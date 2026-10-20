Sin memoria no hay futuro

La memoria colectiva no se vende, no se domina ni se archiva. El derecho a la verdad y la verdad misma son patrimonio del pueblo, y cuando se pretende tachar el pasado no es el gobernado (que no es bobo), sino…

Hay que ser bastante déspota, algo ignorante o muy inseguro para creer que la historia no es lo que es sino lo que uno quiere que sea. La orden puede venir del presidente, del director de una empresa o el editor de un medio; pero ningún cuadro descolgado, una fotografía mandada al desván o un nombre arrancado de una fachada podrán borrar las huellas y los rostros de quienes fueron protagonistas de lo que hoy somos y hacemos.

La memoria colectiva no se vende, no se domina ni se archiva. El derecho a la verdad y la verdad misma son patrimonio del pueblo, y cuando se pretende tachar el pasado no es el gobernado (que no es bobo), sino el gobernante (por arbitrario) quien termina en el ojo del huracán.

Cuando la inferioridad se disfraza de fuerza la furia desplaza a la razón y el relato manipulado intenta remplazar a la verdad. Como si la historia fuera un maniquí que se puede vestir y desvestir al antojo del vitrinero de turno. Pero ya no. No ahora; no después de la constitución del 91; no después de haber firmado procesos de paz; no ahora, cuando somos conscientes del valor de la memoria y 10 millones de víctimas nos tienen prohibido el olvido; no ahora, cuando los desaparecidos han salido de las fosas comunes y por fin pueden ser velados con nombre y dignidad. Ya no somos los títeres del oscurantismo ni la sombra del que manda. Somos nosotros, y nosotros es una palabra poderosa.

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Alguien debería explicarle al president-lawyer que todo lo que la gente ha hecho, vivido, sufrido y logrado es un patrimonio social que no se borra por decreto; no se tapa ni se descuelga de las paredes, no se tira ni se humilla, así algunos áulicos aplaudan desde su idiotez amaestrada, como lo hace un gato de plástico en la consola de un taxi.

No tenemos tiempo de quedarnos pegados a un compás de espera de cuatro años, porque cuando abramos los ojos ya no tendremos mirada; lo ficticio se habrá tomado sorbo a sorbo la realidad, y ya no tendremos piel sino cadenas, el microchip de la resignación programado a nuestras espaldas y estaremos pagando un suicidio colectivo, con descuento por compra al por mayor. Por eso me emociona la iniciativa de los profesores universitarios que decidieron dictar clase en la calle, esta semana a partir de las 10 am, frente al Museo Nacional. Ante la censura, cultura. Ante la ignorancia, conocimiento. Ante la represión, luz. La cultura y la memoria son lo que somos, el ADN y el porqué de un pueblo, y ningún capataz con silenciador va a quitarnos un siglo de conquistas. Si nos arrebatan el pasado perderemos la posibilidad de un futuro que no cometa los mismos errores de antes. Sin memoria no hay futuro.

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Antes de terminar, una propuesta: desde un esfuerzo colectivo de más de 100 plataformas y organizaciones sociales comprometidas con la no violencia y los derechos humanos, se adelantan los preparativos de la “Cumbre paz y país” (26 y 27 de noviembre) y como parte del encuentro los organizadores lanzan la convocatoria "La paz sí tiene quién le escriba". Se trata de invitar a jóvenes y viejos, niñas, niños y adultos, ciudadanos sin fronteras que quieran enviarle cartas, dibujos o canciones a la paz; para que la paz sepa que no está sola y siga siendo valiente; que persista en su camino y no se agote ni se deje aniquilar por ningún fascismo nacional o extranjero. Escríbale a cumbrepazypais@gmail.com; su voz importa y más ahora, con tantos vientos en contra. Publicaremos las cartas en redes y portales y el mundo sabrá que en Colombia ni a la esperanza ni a la historia se las comió el tigre, y que "la paz sí tiene quién le escriba".

Gloria.arias2404@gmail.com