En medio de la incertidumbre política: acelerar un mejor futuro para la biodiversidad

El declive de la biodiversidad es un hecho que cuenta con contundente soporte científico. Y representa hoy también una encrucijada política, al menos para los países firmantes del Convenio de Diversidad Biológica, en cuya Conferencia de las Partes COP17 –que se desarrolla en este momento– se constata que la aplicación de los compromisos avanza a un ritmo insuficiente. Colombia como país de “megadiversidad” está en el centro del asunto. Entre las muchas sugerencias que se podrían llevar al próximo Plan Nacional de Desarrollo, en medio de las controversias, hay decisiones con alto potencial trasformador, que deberían ser objeto de…

El declive de la biodiversidad es un hecho que cuenta con contundente soporte científico. Y representa hoy también una encrucijada política, al menos para los países firmantes del Convenio de Diversidad Biológica, en cuya Conferencia de las Partes COP17 –que se desarrolla en este momento– se constata que la aplicación de los compromisos avanza a un ritmo insuficiente. Colombia como país de “megadiversidad” está en el centro del asunto. Entre las muchas sugerencias que se podrían llevar al próximo Plan Nacional de Desarrollo, en medio de las controversias, hay decisiones con alto potencial trasformador, que deberían ser objeto de un acuerdo nacional.

Un asunto constitucional que requiere aceleración es la inclusión de la biodiversidad en el ordenamiento territorial. Cerca de un 80 % de los municipios no cuenta con planes o esquemas actualizados y, en este contexto, la “estructura ecológica principal” –red de espacios que sostienen la biodiversidad– está hoy en gran parte sin aplicación y sin estándares suficientes. En especial en el territorio más transformado del país, en donde vive la mayoría de la población, y que se acercaría a un 60 % de la superficie.

Se trata de un tema inaplazable en el proceso de formulación de los nuevos planes y esquemas de ordenamiento territorial. Oportunidad para construir desde la escala local el objetivo acordado en el marco del Plan Nacional de Biodiversidad de contar con al menos un 30 % del territorio para la conservación de la biodiversidad. Porque el municipio es el actor por excelencia del ordenamiento territorial y, al igual que en la gestión del riesgo, es la parte más débil de la cadena institucional de gestión ambiental. Se requiere acompañamiento en lo que sería un servicio nacional de biodiversidad para la gestión del conocimiento, aplicado a la conservación y regeneración de la biodiversidad. El Departamento de Planeación Nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con las autoridades ambientales y los institutos de investigación, podrían concurrir para definir un plan de gestión local de biodiversidad, que sería además un aporte para un Estado más eficiente.

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Un segundo espacio de acción urgente es el Conpes 4050 aprobado en 2021 para la consolidación del Sistema de Áreas Protegidas y Conservadas SINAP. Una parte de los actuales conflictos socioambientales por la conservación y las oportunidades de bienestar humano, se definirían desde lo institucional en el desarrollo o no de este instrumento. Se busca la diversificación de los tipos de áreas de conservación, en especial hacia las que acogen la presencia humana y el uso sostenible de la biodiversidad. Hoy se echa de menos la existencia o consolidación de los allí llamados “subsistemas temáticos” de áreas de conservación, como por ejemplo municipales, empresariales y comunitarias.

Las propuestas económica y sectorial del actual gobierno podrían generar riesgos para la biodiversidad, que en una parte serían evitables. Urge facilitar la licencia social para operar como valor en las empresas, en los espacios que cuenten con decisiones legítimas de minería, agroindustria, hidrocarburos, agricultura y forestería industrial, infraestructura, vivienda y construcción. Y la acción no sería más de lo mismo. Se requiere innovación para construir acuerdos en situaciones territoriales como, por ejemplo, la Sabana de Bogotá, la Altillanura, la Amazonía indígena y los territorios habitados por comunidades anfibias, que serían oportunidades para ligar el bienestar humano y la conservación, a través de la construcción de un nuevo concepto de biosostenibilidad.

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Para ello se cuenta con las metodologías de la evaluación global negocios y biodiversidad de la Plataforma de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos IPBES (2026), en la cual el Instituto Humboldt de Colombia jugó un papel importante. Además, el Centro del Agua y Biodiversidad de la ANDI viene desarrollando la ruta empresas y biodiversidad. Este marco el ordenamiento territorial convencional se puede enriquecer con prototipos de paisajes productivos biodiversos y corredores bioculturales.

El asunto de fondo es acelerar la relación entre el conocimiento y las decisiones. Porque los resultados de la ciencia tardan años, cuando no décadas, en llegar a las decisiones. Y el tiempo se acaba. El cambio global implica que la gestión del conocimiento sea un componente indispensable en la respuesta adaptativa. Colombia debería contar al final de este gobierno con un instituto de biodiversidad reforzado, alimentando redes de construcción de conocimientos en temas como, por ejemplo, relación entre la biodiversidad y cambio climático, la biodiversidad acuática continental, los planes de acción de especies amenazadas e invasoras, el uso sostenible de las especies y las economías basadas en la naturaleza. Habrá mucho para mostrar, sin duda, ¿pero lo suficiente para revertir la pérdida de la biodiversidad?