Les confieso que quisiera que fuera verdad: si uno se la pasa hablando de la paz, es que está metido en problemas. Recuerden la frase de Kafka en una de sus fabulosas cartas a Milena: “Soy impuro, por eso siempre estoy alborotando con la pureza”.

Parece generalizarse la idea de que la paz pasó de moda en Colombia. Ahora, nos dicen en todos los tonos, hay que pegarles duro a los bandidos. El Acuerdo de 2016, afirma Gaona, embajador colombiano ante las Naciones Unidas, fracasó, pues trajo consigo rearme, no paz.

Por desgracia, las afirmaciones del Gobierno, proferidas a través de Gaona, son insostenibles y se basan en una cantidad muy grande de absurdos y equívocos, que no solamente no tienen ninguna posibilidad de solucionar nuestros problemas, sino que nos darán un último empujón hacia el abismo. Enumero algunos de los principales (pero aquí estoy sufriendo una auténtica crisis de abundancia):

Publicidad

Primero, aunque el acuerdo de 2016 se apellidó “final”, no hay precedentes que muestren que alguno pueda solucionar todos los problemas posibles, de una vez y para siempre. Barco y Gaviria pactaron la paz con sendas guerrillas, pero eso no paró la espiral ascendente de violencia que estaba viviendo el país en ese momento. Uribe hizo lo propio con los paramilitares, pero al cabo de un par de años miles de ellos habían vuelto a las andadas (eso sucedió muy pronto, como lo ha documentado Zuckerman Daly). Al Acuerdo con las FARC había que exigirle que terminara el conflicto con ese grupo y que se cumpliera. Lo primero pasó. Lo segundo no tanto.

Lo que me lleva al siguiente punto: el señor Gaona representa una coalición que hizo todo lo posible precisamente para que no hubiera cumplimiento. Que hoy haya casi treinta mil personas en armas se debe, en buena parte, a vulneraciones masivas y trampas absurdas urdidas por diferentes fuerzas para desestabilizar ese pacto de 2016, conseguido mediante una admirable filigrana política y social. Entre ese elenco de saboteadores se encuentran también los despojadores, esos barbies que mantienen buena parte de su poder, y que exigen que las provisiones de regularización del mundo agrario —no una reforma agraria en serio, que no estuvo en las cuentas, pero que es lo que necesitamos— nunca se puedan implementar. También hay muchas personas decepcionadas con diferentes acuerdos de paz, y ciertamente no sólo con el de 2016. Culpar a este por no impedir que se nos viniera una nueva oleada de violencia, después de que se hizo todo lo posible por minarlo y deslegitimarlo, revela una mala fe inverosímil, incluso para estas gentes.

Una mala fe que se pagará con más sangre, lo que agrega irresponsabilidad al cinismo. Es una cosa que duele. Pero, entonces, ¿cómo enfrentar la situación actual? La idea de golpear a los actores ilegales no es, claro, absurda en sí misma, y no excluye en lo más mínimo la búsqueda de la paz. Recuerden: según la fórmula de los inefables productores de ideas para la guerra, hay que buscar acuerdos sin dejar de luchar por la seguridad. ¿Quién querría tratar de refutar tal genialidad?

Pero eso no es lo que está haciendo este Gobierno. Su actuación se resume en cerrarle la puerta a cualquier conversación, mientras simula que hay un milagro en punto a la provisión de seguridad. Esto no es muy creíble, no sólo porque organizar fiestas de disfraces no es una función del Estado ni un procedimiento eficiente, sino porque revela la ausencia de ideas sobre qué hacer ante la situación que denuncia el propio Gaona (y cuya culpabilidad, recuerden, no se puede imputar al Acuerdo sino a los poderdantes de Gaona mismo).

Treinta mil personas en estructuras armadas… Lamentablemente cierto. ¿Qué hacer frente a ello? ¿De veras creen que incumplir aún más, amenazar, matar, fumigar, alinearse con los despojadores, insultar a personas en estado de indefensión, solucionará la cosa?