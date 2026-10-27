Carta abierta a Viviane Morales

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Respetada constitucionalista:
Nunca hemos cruzado una sola palabra, pero hoy sentí que debía escribirle. Tal vez porque frente al comunicado que anuncia su nombramiento para “el desmonte de la falsa paz”, tenía dos opciones: entregarme al pesimismo, o entender con serenidad que usted no es un mal titular sino una sólida defensora del Estado de Derecho, y eso da una oportunidad para comprender y comprendernos en clave de reflexión.
En todos los procesos se han cometido errores, pero aun la más imperfecta de las paces es mejor que la más planeada de las guerras. Luego de 10 millones de víctimas sabemos que todas las balas son perdidas, y que la violencia es el fracaso de la sensatez, de la bondad y la inteligencia.
Usted impulsó normas de paridad y libertad de cultos, fue una fiscal justa y defendió el artículo 22 de la Constitución que declara la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Eso, sumado a que históricamente ha creído en las segundas oportunidades y en varios momentos legislativos ha respaldado los procesos de paz, da esperanza.
Usted es rigurosa, y celebro que el presidente le haya encomendado “la revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos” y la evaluación del “cumplimiento de los compromisos”.
Necesitamos esas revisiones y que el gobierno reconozca los incumplimientos del Estado con los firmantes de paz; será valiosa una voz oficial que en este gobierno proteste por los más de 500 firmantes asesinados y se oponga a unos recortes presupuestales que harían casi imposible que la JEP cumpla su tarea y los sancionados paguen sus penas como las víctimas lo merecen.
Bienvenidas las evaluaciones y contarle a Colombia que el Estado no les ha cumplido a los 99 desmovilizados de la Coordinadora Nacional EB que el 18 de junio entregaron las armas; que la Fiscalía no ha hecho la tarea y la ARN no les ha girado el primer desembolso. Importante que la consejera de Paz averigüe por qué se han desatendido las recomendaciones hechas por la Defensoría del Pueblo, y las órdenes de las tutelas ganadas en las que un juez del Putumayo ordena que en la ZUT del Valle del Guamuez se mantengan las condiciones de dignidad y bienestar para quienes dejaron las armas.
Sé que al revisar los cumplimientos usted verá que la Coordinadora Nacional EB, integrada por la Coordinadora Guerrillera (en Nariño) y Comandos de Frontera (en Putumayo), cumplió con lo pactado: erradicaron más de 13.000 hectáreas de coca, liberaron a los menores que estaban en las filas, no atacaron fuerza pública, nos dieron para su destrucción 14 toneladas de material bélico y desmovilizaron 86 hombres y 13 mujeres que entregaron 105 fusiles y más de 24.000 municiones.
Como ciudadana colombiana, ex negociadora de paz y miembro de la plataforma Defendamos la Paz, le propongo que superemos las diferencias ideológicas y políticas que obviamente tenemos, y conversemos; intentemos construir alrededor de un compromiso de corazón y vocación con la democracia y con la no violencia, y permítanos contarle por qué no son falsas las vidas salvadas, ni el descenso de más del 50 % en las tasas de homicidios en los departamentos donde funcionaron las mesas de diálogos. Le propongo no sumarnos a una estéril rivalidad entre paz y seguridad; bien sabemos que ambas son urgencias que necesitan resolverse mutuamente y consolidar un círculo virtuoso. Sin paz no hay vida, y sin vida no hay nada.
Gracias, señora consejera. Quizá si llegó hasta el final de esta carta es porque algo en usted piensa que es la reconciliación —y no la guerra— la valiente y persistente decisión que el país necesita.
Gloria.arias2404@gmail.com
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Tulio Claudio(70717)•Hace 3 minutosLa gota horada la piedra ?
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Mario(16018)•Hace 41 minutosExcelente, como siempre, los comentarios del gran Atenas!
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Orlando(11296)•Hace 42 minutosCreo, y perdónenme el pesimismo, que esta será una carta sin respuesta.
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Mario(16018)•Hace 43 minutosEs verdad que se le debe cumplir a lo que se desmovilizaron pero, qué decir sobre la tal Paz Total en la cual, aumentaron 70% las áreas del país en manos de los narcoterroristas, ahí no dice ni mu la columnista!
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Blanca Nora(79963)•Hace 49 minutosNoble gesto el suyo. Enhorabuena.
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Clara Isabel(20526)•Hace 1 horaUna carta que revela realidad y nobleza. Gracias por escribirla. Ojalá sea atendida.
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Eduardo(27855)•Hace 1 horaSería muy interesante que a una carta tan bien y noblemente planteada, hubiese una respuesta de la señora consejera. Al fin y al cabo, es parte de la función pública.
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Celyceron(11609)•Hace 2 horasQUISIERA creer que hay algo de magnanimidad en esa mujer y que esta carta franca y sincera, podrá abrir las puertas a un diálogo razonado.
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Perrinola(18909)•Hace 2 horasNo se canse. Esa mujer no entiende nada.
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Drizku(32497)•Hace 3 horasGloria, en ella no hay Gloria.
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FERNANDO(7465)•Hace 3 horasSindéresis. Ni más ni menos. Y tan deficitaria hoy. Gracias.
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Antoine(88872)•Hace 3 horas… el ejemplo suyo, médica y luchadora por la paz en Colombia!!!
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Antoine(88872)•Hace 3 horasGracias Gloria Arias Nieto por su excelente y humna columna de hoy día. Por usted y otros tres columnistas mantengo mi suscripción. Es perentorio seguir en la lucha por la paz; aunque haya grupos inflexibles desde el ELN, los clanes del César (cuyos cabecillas son familiares de Vicky Dávila) o el ladrón del oro colombiano en el sur de Bolívar, el Chocó Olimpo Oliver Peñaranda, rodeado de paramiliatres como sus guardespaldas e íntimo amigo de De La Espriella. Es momento para seguir el…
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leunamuno(9808)•Hace 3 horasY gracias a Usted, señora.
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Atenas(06773)•Hace 4 horas¿La maldad existe? Sí, y se viste de diversas maneras, y de una de ellas es q’ se sirve esta glorificadora del falso mesías, por ello echa mano de eufemismos pa desviar la atención sobre lo q’ es correcto y procede hacer, y va sencillo ejem: llamar "guerra" a lo q’ vulgar/ es terrorismo a fin de q’ el Estado no se ocupe en derrotarlo sino en rendirse a sus pies pa lograr concesiones q’ los reivindique y fortalezca, como el infame pacto entre el tartufo Santos y los cabecillas de las Farc.Atenas
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PEDRO JUAN(90741)•Hace 1 horaBla, bla, bla, bla.
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DONALDO(67774)•Hace 4 horasGloria, hace falta otra carta, para Lucio.
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Yolanda(58593)•Hace 4 horasDemostrará su Inteligencia y las bondades que se muestran en este contenido? o Se dejará llevar por el ODIO con que gobierna este presidente y sus seguidores?." La paz sea contigo."
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Gvbnllnh. Bvc. Nm. N jn(98086)•Hace 5 horasY tomémonos de las manitas y cantemos jambalaya juntitos.
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alenpe(67430)•Hace 5 horas¿Le pondrá atención a la carta? o ¿Seguirá las órdenes de su desquiciado y fundamentalista jefe? "Amanecerá y veremos" dicen por ahí.
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leunamuno(9808)•Hace 3 horas¿Por qué no? Es un documento muy valioso y siento un pálpito de positivismo.
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