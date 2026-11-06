Implicaciones colombianas

No: nuestros problemas no serán resueltos por los estadounidenses, ni quienes ganaron son una bandada de angelitos. Muchos de los aspectos negativos que marcan nuestras relaciones con la potencia del norte seguirán ahí. Lo mismo que el autócrata naranja, a quien le quedan dos años más de mandato. Pero la zurra que recibió el trumpismo la noche del martes 3 de noviembre sí que tiene implicaciones muy grandes y positivas para todo el mundo. Esto se aplica con particular fuerza aquí en Colombia, por al menos cuatro razones. Primero: recuerde el lector que De la Espriella es una criatura de Trump. Lo ha mostrado el primero de cien…

No: nuestros problemas no serán resueltos por los estadounidenses, ni quienes ganaron son una bandada de angelitos. Muchos de los aspectos negativos que marcan nuestras relaciones con la potencia del norte seguirán ahí. Lo mismo que el autócrata naranja, a quien le quedan dos años más de mandato. Pero la zurra que recibió el trumpismo la noche del martes 3 de noviembre sí que tiene implicaciones muy grandes y positivas para todo el mundo. Esto se aplica con particular fuerza aquí en Colombia, por al menos cuatro razones. Primero: recuerde el lector que De la Espriella es una criatura de Trump. Lo ha mostrado el primero de cien maneras diferentes, todas marcadas por un increíble servilismo y una clara disposición a imitar las peores características de un modelo ya de por sí dañado. Lo afirmó expresamente el segundo, cuando recordó que “el Tigre” no era el favorito, pero que había ganado gracias a él. Ahora, el mandatario colombiano se queda sin su carta ganadora.

Segundo, ese modelo de gobierno de la extrema derecha global y su estilo de apelación —a los que, no olviden, nuestro gobierno adhiere explícitamente— quedaron en cuestión. Recojo aquí una de las mejores frases de la noche del martes, del recién elegido senador texano Talarico: “El odio es aburrido”. Podría ponerse de manera más exacta y menos optimista así: al cabo de un tiempo, el odio aburre. Esa humillación, cobarde e indecente, de los que no pueden responder. Esa retórica exhibicionista basada en que el gobernante puede hacer lo que se le da la gana, porque está rodeado de otros ricos y poderosos. Esa estúpida “batalla cultural” que pudo llamar la atención durante algún tiempo, pero que en esencia sirvió para distraer a la gente mientras le metían la mano en el bolsillo (de nuevo, citando a Talarico). Todo eso termina saturando. Lo mismo pasa con los odiadores profesionales.

Pues, tercero, esta elección revela que a veces los tercos hechos, la objetividad y la base material triunfan sobre los “paraísos artificiales” construidos por la extrema derecha a punta de narrativa. Lo que mostraron las encuestas una y otra vez es que millones de votantes tomaron sus decisiones basados en dos criterios: el costo de la vida —a su vez, inflado por la aventura imperialista de Trump en Irán— y la corrupción rampante en la Casa Blanca. El proyecto de Trump no solamente fue gobernar sin restricciones legales o éticas, sino impulsar globalmente a gente que quisiera y pudiera hacerlo. Pero ahora habrá un abismo entre estos discípulos amados y distintos tomadores de decisiones en Washington dotados de otra visión. Tal vez no sea descabellado esperar que la clase política de Epstein, las atrocidades cometidas por los Estados Unidos (piensen en las ejecuciones extrajudiciales de lancheros en el Caribe), las relaciones non sanctas de aquellos discípulos, comiencen a ser miradas con lupa. No necesariamente porque se consideren un mal en sí, sino por sus efectos deletéreos sobre el lugar de los Estados Unidos en el mundo.

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Cuarto y último: cada derrota de la extrema derecha, y sobre todo una tan aparatosa y en el epicentro del fenómeno, tendría que ser una escuela para aprender sistemáticamente cómo se obtiene ese resultado (naturalmente, no extrayendo fórmulas sino ideas). Los dos puntos fuertes que más me llamaron la atención de los demócratas en esta ocasión fueron los siguientes. Primero, una gran diversidad en sus candidaturas, que les permitió hablarle a un país plural en sus dolores y demandas, aunque unificado en su rechazo al trumpismo. Segundo, la capacidad de conversar con, a veces desde, diferentes formas de religiosidad. ¡Ojo con esto! No el rechazo agresivo y mecánico de la manera en que la gente vive su fe, sino la búsqueda paciente de una forma de apelar a ella. Cierto: estas virtudes podrían convertirse en un bumerán, pero eso es tema para preocupaciones y columnas futuras.