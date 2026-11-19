Los beneficiarios directos alcanzarían, hacia el año 2050, una parte significativa de la población aguas abajo en el río Bogotá y el Magdalena, incluso hasta La Dorada. Se estaría…

La anunciada licitación de la PTAR Canoas es un viejo anhelo; un avance fundamental en el aplazado saneamiento del río Bogotá, reconocido como uno de los más contaminados del mundo. Mas allá de los beneficios ambientales convencionales, estamos frente a una oportunidad socioecológica sin par. Si bien los beneficios se habilitan con el agua más limpia, podrían ser mucho mayores y diversos. Varias son las dimensiones que emergen como oportunidad.

Los beneficiarios directos alcanzarían, hacia el año 2050, una parte significativa de la población aguas abajo en el río Bogotá y el Magdalena, incluso hasta La Dorada. Se estaría resarciendo una deuda de justicia ambiental con las comunidades anfibias de los espacios del agua. Intervención además clave para habilitar el Salto Tequendama como destino de clase mundial.

El sistema de interceptores de aguas no tratadas del Fucha–Tunjuelo y del Tunjuelo-Canoas permitirá además reducir los vertimientos en importantes tramos aguas arriba de la planta, en un amplio espacio asociado con los cursos y cuerpos de agua que bordean Bogotá, Sibaté y Soacha.

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En una región influenciada predominantemente por una ciudad de espaldas al río que lo contamina, estamos frente a la oportunidad de creación de un gran espacio urbano-rural, en el que se multipliquen las contribuciones de la naturaleza para las personas, incluyendo el diseño de un paisaje de borde urbano biodiverso y su articulación con una infraestructura verde y azul de alcance regional.

Más que solamente agua más limpia y malecones, es oportunidad para el diseño y consolidación de un gran parque regional lineal, desde Tibitoc hasta el Muña. Con estructuras de acceso para el disfrute para las personas del rio más limpio y los espacios de anfibios, en los que se van restableciendo funciones ecológicas, recuperación de hábitats —como los mismos humedales—, la conectividad entre los ecosistemas acuáticos, anfibios y terrestres, y la adaptación al cambio climático. Con un proyecto integral de este tipo la ciudad y la región estarían sumándose además a los objetivos globales de biodiversidad, tales como preservación y recuperación de numerosas poblaciones de especies en riesgo reconocidas en el tramo actual del rio y en el plano de inundación, con un manejo regenerativo de ecosistemas en alto riesgo, como son el complejo de humedales, hoy con un 98 % de déficit regional.

Sin dilemas innecesarios, como los frecuentes entre conservación y uso o entre rehabilitación y renaturalización, Bogotá y la región de la Sabana podrían situarse en un lugar privilegiado a nivel mundial, además de la gestión regenerativa de la biodiversidad en contexto urbano y rural.

Oportunidad única para aprender haciendo a través del diseño eco-urbanístico y del paisaje. Sería un cometido social amplio, cuyos avances se podrían ir constatando a través de baterías de indicadores sociales y ecológicos, que respondieran a los mayorees alcances. No es, pues, solo una licitación ambiental convencional: sería un trabajo mancomunado con la participación de los municipios, la autoridad ambiental y la sociedad civil, el acompañamiento de la academia, el Jardin Botánico de Bogotá, e institutos de investigación como el Humboldt, cuyas misiones convergen en el ampliado propósito. El reto inmediato es construir un propósito común compartido, innovación para imaginarlo y decisión para lograrlo. La naturaleza colabora.