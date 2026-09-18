Un programa destructivo

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Uno de los aspectos más alarmantes y más simples –y por eso precisamente más fáciles de omitir– del programa del actual gobierno es su naturaleza esencialmente destructiva. Vamos a desmontar la paz. Vamos a eliminar los estímulos a la cultura. Vamos a terminar con la “ideología de género”, cualquiera que sea el significado de esa expresión. Vamos a enviar a la policía a los campus de las universidades públicas (una propuesta que ya cuenta con la entusiasta colaboración de personas e instituciones empeñadas en crear un pánico moral alrededor de su existencia y trayectoria). Vamos a fumigar y metérnosles al rancho a los campesinos. Vamos a legitimar las ejecuciones extrajudiciales en mar abierto de desdichados NN, con seguridad algunos ciudadanos nuestros, la mayoría probablemente pescadores o pequeños comerciantes.
Vamos a gobernar a la brava. Con entusiasmo. Claro que sí. Toda la historia de Colombia nos dice que así es como se solucionan los problemas. Con la ventaja adicional de que tendremos montones de cadáveres para pasearnos entre ellos.
Las pocas y marginales propuestas que podrían tener un contenido constructivo o son en realidad una exhibición de fuerza o son puro oropel. En esta última categoría está, por ejemplo, la propuesta de un “Plan Marshall” para el Chocó tras el terremoto. La analogía ya se había empleado en las primeras etapas del Plan Colombia, durante el gobierno de Andrés Pastrana, cuando se suponía que constituiría una operación en gran escala para reconstruir un país en paz. Después, la cosa degeneró en tragedia y, finalmente, en farsa. Lo que vemos ahora para el Chocó es, ante todo, una actividad marginal, más centrada en las relaciones públicas, que nada tiene que ver con la idea del Plan Marshall original.
Pues este, un plan de reconstrucción de Europa después de las devastaciones de la Segunda Guerra Mundial, tuvo tres características centrales. Primero, fue absolutamente masivo. Segundo, la inversión estatal tuvo en él un papel directivo (de hecho, si no recuerdo mal, todos los fondos estadounidenses destinados al Plan eran públicos). O, como diría ese notable pensador que adorna con sus luces a nuestro Senado, Enrique Gómez, fue cosa de socialdemócratas. Sólo que, en este caso, esa calificación sí sería razonable. Pues el “orden económico” mundial (según la definición de Gary Gerstle en su magnífico libro) en ese entonces era keynesiano y estatista, lo que también llevaba a los conservadores a adoptar esa perspectiva. Y, tercero, fue un instrumento de la naciente Guerra Fría para defender el capitalismo frente al comunismo a través del crecimiento económico y la inclusión social (algo que ya habían probado los Estados Unidos, por ejemplo, en Japón, mediante una reforma agraria seria y masiva). Además, al entonces secretario de Estado Marshall se le pueden reprochar muchas cosas, pero no la falta de eficiencia y orden.
El contraste con nuestras duras realidades no podría ser mayor. Esta versión del Plan Marshall para el Chocó se acerca mucho al teatro bufo. Parece ser en todo el antónimo del original. Las proporciones son ínfimas, está marcado por un desorden fantástico, se basa en actos de caridad de los “multimillonarios” y, en lugar de avance social y crecimiento sostenido, augura magníficas oportunidades para gentes bien conectadas.
Pero puede que me esté dejando llevar por el pesimismo en esta evaluación. Pronto tendremos oportunidad de saberlo. Pues una de las mejores características del original fue que produjo efectos muy rápidos, con crecimientos económicos en gran escala de buena parte de los países incluidos en él. ¿Observaremos algo parecido, aunque sea lejano, en la copia, es decir, en el Marshall chocoano? De lo contrario, habrá que reconocer que estamos frente a una falsificación. Y los chocoanos podrán decir, parafraseando a Madame Roland al pie del cadalso, “¡Oh, Plan Marshall, cuántas patrañas se cometen en tu nombre!”.
Si lo constructivo que se está proponiendo es como esto, estamos en serios problemas.
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Álamo(88990)•Hace 5 minutosVenenoso el hacer de gobiernos enteros, frente a las necesidades del Chocó; y ahora, ni se diga con qué derroche de mendacidad chocó la tierra de Arnoldo. Seguirá buscando su "madrededios"…
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Atenas(06773)•Hace 47 minutos¡Jajajajajajajaja!, me demoré en entrar al foro por razones laborales y al entrar no fue pa nada: pa soltar sonora carcajada viendo las pendejadas q’ desde la merecida derrota aquí vocifera Pacho sin fortuna; bueno, q’ siga así aullándole a la luna q’ en tanto yo aquí muero de la risa, ¡Jajajajajajaja! Atenas
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Maria Clemencia(10942)•Hace 1 horaTotalmente de acuerdo. En desacuerdo, con un articulo del EE, titulado "La Gobernadora del CHOCO, la cara del plan Marshall" la Gobernadora ha demostrado con creces, idoneidad, trabajo, etc., endilgarle ese titulo, es "encasillarla" en una propuesta populista, e irresponsable de ADLE. Sí no se muestran resultados por el incumplimiento de ADLE, entonces la responsable es la "cara"
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Julio César(69508)•Hace 1 horaEsta acertada columna respalda mi posiciòn sostenida en este diario en el sentido de que la polìtica agresiva, despectiva, destructiva y aniquiladora del actual gobierno, màs que megacàrceles, requiere megacementerios.
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Alberto Gómez(jbw8b)•Hace 1 horaSerá que la política del tusi cocaíno no fue agresiva despectiva destructiva y aniquiladora?
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Oswaldo(50418)•Hace 1 horaSi señor, megacementerios…
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Guillermo(79110)•Hace 2 horasNo hay forma de pensar en nada constructivo en este antigobierno q vamos a padecer en los próximos 4 años. Su primer párrafo es bien ilustrativo: la palabra mágica es destruir lo poco bueno q se haya podido implementar en los últimos años: incluso a la JEP ya la van a acabar vía desfinanciación, asi como todo lo q huela a estado social de derecho, el lema real es: "firmes x la destrucción de la patria"
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Felipe(94028)•Hace 2 horasA Colombia le sobra gente, pero también territorio. La ausencia de este estado ineficaz, corrupto e ineficiente, dejó la mitad del territorio nacional sometido a bandidos de toda ralea y ni siquiera se controlan las fronteras. Con un PIB diminuto para 53 millones de seres y un recaudo ridículo por la colosal informalidad y otros factores, no hay gobierno, ni éste ni los anteriores, capaz de poner orden en este caos de ignorancia y violencia. Ni el siniestro Petro ni el tenebroso Abelardo.
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Felipe(94028)•Hace 2 horasTodos los gobiernos, todos sin excepción, han ignorado al Chocó por varias razones y la principal es que da muchos problemas y muy pocos votos, unos 200.000, o sea, menos que cualquier barrio mediano de una ciudad capital de segunda categoría. Ningún político se dejará la piel para conseguir una chichigua de votos en un departamento marcado por el narcotráfico, la violencia y la ignorancia que provoca la pobreza. En realidad, puede que a los chocoanos les fuese mejor si se secesionasen.
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Alberto Gómez(jbw8b)•Hace 2 horasLalo es una despreciable, inmunda y abyecta rata.
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Alberto Gómez(jbw8b)•Hace 2 horasLalo es una despreciable rata llena de odio y de insultos. Pero que se más se puede esperar de los miserables petribestias?
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JESUS EMIL(73524)•Hace 2 horasConsidero, que el análisis que hace el profesor Francisco, es coherente con lo que se esta evidenciando del actual gobierno, no es hora de mirar hacia atrás, es ver la realidad que muestran los hechos del actual mandatario, nada de lo planteado, nace de la ideología o posición política de quien escribe el artículo.
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Sigi(77234)•Hace 3 horasDe acuerdo Profe. Prepara la maleta. Te van a echar. El Espectador necesita periodistas mas obedientes que vos.
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Alberto Gómez(jbw8b)•Hace 59 minutosQue lo echen rápido. Ya Abelardo habló con los Santodomingo para sacar a Fidel Cano y acabar de una vez por todas con la revista Alternativa del siglo XXI y volver al Espectador liberal y democrático.
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Ana(81f70)•Hace 3 horasFácil pluma la de criticar. Nadie está destruyendo: se está revisando, ahorrando, replanteando, sustituyendo, fumigando, extraditando, encarcelando. Tratando de destorcer la mediocridad e ineptitud del gobierno Petro.
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Juan Carlos(24596)•Hace 3 horasDebatan con argumentos. Descalifiquen los argumentos y no a las personas. Demuestren inteligencia. A toda hora juzgando personas.
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baltasar(622)•Hace 3 horasFrancisco : todos los columnistas,sean de la orilla ideología a que pertenezcan ,pero con capacidad de razonamiento y con principios éticos,morales o religiosos,están dedicados a evidenciar ante los colombianos la verdadera faceta de ADLE ,como el Gran Dictador Pero lo invito a "restregarle al pueblo"como decían las , abuelas evidenciando a los villanos y cipayos de ultraderecha que lo eligieron ,corriendo el riesgo de que lo echen de El Espectador.
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baltasar(622)•Hace 3 horasFrancisco: los colombianos,al menos unos 12 millones de indeseables( dizque de izquierda) y que apoyaron al Belcebú Petro y a su incubo Cepeda ,vamos a tener que sufrir las consecuencias del emergente ciudadano norteamericano,Presidente de Colombia ADLE,que la ultraderecha auspicio su elección,confiado en que sería su marioneta.Pero al parecer ADLE,se está consolidando como el Gran Dictador y sus mentores los nietos de L.Gomez lo alientan a imitar a su abuelo,tan exitoso en su gobierno.
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Alejandro(53mrt)•Hace 4 horasNo confunda destruir con reconstruir. Fue el gobierno anterior, que a usted le gusta tanto, el que destruyó nuestras instituciones y avances sociales, como el sistema de salud. Es mucho, muchísimo, lo que hay que reconstruir.
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Alberto Gómez(jbw8b)•Hace 2 horasLalo despreciable e inmunda rata de alcantarilla
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Alberto Gómez(jbw8b)•Hace 2 horasLalo: Rata de alcantarilla inmunda, proterva , procaz, sucia y asquerosa.
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Lalo(70277)•Hace 3 horasOtro tonto alienado por la mafia mediática. Estos creen que ilustran mucho y acceden a la verdad viendo y oyendo la basura que les meten por todos los orificios los malvados mercaderes dr la información y la comunicación.
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baltasar(622)•Hace 4 horasFrancisco : cuando un ciudadano norteamericano ,elegido presidente de Colombia como ADLE,se auto declara como :"caudillo.de Colombia ,por la gracia de Dios"( así lo decía Franco) .Firmes por la Patria y Viva Cristo Rey ( lemas muy parecido a L.Gomez) y el retrato de Laureano Gómez,el orador intrépido ,que para la ultraderecha fue un gran patriota,que cubrió durante su gobierno los campos de cadáveres,viudas y huérfanos,sustituyó al de Simón Bolívar,estamos ante el Gran Dictador versión Chaplin.
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Alberto(68074)•Hace 4 horasSi señor està en un pesimismo total,el plan del Chocò es exelente y ojalà salga bien, y todo lo demas de ABDEL ES BUENÌSIMO, juzgue cuando lleguen los seis meses ahora es muy temprano
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Lalo(70277)•Hace 3 horasSiempre habrá más marranos que lazos.
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Mario(16018)•Hace 4 horasMamerto irredento este seudocolumnista, más destructivo que su jefe el destructor Petro, quien dejó al país en ruinas y sin embargo nunca dijo nada.
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alenpe(67430)•Hace 4 horasEstá tragedia la propiciaron 250000 ilusos de colombianos que se dejaron engañar por el payaso rolocostegringo.
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HECTOR FERNANDO(32901)•Hace 2 horasLe falto autonombrado aristocráta y noble italiano.
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Rosdel(57807)•Hace 4 horasNada es tan bueno, pero nada es tan malo, una simbiosis con grandes intereses!!!
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Celyceron(11609)•Hace 4 horasCon este plan y con todas sus propuestas, estamos más que jodidos. Qué tal parar la expedición de pasaportes? Volverán los señores Bautista? Se llenarán los Campus de policías, ejército e infiltrados?
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Alberto Gómez(jbw8b)•Hace 4 horasSigamos arrodillados ante Maduro. Sigamos con corruptos como Roa, bandideti, Quintero, juliana Guerrero. Sigamos con la política de salud que le costó la vida a miles de colombianos, entre ellos al niño Kevin. Sigamos con el desmantelamiento de la política energética para seguir importando gas a precios altísimos y acabando a Ecopetrol. Sigamos consintiendo a los delincuentes para que sigan reclutando menores y matando colombianos. Sigamos endeudando al país a niveles nunca antes vistos.
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Alberto Gómez(jbw8b)•Hace 2 horasLalo es una asquerosa y despreciable rata de alcantarilla.
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Alberto Gómez(jbw8b)•Hace 2 horasBestia su madre despreciable dora hilda.
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Lalo(70277)•Hace 3 horasAsquerosa y despreciable rata. Se merece que abyectardo lo sodomice.
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DONALDO(67774)•Hace 3 horasLos insultos empobrecen o eliminan la argumentación. Porfa, no pierdan el sentido de orientación.
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Celyceron(11609)•Hace 4 horasMaduro está en EEUU y su presidente ya no tiene problemas en relacionarse con Venezuela. Ya propuso contarles gas, cosa que no se podía en el gobierno anterior. Lo del endeudamiento ya se está viendo. Qué más piden? Si quiere más, que le piquen caña.
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Dora Hilda(30910)•Hace 4 horasCuál.arrodiados, bestia no vio q ya certificaron a Venezuela y aguebardo postrado en cuatro lo clavaran con más aranceles y lo descertificaron.
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Dionisio(cvtsc)•Hace 4 horasExcelente análisis profesor Sanín, Espriella es un "opositor compulsivo". Recuerda la anécdota de Unamuno cuando entró a un café y dijo: "No sé de qué se trata, pero me opongo"‘. La versión de Espriella: "Qué hizo Petro que yo lo desmonto". Y así va a arreglar el país, la Suiza que existía antes de que llegara Petro. Aparte de eso, no propone nada, estamos en serios problemas.
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Maria Eugenia(56068)•Hace 5 horasNubes negras se ciernen sobre Colombia.¿Quienes serán nuestros salvadores?
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Enrique(yphzp)•Hace 5 horasTotalmente de acuerdo, y lo que es peor, ya da hasta como miedo opinar, que susto. ¡¡¡les juro que no soy comunista!!! (por si las moscas)
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Concha(99107)•Hace 6 horasIrrefutablemente: estamos en serios problemas.
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Victor(61349)•Hace 6 horasExcelente relato de la realidad y el diagnóstico de lo que viene. Todo lo están mostrando en crisis, una buena estrategia para declarar emergencias económicas y sociales, para justificar las emergencias manifiestas y elegir a dedo por cantidades de dinero acordadas entre amigos y secuaces, como está pasando con el contrato de los pasaportes y otros, ya no es por debajo de la mesa, es con cartas abiertas y estrechon y besos.
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 7 horasEstamos en serios problemas, Francisco, desde que Fraudelardo asumió el poder en la farsa circense montada en mi ciudad, Cali. ¡Firmes por la plata! Desde ahí todo ha sido una farsa, improvisaciones, repartición generosa de besos y balones; este bufón posee más pinta de gerente de prostíbulo o dueño de tienda de abarrotes que de mandatario. Una caricatura que, con cada intervención, decreto, etc, patentiza el abismo en el que se precipita nuestro país con este Bucaram criollo. ¡No lo duden!
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 3 horasDe acuerdo, Lalo. Saludos.
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Lalo(70277)•Hace 3 horasGines: no pierdas tiempo con este sujeto. A la estupidez no se la convence; se la combate.
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 4 horasEstamos en un nuevo período, nefasto, por supuesto. ¿Habrá que usar plastilina contigo, Alberto, para que lo entiendas? ¡Por favor!
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Alberto Gómez(jbw8b)•Hace 4 horasPetro igual tenía pinta de todo menos que la de un jefe de estado. Durante su presidencia, si apareció después de llegar tarde, llegó varias veces drogado y/o borracho. Muchas veces estaba disfrazado o con pintas de bufón. Su último mes en la presidencia la sacó del estadio publicando fotos de kuchikent.
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DONALDO(67774)•Hace 7 horasCon Abelardo poseemos serios problemas. Es un ser escénico, en toda circunstancia quiere hacer show, llamar la atención (con manitas y besitos al aire estilo Trump o el paseo entre cadáveres mido Bukele, o a manera Bukele con expresiones efectistas…). Uno ya no sabe si habrá molino para estas aguas.
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Rolando Antiú(17605)•Hace 7 horasCierto. Todas son patrañas de este filipichín afeninado que mal-gobierna
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ELIZABETH(23598)•Hace 7 horasExcelente
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Antoine(88872)•Hace 7 horas… esta semana en Miami, se declaró culpable por los negocios ilicitos y delató al actual presidente de Colombia con documentos registrados del lavado de dólares y su nexo con el narcotraficante Boliche (y otros más), la empresa que fundaron en Hong Kong para condenar con alimentos adulterados a miles de venezolanos. Lo antedicho demuestra que fariseo tenemos en la presidencia colombiana!!!
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Antoine(88872)•Hace 7 horasPrimero, estoy totalmente con su columna Sr. Gutiérrez. Y segundo al suscriptor Gómez cabe recordarle que Petro ya no es presidente. Además, vea en Youtube el reporte Coronell en Youtube que recientemente entrevistó al gobernador de Nariño quien ha conseguido reducir la violencia de grupos ilegales, implementar programas educativos, oportunidad de trabajo a los campesinos, etc… Claro, el estafador De la Espriella, abogado del testaferro criminal de Maduro, Alex Saab quien en su audiencia…
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Hallman(98573)•Hace 7 horasQuizá Chocó, por su geografía y circunstancias es sencillamente inviable. No es un lugar propicio para desarrollar las actividades humanas, mejor dejarlo como reserva ambiental y buscar una relocalización de sus habitantes.
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HECTOR FERNANDO(32901)•Hace 2 horasInterpreto que Ud. cree que un plan como el previsto por Trump y Netanyahu para Gaza y luego Cisjordania, es el perfecto para el Choco?, es decie un Choco sin chocanos, una,Palestina sin palestino.
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Lalo(70277)•Hace 3 horasA este hay que relocalizarlo en el infierno o en un agujero negro.
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Alberto Gómez(jbw8b)•Hace 9 horasEntonces sigamos con el fracaso de petro, con su fallida paz, con su fallida reforma agraria, con su fallido manejo económico , etc. Una gran idiotez de los mamertos es proponer que continúe lo fracasado, lo que no sirvió, lo que daña, lo que pudre. Más de la misma porquería como si hubiera sido la panacea. La supina idiotez de los petribestias es vergüenza.
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Luis Carlos(m2w9y)•Hace 4 horasSr. Gómez definitivamente el sectarismo ciega y la ignorancia es atrevida.
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Dunkel Damn(84992)•Hace 6 horasJejeje. Abrelano siguen postrado ante su amo, el gorilón mechimazorca . ¿Qué puede salir mal? Jejeje
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