludo a todos”. (Más de un millón de asistentes).

El papa León les describió las características de toda la sociedad mundial, que resulta oportuno citar: “hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales. La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno, y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos. Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias”.

Gustavo Aro, quien fuera periodista radial en Argentina, describió la visita del papa León como una jornada inolvidable, con discursos que incomodan y una comunión multitudinaria. “La visita de León XIV ofreció un espacio de encuentro colectivo y, al mismo tiempo, dejó abierto un debate profundo sobre el rumbo del país y el cuidado de los más vulnerables. Pero, al mismo tiempo, el Papa sembró un camino de fe, al margen de si creemos o no”.

3- Perú. “Bienvenido a su casa”, se leía en las pancartas de la población que acompañó el arribo del papa León XIV desde el aeropuerto de Callao hasta el Palacio de Gobierno en el centro de Lima. Robert Francis Prevost llegó a Perú en 1985 como sacerdote misionero de la Orden de San Agustín. Permaneció en esa condición cerca de 20 años. En 2015 fue nombrado obispo de Chiclayo hasta 2023, cuando fue llamado por El Vaticano. Ese mismo año, el obispo Prevost solicitó la nacionalidad peruana, documento que el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación.

Es una visita marcada por la agenda política y social. En 2017, el obispo Prevost cuestionó el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori por el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski. Criticó las disculpas genéricas, que Fujimori no hubiera hecho la petición de perdón directa y sincera a las víctimas y sus familiares, por los crímenes por los que fue juzgado y sentenciado. Solicitó reflexionar sobre la importancia de la justicia, el respeto a las víctimas y rechazar de manera pacífica cualquier vía que buscara impunidad, sin un genuino arrepentimiento y reconocimiento de los hechos del pasado. Fujimori es el padre de la actual presidenta.

Este antecedente es relevante en un país que enfrenta desafíos por la inseguridad, la desigualdad y la inestabilidad política. La visita papal se extenderá hasta el 17 de noviembre, con la ausencia de la presidenta Keiko, quien el 15 de noviembre irá a China, viaje que ha sido cuestionado por la oposición. Los mensajes del papa León en Perú irradiarán, como ocurrió en Uruguay y Argentina, a todas las naciones.