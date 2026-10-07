Retrato a lápiz de Carlos Roberto Pombo

Hoy, al caer la tarde, la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá le entregará el premio Gonzalo Jiménez de Quesada a Carlos Roberto Pombo. La SMOB es la institución cívica más antigua de la ciudad y el premio se está entregando desde 1938. Se entrega a personas que han dejado la piel y el alma en defensa de Bogotá y su ciudadanía. El ademán de la SMOB, su postura en defensa de la ciudadanía, apartada de intereses económicos, religiosos o ideológicos, es de los más nobles que quedan en este mundo enrarecido y a veces envilecido por la simulación. La SMOB, en cambio, es pura y genuina.

Carlos Roberto Pombo es un arquitecto que lleva 60 años ocupado en, primero, entender la ciudad, y, segundo, en desterrar la pobreza que quebranta a vastos sectores de la población. Esas han sido sus obsesiones. Pombo ha utilizado una herramienta que concibió por primera vez, allá por los años 70 y 80 del siglo pasado, el pensador y sociólogo francés Edgar Morin, quien murió ya nonagenario hace unos pocos meses. Su primer epígono en Colombia, yo creo, ha sido el impar Julio Carrizosa Umaña. Se trata del Pensamiento Complejo: la ciudad de la modernidad está viva y transformándose incesantemente, los productos de sus procesos sociales y culturales son, a la vez, la génesis de nuevos procesos. Por eso es terriblemente difícil comprenderla y analizarla.

Al trazar la silueta de Carlos Roberto, tres elementos impulsan el vuelo de la mano que hace surgir del cartón en blanco, su figura: una acerada capacidad de trabajo, que no ha menguado un segundo en más de medio siglo; una rara agudeza intelectual, para asir y penetrar los problemas de esa ciudad moderna que, como digo, ha sido su más honda pasión; y, por último, un ademán bondadoso, hondamente humano, primordialmente humano, que ha guiado su conducta y su proceder toda su vida.

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Quien, como él, no se vence nunca, no ceja, y tiene esa inteligencia reverberante y esa nobleza al actuar, consigue lo que él ha conseguido en su lucha por anidar en el corazón de la ciudadanía los valores de la civilidad, ese antídoto contra la apatía y el conflicto: consigue una visión y un modelo de análisis de la ciudad contemporánea, al que no le falta nada y en el que tributan como ríos cromáticos, todas las disciplinas de la invención humana.

Y Carlos Roberto sabe, lo ha sabido durante más de medio siglo, que eso, por un lado, constituye el único procedimiento idóneo para la formulación de la política pública, el único, y por otro, liga a la ciudadanía, a unos seres humanos con otros y a todos, con el territorio.

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Estar unos segundos, unas jornadas, al lado de Carlos Roberto, es un don de la vida. De él diremos que lo sentimos respirar honradamente la vida y que asistimos al giro deslumbrante de sus hallazgos y sus convicciones íntimas. Diremos que tenemos la suerte de estar a su lado y que día a día tenemos la fortuna de que esté entre nosotros.

¡Muy bien por la SMOB!