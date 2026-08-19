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19 de agosto de 2026 - 11:51 p. m.

Que Laureano Gómez nos perdone: presentamos mal a su bisnieto en el gobierno

Esta semana tuvimos algunas confusiones, pero la embarrada mayor fue comernos la palabra “sobrino” al presentar a Nicolás Gómez, nuevo jefe de despacho del gobierno entrante e hijo de Enrique Gómez y sobrino de Miguel Gómez. No quisimos decir que ambos fueran sus padres.

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Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

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