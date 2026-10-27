El Congreso de la Construcción

En lo económico, el tema es, por supuesto, la política macroeconómica de estabilización: la necesidad de un ajuste…

En lo político, la pieza principal es el optimismo sectorial por la recuperación de los canales de comunicación con el Gobierno, en contraste con la postura divisiva del presidente Petro luego de desbaratar su gabinete inicial.

El Congreso Colombiano de la Construcción de Camacol fue el escenario ideal para ensamblar las piezas de la coyuntura económica y política, teniendo en cuenta el papel siempre estratégico del sector como motor de crecimiento económico y su capacidad para la reconstrucción luego del terremoto.

En lo económico, el tema es, por supuesto, la política macroeconómica de estabilización: la necesidad de un ajuste fiscal –con los respectivos impactos de su ejecución–, mientras avanza (ya) un ajuste monetario con tasas de interés altas. En particular para el sector, la tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios se encuentra alrededor del 15 %. El sector compite por recursos que son rapados por el Gobierno para financiar su déficit a tasas de interés altas.

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El gobierno De la Espriella enfrenta así la enorme dificultad, en medio de la crisis fiscal, de mantener abierta la ventana de optimismo sin tener recursos, por ejemplo, para reestablecer subsidios para la compra de vivienda de interés social. Además, tanto la financiación de la compra de vivienda (demanda), como la de los proyectos de construcción (oferta), seguirá apretada por las altas tasas de interés.

Y absurdo sería desconocer que el ajuste fiscal tendrá un efecto contractivo sobre la economía antes de que las tasas de interés del mercado puedan descender a niveles que propicien una reactivación. La construcción de edificaciones completa 12 trimestres consecutivos de tasas negativas de crecimiento. Con este panorama, al margen de los discursos optimistas, las empresas constructoras tendrán que tomar nuevas medidas para minimizar posibles pérdidas ante un frenazo de la economía. Hay señales negativas en la tasa de desempleo, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) y algunos indicadores líderes de cartera.

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Ahora, hubo propuestas viables discutidas en el evento. Juan Carlos Mora, presidente del grupo Cibest, se enfocó en las garantías financieras. Con un esfuerzo de capitalización, pero sin mayor carga fiscal de caja, el Gobierno podría con la banca de desarrollo, en particular el Grupo Bicentenario y el Fondo Nacional de Garantías, respaldar el riesgo de algunos créditos. Asimismo, varios congresistas se comprometieron con la optimización de los procesos de licenciamiento, las evaluaciones ambientales de los proyectos y, en general, de los trámites para la construcción de vivienda. Y el vicepresidente José Manuel Restrepo invitó al sector a apoyar al gobierno en la estructuración de proyectos que puedan ser presentados en rondas de inversión internacional.

El camino ciertamente es estrecho, pero hay que seguir avanzando.

Coletillas. 1. Las críticas al expresidente Gustavo Petro siguen ocupando la agenda y continúa el tono de campaña con tufillo de triunfalismo. No obstante, hay que rescatar uno de los mensajes del vicepresidente: el llamado a gobernar para los trece millones que votaron por De la Espriella y para los trece que no; 2. Lo ocurrido con el Presupuesto General de la Nación, el cambio del ministro del Interior y las imprecisiones sobre la cifras del ajuste fiscal aumentan la incertidumbre en lugar de reducirla.

Gonzalo Hernández es exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público y profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.

@G_HernandezJi