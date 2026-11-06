Dos titulares de dos editoriales nos sacaron canas

Esta semana, en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos por qué dos titulares de dos editoriales nos sacaron canas. El primero fue el del editorial en el que le exigimos al expresidente Petro respuestas concretas a las recientes acusaciones de varios miembros destacados de su gobierno. En el segundo, el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, nos acusó de tergiversarlo, al creer que le atribuíamos a él nuestra posición editorial.