¿Qué tal que de vedad dependiéramos de Paola Holguín?

Yo no creo que Paola Holguín tenga ningún criterio para ser ministra de Cultura. Nunca —y bastaría con que ella revisara la historia de los regímenes totalitarios— quemar libros en una pira, o perseguir a los artistas y sus creaciones, o tratar de cancelar acontecimientos de gran significado en la historia nacional, ha funcionado. Al contrario, cuando son perseguidos y se ha buscado proscribirlos, los movimientos sociales y culturales cobran más fuerza y vigencia. La sociedad resiste, se defiende del intento de personas como ella, de moldearnos a todos según sus preferencias ideológicas y sus fobias.

Cómo se ve que es hechura de Álvaro Uribe, ese que ha querido proscribir la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Si dependiéramos de personas como esas, como Uribe, como la ahora ministra Holguín, o como el recién nombrado ministro Ordóñez, que en tan mala hora está por regresar a Colombia, es muy posible que no supiéramos nada en este momento de horrores como los falsos positivos, o como la asociación del Estado, las Fuerzas del Orden y parte de empresariado, con el paramilitarismo, ese grupo de asesinos que ellos mismos contribuyeron a crear para, supuestamente, defenderse de los otros grupos de asesinos: las FARC y el ELN.

Ojalá el vicepresidente Restrepo, que tiene más luces, le aconsejara al presidente De la Espriella que no nombre a personas como Paola Holguín en su equipo de gobierno. Que recuerde que Colombia está muy adolorida, sangrando, llorando, y que lo que se necesita es congregarla y sanarla. A ese acto de la ministra Holguín se le ven las costuras de lo rudimentario que es. ¿O ella de verdad cree que va a modificar algo en la historia de Colombia?

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El presidente debe tener la mirada del estadista. La ponderación y la cautela. Él ganó las elecciones en un país antagonizado brutalmente; no es sabio que nombre gente con tan pocos méritos. El vicepresidente Restrepo le podría decir eso, aconsejarlo, todavía está a tiempo. Es que no hay que apachurrar al otro, no hay que aplastarlo. Los dos candidatos que llegaron a segunda vuelta no solo lograron alrededor de 12 millones de votos: es que los dos tuvieron una inmensa base popular. Eso tiene un enorme significado. No fue un enfrentamiento de clases, cada una las de votaciones reflejaba a la sociedad entera.

Y hay que recogerlos a todos, a través del instrumento que le otorga al ganador la Constitución: la política pública. Nombrar personajes como la ministra Holguín no es solo un desatino, puede ser el principio de una desgracia histórica que, de consumarse, siempre le pesará sobre los hombros a Abelardo De la Espriella. Habría tenido la posibilidad de gobernar para todos y apaciguar a su país. Habría tenido la posibilidad de actuar como un verdadero estadista. Y la habría tirado por el desaguadero rodeándose de gente guiada por las fobias y el fanatismo.