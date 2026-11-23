Falsificar un título académico es un desprecio por la educación, por la academia y por quienes hacen enormes esfuerzos para estudiar. Supone apropiarse del reconocimiento de una formación sin haber adquirido los conocimientos ni cumplido las exigencias que la sustentan. En un país donde tantas personas trabajan para pagar un semestre, sueñan con estudiar una carrera, compiten por una beca o deben aplazar sus estudios por falta de recursos, inventarse un título es burlarse de ese esfuerzo. Apostarle a la educación nunca será un error. Quien miente sobre su formación para obtener un contrato o un cargo público no merece trabajar…

Falsificar un título académico es un desprecio por la educación, por la academia y por quienes hacen enormes esfuerzos para estudiar. Supone apropiarse del reconocimiento de una formación sin haber adquirido los conocimientos ni cumplido las exigencias que la sustentan. En un país donde tantas personas trabajan para pagar un semestre, sueñan con estudiar una carrera, compiten por una beca o deben aplazar sus estudios por falta de recursos, inventarse un título es burlarse de ese esfuerzo. Apostarle a la educación nunca será un error. Quien miente sobre su formación para obtener un contrato o un cargo público no merece trabajar para el Estado ni ejercer poder en nombre de los ciudadanos. Ninguna institución debe tolerar ese fraude.

El caso de Verónica Estrada, denunciado por Juan Felipe Pedraza, lleva ese desprecio al terreno de los recursos públicos. La congresista del Pacto Histórico, elegida por Antioquia en una lista cerrada, habría presentado documentos académicos presuntamente falsos para obtener un contrato con la DIAN. Entre ellos, habría incluido un título atribuido a la Universidad Nacional y otro a su colegio para engañar al Estado y conseguir dinero de los colombianos acreditando una formación que, según las denuncias, no habría recibido.

Este caso es especialmente indignante, en primer lugar, por la desigualdad en el acceso a la educación en Colombia. Según el Ministerio de Educación, apenas el 47,91 % de quienes terminaron el bachillerato en 2024 ingresó a la educación superior al año siguiente. El DANE reportó que en 2025 el 44,7 % de las personas de 17 a 21 años en las cabeceras municipales había alcanzado el nivel de educación superior, frente al 16 % en los centros poblados y el rural disperso. Esa realidad exige ampliar las oportunidades de formación y respetar el esfuerzo de quienes consiguen estudiar pese a las barreras económicas y territoriales. Permitir que alguien eluda mediante el fraude los requisitos que los demás deben cumplir es una injusticia frente a quienes se preparan para acceder a esas oportunidades.

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En segundo lugar, falsificar un título supone despreciar el valor de la preparación. Una carrera exige estudiar, someter lo aprendido a evaluación y demostrar que se han cumplido las exigencias académicas. Ese proceso obliga a sustentar lo que se afirma, reconocer errores y responder ante criterios que no dependen de la propia opinión. Cuando el Estado exige esa formación para contratar, reconoce que las responsabilidades requieren conocimientos específicos. El fraude permite obtener la confianza de una entidad sin demostrar la preparación que se afirma tener, y el riesgo alcanza a quienes dependen de las decisiones y actuaciones de esa persona. Los colombianos no tienen por qué pagar honorarios profesionales a quien falsea los estudios que presenta como respaldo de su formación.

En tercer lugar, tolerar estos fraudes perjudica al Estado, compromete su credibilidad y debilita el mérito como criterio para acceder a oportunidades públicas. Una entidad que exige preparación debe verificarla y responder cuando descubre que fue engañada. Si alguien obtiene un contrato con documentos falsos y conserva sus beneficios sin consecuencias, quienes sí cumplieron los requisitos tienen razones para desconfiar de las reglas. En un país donde estudiar exige tanto esfuerzo, esa contradicción también deteriora la confianza en el valor de prepararse. El Estado pierde autoridad para promover la educación cuando permite que el engaño produzca ventajas sobre la formación que él mismo exige. Defender el mérito requiere que los requisitos se comprueben y que incumplirlos tenga consecuencias.

Apostarle a la educación nunca será un error. Esa convicción exige que el Estado proteja el valor de estudiar con la misma firmeza con la que pide preparación. Quienes dedican años a formarse merecen instituciones que respeten sus capacidades y hagan cumplir las reglas. Ningún respaldo político puede justificar que se mantengan privilegios obtenidos mediante el engaño al Estado. Si se demuestra que Estrada utilizó documentos falsos para obtener un salario pagado con recursos públicos, debe responder por ello. Los colombianos no tienen por qué financiar una formación inventada ni aceptar que quien presuntamente los habría engañado siga ejerciendo poder en su nombre.