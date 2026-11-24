Amón, Avatar, Azarías, Nehemías, Ninfa, Noah, Ónix, Oppenheimer, Orión y Saturno. No son conferencias en el Planetario, ni un club de lectura sobre dioses egipcios; tampoco un ensayo sobre la encarnación de las deidades del hinduismo, ni un texto de la ayuda bíblica de Yahveh. Nada que ver con el conocimiento y la cultura. Son los nombres de los diez bombardeos ordenados por el presidente De la Espriella en su fallido intento de mostrarse como un hombre fuerte. Él, defensor de paramilitares, no ha comprendido la complejidad del conflicto armado y la diferencia en sus orígenes, propósitos y actores. Quizá porque lo suyo son las…

Amón, Avatar, Azarías, Nehemías, Ninfa, Noah, Ónix, Oppenheimer, Orión y Saturno. No son conferencias en el Planetario, ni un club de lectura sobre dioses egipcios; tampoco un ensayo sobre la encarnación de las deidades del hinduismo, ni un texto de la ayuda bíblica de Yahveh. Nada que ver con el conocimiento y la cultura. Son los nombres de los diez bombardeos ordenados por el presidente De la Espriella en su fallido intento de mostrarse como un hombre fuerte. Él, defensor de paramilitares, no ha comprendido la complejidad del conflicto armado y la diferencia en sus orígenes, propósitos y actores. Quizá porque lo suyo son las balas y los reflectores, no la historia del pueblo, ni la política pensante o la aproximación humana a las inequidades de siempre. Le gusta más la palabra gritada que la conversada, y así es muy difícil comprender algo.

El bombardeo más reciente sucedió en la madrugada del sábado, en Mapiripán, Meta. Cinco muertos de la estructura 44 Antonio Ricaurte, de Mordisco. Ejército y Policía incautaron cuatro armas largas y dos armas cortas, dos chalecos, dos celulares y dos embarcaciones. Así se recupera la seguridad nacional en la patria milagro.

Nadie ha mencionado si durante el bombardeo murieron civiles o menores de edad; no se habla del miedo de los campesinos (perdón, olvidé que por disposición de ADLE los campesinos ya no existen), mientras caían del cielo las bombas asesinas; Mapiripán aterrado, y dudo que al horrible Iván Mordisco (un criminal al que sin duda es preciso capturar y judicializar) se le haya partido el alma porque le mataron a cinco de sus hombres, y le decomisaron cuatro fusiles.

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Y mientras desfila la bravuconería gubernamental y en los territorios tienen que esquivar las bombas autografiadas por el presidente, los recalcitrantes, los negociantes de la guerra y algunos egocéntricos despechados porque dejaron de ser el rey de la ranchera y perdieron la perspectiva histórica, insisten en golpear lo que queda del Acuerdo de Paz del 2016. Buscan asfixiar a la JEP porque ahí está el corazón del Acuerdo, y sus magistrados han dado más resultados en ocho años (los dos primeros fueron bloqueados por el visionario Duque) que la justicia ordinaria en décadas de funcionamiento. Herir a la JEP es clavarle una estaca a la esencia de lo pactado, a la verdad y al músculo de la reconciliación; es fallarle a la justicia que las víctimas y quienes reconocen haber cometido los crímenes esperan y necesitan. Mis respetos al magistrado Danilo Rojas, actual presidente de la JEP. Se necesita mucho valor para asumir ese cargo, mientras en cada alocución dominical el rugido de ADLE entroniza el verbo destripar.

Hoy, en medio de incumplimientos del Estado y más de 500 firmantes asesinados, conmemoramos los 10 años de un acuerdo que desmovilizó a 13.000 hombres y mujeres de las extintas FARC. Más de 11.000 han cumplido lo pactado y aseguran que jamás volverán a las armas. Y pienso entonces en todas las paces… la difícil de conseguir, la incipiente, la lograda, la perdida. La que tanto nos costó, la que claman en los territorios. La “paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante” a la que nos convoca el papa León XIV.

Y habrá que persistir, hasta que nuestro país entre en razón y en corazón y jamás se repitan 106 días como éstos, en los que se cogió a portazos cualquier opción de diálogo y sólo se dejó abierto el camino de la rendición o las armas; se ordenaron 10 bombardeos, se desplazaron más de 7.000 colombianos, se cometieron 27 masacres, y ocho firmantes, 45 lideres sociales y 39 soldados y policías fueron asesinados.

Gloria.arias2404@gmail.com