El Banco de la República ha tenido que mantener su tasa en ese nivel para atajar una inflación resistente, impulsada por choques de oferta (precios de los alimentos y la energía) y un alto déficit fiscal (gasto público…

La desaceleración de la economía colombiana estaba advertida. En los determinantes están el trágico terremoto del 10 de agosto, así como el efecto de las altas tasas de interés sobre el consumo y la inversión en el conjunto de los factores anticipados. Pronto se completarán cuatro años con una tasa de interés de la política monetaria por encima de la inflación; hoy esa tasa está muy cerca de 6 % en términos reales.

El Banco de la República ha tenido que mantener su tasa en ese nivel para atajar una inflación resistente, impulsada por choques de oferta (precios de los alimentos y la energía) y un alto déficit fiscal (gasto público excesivo) acompañado de una expansión del consumo privado.

Y aunque ciertamente la política monetaria contractiva ha contribuido al encarecimiento del crédito, hay que repetirlo una y otra vez: es el déficit fiscal y su endeudamiento lo que le pone mayor presión a la deuda de los privados. Mal negocio sería para el sistema financiero prestarle a alguien por debajo del 13 % cuando puede prestarle a esa tasa al Gobierno. Al final del anterior gobierno, además, se priorizó la deuda de corto plazo. Buen negocio entonces para los acreedores prestarle al Gobierno caro y por poco tiempo. Y malo para quienes necesitan acceso al crédito de mayor plazo para una inversión productiva o vivienda. Si bien es cierto que las tasas del sector bancario han crecido menos rápidamente que las de la política monetaria en 2026, la tasa de los préstamos hipotecarios se ubica ya en 15 % anual.

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El PIB creció solo el 0,5 % en el tercer trimestre de 2026 –frente al mismo trimestre del 2025–. Se trata de una desaceleración de prácticamente todos los sectores productivos –minas y construcción la excepción; la agricultura cayó casi 7 %–. Esta tasa de crecimiento es la menor desde el primer trimestre de 2024. Sin embargo, en aquel entonces, coincidía junto con los efectos de las altas tasas de interés el ajuste fiscal del 2023. El escenario actual es más complejo al no incluir todavía el recorte de gastos y el aumento de impuestos. Cualquier error en el tratamiento quirúrgico que necesita la economía colombiana la puede poner en coma.

Es lamentable que la interpretación de las cifras económicas se distorsione por la polarización política. Todos los elementos del análisis, incluyendo un ajuste fiscal –a las buenas o a las malas– y las tasas altas de interés, hacen improbable que se alcance lo que el Gobierno promete: crecimiento de 6 %. Y aunque hay esperanza con las rondas de atracción de capitales de la “Milagro Week”, hay controversia sobre si todos son recursos verdaderamente incrementales y sobre sus posibilidades de ejecución. Veremos los resultados efectivos.

Por el lado de la oposición, tampoco es cierto, como dicen los defensores radicales del gobierno anterior, que el dato del PIB para el tercer trimestre de 2026 sea la consecuencia de haber detenido un modelo exitoso de producción y creación de empleo. Primero, tal escenario no ocurrió. Segundo, ¿en serio podría ya el nuevo gobierno ser responsable de los resultados del PIB de julio, agosto y septiembre? Claramente no. Una economía empujada con mediocridad por insostenible gasto público no merece ser llamada “modelo económico exitoso”.

*Gonzalo Hernández es exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana. @/G_HernandezJi