Los hallazgos del Hospital de San Andrés pueden estar ocurriendo en otras instituciones

La ministra Vesga y su equipo de trabajo, incluida la superintendente nacional de Salud y la secretaria de Transparencia del Dapre, realizaron una cuidadosa inspección al Hospital de San Andrés el 24 y 25 de septiembre. Participaron en una audiencia pública y se reunieron con la gobernadora Girley Ordóñez Bowie. Concluyeron la…

La periodista Michelle Arévalo, raizal de San Andrés, del programa Dos Puntos de Caracol Radio, declaró que los hallazgos de la ministra Ana María Vesga en la inspección al Hospital de San Andrés han venido ocurriendo por décadas, sin que los gobiernos centrales hayan investigado y atendido sus denuncias.

La ministra Vesga y su equipo de trabajo, incluida la superintendente nacional de Salud y la secretaria de Transparencia del Dapre, realizaron una cuidadosa inspección al Hospital de San Andrés el 24 y 25 de septiembre. Participaron en una audiencia pública y se reunieron con la gobernadora Girley Ordóñez Bowie. Concluyeron la ocurrencia de una grave crisis administrativa y de corrupción que motivó la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Señalaron que las condiciones críticas son atribuibles a una “pésima gerencia y a la politiquería local”.

Encontraron que 13 de los 59 servicios habilitados no eran prestados, equivalentes al 22 % de la oferta registrada. Consignaron dificultades en la atención de cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología, y restricciones en la disponibilidad permanente de especialistas. Limitaciones adicionales en la capacidad quirúrgica, con un solo cirujano general para atender simultáneamente diferentes servicios y listas de espera de pacientes de más de un año. 3.676 estudios de radiología pendientes. Igualmente, detectaron equipos biomédicos e insumos almacenados deteriorándose sin prestar servicio a los habitantes. Identificaron 1.462 pacientes en condición crítica. El centro asistencial presenta retrasos en el pago de nóminas al personal de salud. Harán una revisión exhaustiva a la contratación, con sospechas sobre nóminas paralelas y procesos con falta de pluralidad de oferentes, o tiempos de convocatoria muy reducidos. El Ministerio de Salud y el Gobierno ordenaron el despliegue de equipos forenses para auditar cada contrato y recurso financiero, trasladando los resultados a la Fiscalía General de la Nación.

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El presidente De la Espriella visitó la isla de San Andrés el viernes 16 y sábado 17 de octubre. Protagonizó un tenso cruce y reclamo directo a la gobernadora Ordóñez Bowie y a la representante del Partido Liberal, Elizabeth Jay-Pang, por la crisis del Hospital Departamental. Les notificó que estaba informado de las contrataciones con su entorno familiar. Es evidente que, por la inspección de la ministra Vesga y demás agentes del Ministerio, sucedida en septiembre, acopiaron la información para que el presidente dirigiera la reclamación a la gobernadora y a la representante del Partido Liberal.

La ministra enfatizó que se “investigará cada contrato, cada factura y cada peso. Los recursos de la salud son para atender pacientes, pagar al talento humano, comprar medicamentos y garantizar que los servicios funcionen, no para alimentar intereses particulares”. Advirtió que los depredadores de los recursos públicos serán denunciados ante las autoridades competentes. La Procuraduría General de la Nación abrió indagatoria preliminar con la asignación de delegados para las irregularidades reportadas en los procesos de contratación del Hospital General.

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El senador Andrés Forero, quien en la legislatura anterior fue representante de la Comisión Séptima y activo participante en los debates del sector salud, corroboró el titular de esta columna, al afirmar que la crisis del Hospital General de San Andrés no es un hecho aislado, porque tanto el deterioro como la corrupción descritos suceden en varias regiones del país.

En agosto de 2015 hubo un amplio cubrimiento de una denuncia que señalaba un presunto esquema irregular para apropiarse de recursos públicos destinados al sistema de salud en el Valle del Cauca. A través de secretarías, de EPS y de IPS, se acumulaban intencionalmente las deudas a los hospitales públicos, y cuando la situación financiera era insostenible, se inducía a los hospitales a contratar “abogados específicos” para realizar el cobro activo, surtiendo comisiones para financiar campañas electorales. Los intermediarios y tramitadores para el pago a EPS y a la red de prestadores es un vicio de corrupción que ha persistido durante varios años con los dineros de la salud.

Tanto en el entramado del Hospital Departamental de San Andrés, como en la descripción de las coimas por los cobros de cartera hospitalaria en el Valle del Cauca, hay políticos y parlamentarios involucrados. El proyecto de Acto Legislativo conocido como “Anti Mermelada”, presentado por el ahora exministro del Interior Rodrigo Lara, propende a sanear el destino de los recursos regionales de la salud.

Los puntos cruciales del proyecto consisten en permitir a los legisladores proponer iniciativas de inversión para sus regiones, a través de una plataforma visible para todos los ciudadanos. Sustituir la modalidad de “bajo cuerda”, o sea, las gestiones ocultas de recursos o puestos, por un trámite abierto y reglamentado. Límites y control, topes del 1 % del gasto y la figura de un auditor independiente para vigilar cada proyecto postulado. Debe surtir el trámite de ocho debates en el Congreso para su aprobación. Le corresponde al nuevo ministro del Interior, el exprocurador y exembajador en la OEA Alejandro Ordóñez M., continuar con este proyecto Anti Mermelada.

Ojalá no sea un intento fallido para eliminar la corrupción que ha caracterizado a los cuerpos legislativos, que utilizan su poder para adueñarse de los dineros públicos, a través de las administraciones de sus regiones de origen.