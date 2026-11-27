Se cumplen diez años del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC. Sus logros son bastante impresionantes. Primero, las FARC-EP fueron, en todas estas décadas, la única fuerza que realmente representó un desafío militar para el Estado. Otros grupos que actuaron en paralelo y los que le siguieron tienen debilidades y fortalezas estratégicas, pero la especificidad de las FARC-EP fue su sesgo militarista y el impresionante poder de fuego que adquirieron. Al salir ese factor de nuestros conflictos, el sistema político y la relación entre las agencias de seguridad del Estado y la población civil tuvieron la oportunidad de…

Se cumplen diez años del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC. Sus logros son bastante impresionantes. Primero, las FARC-EP fueron, en todas estas décadas, la única fuerza que realmente representó un desafío militar para el Estado. Otros grupos que actuaron en paralelo y los que le siguieron tienen debilidades y fortalezas estratégicas, pero la especificidad de las FARC-EP fue su sesgo militarista y el impresionante poder de fuego que adquirieron. Al salir ese factor de nuestros conflictos, el sistema político y la relación entre las agencias de seguridad del Estado y la población civil tuvieron la oportunidad de mejorar.

Segundo, el Acuerdo reconoció que el conflicto no se producía simplemente por un capricho “de los malos”. Se necesitaban avances tanto en la relación entre el centro tomador de decisiones y las regiones como en el acceso a la tierra (cuya desigualdad era, y sigue siendo, obscena). Pese a la inestabilidad permanente en la implementación, aquí me parece que también hubo avances significativos. Aunque tenemos pocos estudios sobre el tema, creo que contamos con un mucho mejor Estado que en el 2016.

Tercero, el Acuerdo mejoró también las vidas de cientos de miles de colombianos. Eso se puede contar mediante la disminución del número de muertos y la de los miedos y sobresaltos, mediante el acceso a derechos, mediante la posibilidad de conversar para solucionar. A pesar de que otros tantos añoraban volver a la época de los bombazos permanentes y las sirenas de patrullas y ambulancias recorriendo a toda hora calles desoladas (parece que lo están logrando), la movilización en defensa de la paz y de sus logros civilizatorios hace ya parte del patrimonio de la sociedad colombiana.

Cuarto, un sistema de justicia transicional que ha venido abriendo las cajas negras de los horrores vividos a lo largo de lustros. De nuevo, esto envía una señal pública (que llega tanto al Estado como a las montañas) muy positiva e importante.

No quiero dejar de recordar que miles de excombatientes de las FARC-EP cumplieron a rajatabla con lo pactado, pese a que los han estado matando y a que el Estado los ha dejado en la estacada una y otra vez.

Es una lista muy incompleta de los grandes aportes del Acuerdo de 2016. Lamentablemente, se puede decir ya que este constituyó una oportunidad de oro desperdiciada. Pues, contrariamente al apellido que se adjudicó (“Final”), el crecimiento de los grupos armados no estatales ha continuado.

Es fundamental entender que ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente: el Acuerdo de 2016 deja avances y mejoras muy significativos, pero no alcanzó para acceder a la proverbial “paz estable y duradera”. El expresidente Santos le ha atribuido esto a la pobre implementación del Acuerdo. Un excelente ejemplo de ello sería lo que ocurrió con el PNIS (plan integral de sustitución de cultivos ilícitos), manoseado con entusiasmo admirable por Raimundo y todo el mundo.

Así pues, en parte, Santos tiene razón. Nuestros tomadores de decisiones no han podido meterse en la cabezota que implementar el Acuerdo no era opcional y que el incumplimiento de la palabra empeñada por parte del Estado tiene efectos desestabilizantes devastadores.

Pero los incumplimientos comenzaron con Santos mismo. Refresco la memoria: el absurdo plebiscito y la correlativa mediocre campaña para una apuesta que no se podía perder, minando así en materia grave la legitimidad de la paz; nombramientos de figuras antipaz en posiciones claves; y los múltiples goles a lo firmado en el proceso parlamentario (fast-track) que siguió.

La cuestión de fondo es que las transformaciones propuestas por el Acuerdo no fueron asimiladas fácilmente por nuestra sociedad y sistema político. El portazo actual a la idea misma de paz atiza un conflicto que, como lo muestra nuestra dura experiencia, sigue activo y no entendemos ni de lejos. ¿Estaré exagerando si digo que nos encontramos en una situación muy peligrosa?