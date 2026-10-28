¿Qué tal que de verdad dependiéramos de Paola Holguín?

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Yo no creo que Paola Holguín tenga ningún criterio para ser ministra de Cultura. Nunca –y bastaría con que ella revisara la historia de los regímenes totalitarios– quemar libros en una pira, o perseguir a los artistas y sus creaciones, o tratar de cancelar acontecimientos de gran significado en la historia nacional, ha funcionado. Al contrario, cuando son perseguidos y se ha buscado proscribirlos, los movimientos sociales y culturales cobran más fuerza y vigencia. La sociedad resiste, se defiende del intento de personas como ella, de moldearnos a todos según sus preferencias ideológicas y sus fobias.
Cómo se ve que es hechura de Álvaro Uribe, ese que ha querido proscribir la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Si dependiéramos de personas como esas, como Uribe, como la ahora ministra Holguín, o como el recién nombrado ministro Alejandro Ordóñez –que en tan mala hora está por regresar a Colombia– es muy posible que no supiéramos nada en este momento de horrores como los falsos positivos, o como la asociación del Estado, las Fuerzas del Orden y parte del empresariado con el paramilitarismo, ese grupo de asesinos que ellos mismos contribuyeron a crear para, supuestamente, defenderse de los otros grupos de asesinos: las FARC y el ELN.
Ojalá el vicepresidente Restrepo, que tiene más luces, le aconsejara al presidente De la Espriella que no nombre a personas como Paola Holguín en su equipo de gobierno. Que recuerde que Colombia está muy adolorida, sangrando, llorando, y que lo que se necesita es congregarla y sanarla. A ese acto de la ministra Holguín se le ven las costuras de lo rudimentario que es. ¿O ella de verdad cree que va a modificar algo en la historia de Colombia?
El presidente debe tener la mirada del estadista. La ponderación y la cautela. Él ganó las elecciones en un país antagonizado brutalmente, no es sabio que nombre gente con tan pocos méritos. El vicepresidente Restrepo le podría decir eso, aconsejarlo, todavía está a tiempo. Es que no hay que apachurrar al otro, no hay que aplastarlo. Los dos candidatos que llegaron a segunda vuelta no solo lograron alrededor de 12 millones de votos, es que los dos tuvieron una inmensa base popular. Eso tiene un enorme significado. No fue un enfrentamiento de clases, cada una de las votaciones reflejaba a la sociedad entera.
Y hay que recogerlos a todos, a través del instrumento que le otorga al ganador la Constitución: la política pública. Nombrar personajes como la ministra Holguín no es solo un desatino, puede ser el principio de una desgracia histórica que, de consumarse, siempre le pesará sobre los hombros a Abelardo de la Espriella. Habría tenido la posibilidad de gobernar para todos y apaciguar a su país. Habría tenido la posibilidad de actuar como un verdadero estadista. Y la habría tirado por el desaguadero rodeándose de gente guiada por las fobias y el fanatismo.
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Gildardo(fbds6)•Hace 4 minutosParece que escribió la columna sin despertarse, decir que el vicepresidente tiene más luces que el presidente es bastante ingenuo, además si algo de esto fuese cierto, las debe tener fundidas. Anotar más adelante que el presidente debiera tener mirada de estadista, ponderación y cautela, es seguir roncando y definitivamente estar completamente sedado sin darse cuenta de lo que estamos viviendo día a día.
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Fabio(23081)•Hace 11 minutosEs como un chiste. Restrepo es el ilustrado y Abelardo el dictadorzuelo? La gente de "centro" que cree que es neutral es ingenua?. Se trata de un proyecto político no de personas buenas o malas. Y pensar que con sus posiciones ayudaron a instalar a este engendro.
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Yolanda(58593)•Hace 12 minutosHolguin estpá bien retrada en esta y oras columnas de opinión , El problema, es la cantidad de de personas transmitiendo el Odio que destilan los que apoyan este gobierno.
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Atenas(06773)•Hace 34 minutos“Yo no creo q’ P.H. tenga ningún criterio pa ser MinCultura”¡Plop!, cuán sorprende q’ quien se ufana de ser poeta y escritor escriba tamaña contradicción, a la postre afirmativa, o sea q’ sí está Ok con su nombramiento, y todo por enojo con el necesario aseo q’ ordenó ADLE pa el Museo Nal.; pero SÍ calla sobre la descomunal deuda de$1.068 billones a tasas altísimas q’ legó el ojisapo, e igual NO diga ni mú sobre el harén de 48 prepagos con plata del erario al servicio de ese vil tipo. Atenas
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Ana(81f70)•Hace 40 minutosExisten Las Artes, la Historia y la Urbanidad de Carreño. No más. Cultura es un concepto subjetivo y fugaz. No merece atención y mucho menos un ministerio.
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Dali(14073)•Hace 1 hora¿Este señor Mallarino está pidiéndole a Abrlardo que no se equivoque en la elección? Los equivocados fueron los que votaron por este tipo de gobierno.
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Juan felipe(82042)•Hace 1 horaEl padre de esa Señora fue narcotraficante y facho. Q se retuerza en los infiernos.
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Atenas(06773)•Hace 33 minutos¿No se te ocurren más babosadas, Juan feli….peyendo? Atenas
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Mar(60274)•Hace 6 horas¿No se ha dado cuenta aun, que se equivocó, votando en blanco?
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Atenas(06773)•Hace 29 minutosNooo, Dionisio, estás en nada, porfa, deja ese vicio. Atenas
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Dionisio(cvtsc)•Hace 3 horasPor la conclusión de la columna, Mallarino se levanta tarde y le cuesta abrir los ojos…
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