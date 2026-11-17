La Colombia democrática tiene mucho que agradecer a los medios independientes y hoy me refiero puntualmente a la periodista y escritora Patricia Lara Salive, a quien muchos de los suscriptores fundadores de la revista Cambio llamamos ‘la Quijota’ (ningún esfuerzo le queda grande, y no hay molino ni persecución que la frene). Ella y Cambio dicen las cosas como son y no como…

Siempre, en democracia o en dictadura y sea cual sea el color del gobierno, la libertad de prensa debe blindarse contra la compraventa de conciencias y contra los sátrapas evidentes y ocultos, contra lo obvio y lo oscuro, contra las presiones y los falsos mesías.

La Colombia democrática tiene mucho que agradecer a los medios independientes y hoy me refiero puntualmente a la periodista y escritora Patricia Lara Salive, a quien muchos de los suscriptores fundadores de la revista Cambio llamamos ‘la Quijota’ (ningún esfuerzo le queda grande, y no hay molino ni persecución que la frene). Ella y Cambio dicen las cosas como son y no como le resulten halagadoras al gobierno de turno. Ejercen un periodismo incómodo, no complaciente, porque saben que un país sin prensa libre y veraz no sería más que un pedazo de tierra condenado a la manipulación.

Patricia Lara ha dedicado su vida a escribir y construir medios orientados por el rigor y la inteligencia, y no por los conglomerados omnipotentes; decidió no acomodarse a lo financieramente seguro, sino batallar por lo éticamente justo, y hoy invito a respaldar con hechos y suscripciones esa valiente decisión; no es hora de temerle a las represalias por apoyar la independencia: es hora de comprender que lo único capaz de defendernos de las tiranías es lograr una ciudadanía bien informada, crítica y libre. Respaldar intelectual y económicamente la libertad de expresión es mucho más que darle la mano a un medio: es ser gestor de democracia.

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Decir la verdad sale caro en todas partes, y en Colombia es especialmente riesgoso. ¿Quién persigue, amenaza y mata a la prensa libre? El mismo Estado, el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo; el sicario que manda bendecir las balas; el político que lo contrata, el hampón de escritorio desnudado por la prensa, el militar que se volvió fanático, negociante o ambas cosas. Pero la prensa libre no está sola y hay que demostrarlo.

La trayectoria de Patricia pasa por la revista Nueva Frontera (junto al presidente Carlos Lleras y a Luis Carlos Galán), Cambio 16 (al lado de García Márquez), reportajes en El Tiempo, décadas de columnas en El Espectador, y la creación de Cambio. En sus novelas conjuga investigación, disciplina y literatura. Lean Las Mujeres de la Guerra, testimonio de once colombianas que vivieron y sintieron el conflicto armado, cada una desde su rol en un país atravesado por la violencia.

El espíritu de Patricia se ha forjado en distintos fuegos: una infancia llena de amor y exigencia académica; universidades de Colombia, Estados Unidos y Francia; una celda de castigo en Nueva York; su corazón de mamá y abuela; su persistencia para crear y mantener Cambio.

Patricia recibió el jueves el reconocimiento internacional Catherine Amy Dawson Scott. La presencia y palabras del adorable Pacho de Roux y la semblanza escrita por el poeta Federico Diaz-Granados fueron, para quienes estuvimos ahí, el mejor premio de la noche.

¡Por favor! Por agobiados que estemos, no bajemos la guardia. No es con bombas autografiadas ni con fantoches disfrazados de soldados como se fortalece el estado de derecho. Depende de nosotros que sean la verdad, el conocimiento y una visión humana de la justicia y del desarrollo equitativo, los insumos y productos de una ciudadanía con capacidad crítica y opción de futuro.

Una democracia reflexiva se construye con medios como Cambio, esta casa de El Espectador, o La Silla Vacía. Medios y fundadores que no nacieron para claudicar ni para complacer ni mentir. Quijotes imprescindibles si no queremos ser títeres útiles a las tiranías e inútiles a la libertad.

Gloria.arias2404@gmail.com