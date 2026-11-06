Implicaciones colombianas

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No: nuestros problemas no serán resueltos por los estadounidenses, ni quienes ganaron son una bandada de angelitos. Muchos de los aspectos negativos que marcan nuestras relaciones con la potencia del norte seguirán ahí. Lo mismo que el autócrata naranja, a quien le quedan dos años más de mandato. Pero la zurra que recibió el trumpismo la noche del martes 3 de noviembre sí que tiene implicaciones muy grandes y positivas para todo el mundo. Esto se aplica con particular fuerza aquí en Colombia, por al menos cuatro razones. Primero: recuerde el lector que De la Espriella es una criatura de Trump. Lo ha mostrado el primero de cien maneras diferentes, todas marcadas por un increíble servilismo y una clara disposición a imitar las peores características de un modelo ya de por sí dañado. Lo afirmó expresamente el segundo, cuando recordó que “el Tigre” no era el favorito, pero que había ganado gracias a él. Ahora, el mandatario colombiano se queda sin su carta ganadora.
Segundo, ese modelo de gobierno de la extrema derecha global y su estilo de apelación —a los que, no olviden, nuestro gobierno adhiere explícitamente— quedaron en cuestión. Recojo aquí una de las mejores frases de la noche del martes, del recién elegido senador texano Talarico: “El odio es aburrido”. Podría ponerse de manera más exacta y menos optimista así: al cabo de un tiempo, el odio aburre. Esa humillación, cobarde e indecente, de los que no pueden responder. Esa retórica exhibicionista basada en que el gobernante puede hacer lo que se le da la gana, porque está rodeado de otros ricos y poderosos. Esa estúpida “batalla cultural” que pudo llamar la atención durante algún tiempo, pero que en esencia sirvió para distraer a la gente mientras le metían la mano en el bolsillo (de nuevo, citando a Talarico). Todo eso termina saturando. Lo mismo pasa con los odiadores profesionales.
Pues, tercero, esta elección revela que a veces los tercos hechos, la objetividad y la base material triunfan sobre los “paraísos artificiales” construidos por la extrema derecha a punta de narrativa. Lo que mostraron las encuestas una y otra vez es que millones de votantes tomaron sus decisiones basados en dos criterios: el costo de la vida —a su vez, inflado por la aventura imperialista de Trump en Irán— y la corrupción rampante en la Casa Blanca. El proyecto de Trump no solamente fue gobernar sin restricciones legales o éticas, sino impulsar globalmente a gente que quisiera y pudiera hacerlo. Pero ahora habrá un abismo entre estos discípulos amados y distintos tomadores de decisiones en Washington dotados de otra visión. Tal vez no sea descabellado esperar que la clase política de Epstein, las atrocidades cometidas por los Estados Unidos (piensen en las ejecuciones extrajudiciales de lancheros en el Caribe), las relaciones non sanctas de aquellos discípulos, comiencen a ser miradas con lupa. No necesariamente porque se consideren un mal en sí, sino por sus efectos deletéreos sobre el lugar de los Estados Unidos en el mundo.
Cuarto y último: cada derrota de la extrema derecha, y sobre todo una tan aparatosa y en el epicentro del fenómeno, tendría que ser una escuela para aprender sistemáticamente cómo se obtiene ese resultado (naturalmente, no extrayendo fórmulas sino ideas). Los dos puntos fuertes que más me llamaron la atención de los demócratas en esta ocasión fueron los siguientes. Primero, una gran diversidad en sus candidaturas, que les permitió hablarle a un país plural en sus dolores y demandas, aunque unificado en su rechazo al trumpismo. Segundo, la capacidad de conversar con, a veces desde, diferentes formas de religiosidad. ¡Ojo con esto! No el rechazo agresivo y mecánico de la manera en que la gente vive su fe, sino la búsqueda paciente de una forma de apelar a ella. Cierto: estas virtudes podrían convertirse en un bumerán, pero eso es tema para preocupaciones y columnas futuras.
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Maria Clemencia(10942)•Hace 20 minutosMuy bien y ahora Peña en Paraguay….
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usucapion1000(15667)•Hace 2 horasYa tuvo que dejar el poder el Peña de Paraguay, otro de los sátrapas fascistas de trump, y esperemos que vayan cayendo uno a uno "para nunca más volver" . Para latinoamérica la pesadilla no ha terminado pero confiemos en que los demócratas hayan aprendido alguna lección y detengan las atrocidades de trump y de sus aliados, los antipatriotas latinos que ayudó a encaramerse en el poder ,y que sólo abusan de ese en provecho de intereses personales y de su cofradía de lacayos aduladores,
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Gildardo(fbds6)•Hace 3 horasEstá muy bien advertir que con la derrota del partido Republicano no cambiar+a sustancialmente este gobierno. ¿Será que se acabará el tal Escudo de las Americas?¿Será que las grandes transnacionales renuncian o dejaran de interesarse en los regalos de Abelardo? No se puede olvidar que Trunp es la cabeza de un movimiento mundial de adinerados que manejan y ponen gobiernos y que son una mafia a nivel mundial y que como sucede con todas las mafias tienen muchas cabezas y sucesores.
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Maria Eugenia(56068)•Hace 4 horasEmpezamos a sentir un fresquito…
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Atenas(06773)•Hace 4 horasMás de los recurrentes relaticos de Pacho sin fortuna, es lo único en q’ se ocupa.Las suyas son cursis opiniones visceral/ ideologizadas fruto de no ver más allá de su nariz, y como su galería o jauría sólo de eso se alimenta, aprovecha y de esos güesitos les tira. Lo q’ hubo aquí en USA fue la más clara demostración de democracia- así lo comenté al editorial de antier y ayer El Tiempo igual lo consideró-: se votó contra Trump no contra el modelo económico, hasta republicanos lo hicieron.Atenas
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Lalo(70277)•Hace 1 horaBestia inmunda saboteadora.
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Markos spinoza(17429)•Hace 3 horasMadruga el viejo vicioso de Atenas a disparar su verborrea estupida
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Luis Raúl(11222)•Hace 3 horasDebes estar llorando amargamente Atenas, la palera del martes te debe haber dolido en el alma.. Llora mijo
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Pipo Solarte(exbqo)•Hace 4 horasEn Colombia estamos aún en la primavera del abelardismo con grandes medios de comunicación sirviéndole de oficina de prensa y los camaleones de los partidos, muchos que apoyaron a Petro, arrodillados esperando migajas del poder. Renacen los temores de ADLE por su rabo de paja de defensa a Alex Saab, a quien ayudó a huir cuando lo iban a capturar en Colombia, sus vínculos con narco parapolíticos y estafadores a los que ha defendido y tumbado. Corrió a lamberle a Trump pero está en capilla.
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 4 horasCosto de vida y corrupción en el otrora “coloso del norte” es la misma que se vive al interior de nuestro país. El “genio” restrepo y su marioneta: alias “papucho” pretenden fijarle un 19% de IVA a la canasta familiar. Pretenden que los millonarios NO paguen impuestos, estos corren de cuenta del pueblo. ¿Y la corrupción? Para la muestra un botón: las donaciones para mitigar los daños producidos por el terremoto. ¡Suficiente! Trump puede caer y papucho sin su ayuda "chilinguea" ¡No lo duden!
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leunamuno(9808)•Hace 4 horasLa mayor satisfacción nace de la actitud demócrata del pueblo norteño al ver la diferencia entre la democracia real y democracia vendida. Elon Musk coronó la primera vuelta pero abortó la segunda en la que perdió un dineral de escandalo ante el fracaso de él y de la esperanza para el mundo. y Sí, el reforzamiento de la democracia debe darse en el entendimiento que el elector del invaluable valor político de su voto y jamás de su valor comercial.
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Dunkel Damn(84992)•Hace 4 horasTrump llevo a cogobernar a personajes y caras nuevas, contadas excepciones , con una similitud : servilismo incondicional e ineptitud absoluta. La egolatría y violenta mentalidad trumpista se le devolvió, en la anunciada patada en el trasero. No habrá muchos cambios respecto a Latam, el daño es por un largo tramo, pero indudablemente incidirá en algunos gobiernos progringos, vbgr. Paraguay. Adle siente sus temblorcitos….
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Tulio Claudio(70717)•Hace 5 horasOJO con el triunfalismo de los demócratas norteamericanos y de los liberales socialdemócratas de Colombia, las políticas imperialistas del complejo industrial militar del norte no se acaban con Trump y los republicanos; OJO con el triunfalismo del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida en la primera vuelta presidencial porque les pueden dar de nuevo en la cabeza.
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Jairitoco(24834)•Hace 5 horasY Abelardo esta siendo investigadores en Florida por una fiscal ppr la presunta cobro de millones de dolares por defender narcos…..remember that.
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JTG(13462)•Hace 5 horasBuen análisis. No hay que olvidar que al principio de Trump muchas personas, instituciones, universidades, etc., se arrodillaron frente a sus deseos, como sucede hoy en Colombia. Sin embargo, quedaron algunos que se mantuvieron erguidos. Gracias a ellos hubo información que terminó delatando la corrupción del presidente y sus amigos. Eso no lo veo en Colombia hoy.
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usucapion1000(15667)•Hace 1 horaAquí prevalece un silencio arrodillado en las instituciones del Estado que debían ponerle coto a tantos desmanes del abusivo tigrillo sin sesos , que es el lacayo más servil de trump, y que enmudecieron por temor o por desenfrenada codicia,
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