Esperar que la cara del santo haga el milagro

Los daños causados interrumpieron la cadena económica del sector en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, pero el plan de acción sigue atrapado entre anuncios y discursos oficiales. El Fondo…

Han pasado más de dos meses desde el terremoto del 10 de agosto y el sector turístico del occidente del país sigue en modo de emergencia, a la espera de una reconstrucción que todavía no muestra los resultados requeridos. Hoteles, fincas, restaurantes, agencias y operadores de viajes de Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Chocó se enfrentan a una reactivación que plantea interrogantes serios sobre su cobertura, plazos y ejecución.

Los daños causados interrumpieron la cadena económica del sector en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, pero el plan de acción sigue atrapado entre anuncios y discursos oficiales. El Fondo Milagro inició operaciones el 7 de octubre y, transcurrida la primera semana, su gerente, Jaime Andrés Uribe, reconocía ante el Congreso que seguían pendientes los manuales operativos y de contratación, así como el reglamento del Consejo Directivo.

La catástrofe golpeó centenares de municipios en 16 departamentos, varios de ellos reconocidos destinos con vocación turística, en su mayor parte concentrados en el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y el Chocó. El sismo puso fuera de servicio corredores viales, parques temáticos, centros históricos, teatros, museos e iglesias. En el ámbito del patrimonio cultural, el Ministerio del ramo identificó 378 Bienes de Interés Cultural afectados, además de 12 centros históricos y 41 centros urbanos.

Publicidad

Pero detrás de estos inventarios hay otra contabilidad, menos visible y más cruel, relacionada con los empresarios damnificados y sus trabajadores. Sin conocerse una cifra oficial de empresas en quiebra ni de empleos perdidos, los reportes gremiales permiten dimensionar el golpe en decenas de miles de negocios afectados y en otras tantas más de trabajos comprometidos.

Los datos parciales son contundentes. Por ejemplo, en Risaralda, la Cámara de Comercio reconoció 10.884 negocios afectados y 51.716 empleos comprometidos. Por su parte, Gastronómica Colombia reportó más de 2.700 personas sin fuente de ingresos y 554 establecimientos con pérdidas totales o graves. Anato informó que alrededor de 40 agencias de viajes fueron afectadas, mientras Cotelco confirmó que varios establecimientos afiliados mantienen sus puertas cerradas. En el Quindío, la caída de ingresos de hoteles, parques, restaurantes y atractivos alcanzó cerca del 85 %.

Le puede interesar

Hoy, pequeños empresarios sobreviven con locales provisionales, ventas residuales, ahorros y la solidaridad vecinal. Otros esperan subsidios que no llegan, y los pocos que han recibido provienen de las administraciones departamentales o municipales. En Pereira, la Alcaldía entregó COP 5 millones a 320 comerciantes formales, una gota frente a tanta necesidad, pues los postulados eran 2.354.

Entre tanto, el Gobierno Nacional se dedica a recorrer municipios y, en medio de actos mediáticos, anunciar ayudas que, según el presidente, “ya van a llegar”. Se habla de COP 40.000 millones para microempresas, comercio y turismo —COP 30.000 millones en créditos y COP 10.000 millones en capital semilla—, pero los gremios cuestionan que los desembolsos y la cobertura no estén a la altura de las necesidades. El sector solicitó una línea de emergencia del Fondo Nacional de Turismo, apoyo al empleo formal y una campaña para recuperar la confianza en los destinos afectados.

El pasado fin de semana, en Pereira, el presidente ofreció una nueva muestra de su manera de entender la tragedia. En un acto con escasa asistencia, marcado por algunas bromas y tras aludir a su almuerzo con “arepas rellenas de la 33”, entregó llaves simbólicas de cartón, anunció media docena de beneficios de rehabilitación para empresas y prometió 300 subsidios para Pereira y Dosquebradas, en cuyo departamento, Risaralda, hay más de 70.000 damnificados y destechados.

Un momento bochornoso ocurrió cuando el mandatario le pidió al alcalde de Dosquebradas —municipio con más de 5.000 viviendas no habitables y más de 8.000 familias damnificadas— que “quitara esa cara de seriedad” y le solicitó “una risita”. De remate, apuntó sonriendo: “Está más serio que un tacaño recién atracado”. Según la grabación del acto, también afirmó que “no hay que llorar sobre la leche derramada” y, al ordenar la implosión del edificio Invico, el más emblemático de Pereira, utilizó su radioteléfono y pidió proceder “al estilo del tigre”. Banalidades que revelan una conversión de la desgracia en espectáculo y una desconexión difícil de justificar frente a millares de familias que perdieron su techo, su empleo o su negocio.

El presidente ha anunciado créditos, alivios tributarios, subsidios y obras por impuestos; medidas necesarias, pero insuficientes si no se convierten en desembolsos rápidos y proyectos ejecutados. En cuanto a las cifras sobre recursos recibidos, estas continúan dispersas e incompletas. No existe todavía un consolidado público, actualizado y verificable sobre el conjunto de aportes, préstamos y donaciones nacionales e internacionales.

La fundación Colombia Luz y Sonrisas, a cargo de la primera dama, reportó COP 54.589 millones en donaciones privadas, con el 81 % proveniente del Grupo Gilinski, pero poco se conoce sobre los recursos anunciados por grandes empresarios, instituciones internacionales y gobiernos como los de Estados Unidos, Emiratos Árabes, Corea y China. La respuesta aún pendiente es dónde están esos aportes que, en un principio, se dijo que sumaban más de COP 1,5 billones.

El presidente afirmó que la primera partida recibida por el Fondo fue de COP 624.656 millones, de un crédito del Banco Mundial, a la que se suman COP 377.000 millones ejecutados por la UNGRD y COP 826.000 millones que ingresarían para mejoramiento de vivienda por parte del ministerio del ramo.

No basta con anunciar cifras dispersas ni con convertir cada visita oficial en propaganda. Hay que mostrar cuáles obras se ejecutarán, cuándo iniciarán, quién las supervisará y cuándo llegarán los recursos a los municipios, porque la demora aumenta el drama de familias y pequeños empresarios.

Colombia se encuentra ante una encrucijada de gestión y una prueba de fuego para su liderazgo institucional. El reto no es solo financiar la reconstrucción, sino demostrar que el Estado puede ejecutar las obras con la rapidez, transparencia y presencia territorial que la emergencia exige. El verdadero milagro no nacerá de un fondo con nombre esperanzador, sino de ver a las familias volver a sus casas, a los comerciantes reabrir sus negocios y a los municipios turísticos recibir de nuevo a sus visitantes. Habrá que esperar que la cara del santo haga el milagro…

En el sector. La 26.ª Cumbre Global del WTTC, clausurada en Malta, dejó claro que el futuro del turismo estará determinado por la capacidad del sector para integrar innovación tecnológica, sostenibilidad, conectividad, inversión y desarrollo del talento en una misma estrategia. Más allá de las cifras de crecimiento, el reto será lograr que la actividad genere mayor valor económico, social y ambiental para los destinos y sus comunidades. La próxima sede, en Nueva Delhi, India, en 2027, permitirá consolidar respuestas a los desafíos de un creciente turismo global.

Publicidad

gsilvarivas@gmail.com

@gsilvar5