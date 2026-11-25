En el pasado Congreso Nacional de la Hotelería de Cotelco, el vicepresidente José Manuel Restrepo pidió al sector turístico “cambiar de chip” sobre la manera en que se evalúa el crecimiento de esta industria. Para ello, propuso priorizar el valor de las experiencias turísticas sobre el volumen de visitantes internacionales. Aunque el núcleo de ese planteamiento es razonable y en esa línea han venido trabajando desde hace años los gremios y las entidades de promoción, lo que llama la atención es que la sugerencia de reemplazar la métrica del desempeño del sector despegue justo cuando las cifras de viajeros empiezan a flaquear.

En momentos en los que el arribo de visitantes no residentes viene dando señales de enfriamiento, con una caída cercana al 4 % en lo corrido de este año y retrocesos notorios en mercados emisores clave como Estados Unidos y Ecuador, la propuesta corre el riesgo de leerse como una maniobra discursiva más que como una evolución técnica. En ciertos frentes del sector se interpreta como un intento por desplazar la conversación pública desde una métrica hoy incómoda —la reducción de llegadas—, hacia indicadores más difusos y menos comparables internacionalmente, centrados en evaluar el turismo a partir de su oferta de experiencias.

Nadie podría discutir que el objetivo final del turismo, además de sumar viajeros y visitantes, es generar plazas de empleo formal, inversión local, bienestar para las comunidades y desarrollo real en los territorios. Y si bien la propuesta es técnicamente válida a nivel global por tratarse de un indicador complementario, en el actual contexto turístico del país se podría interpretar como un cambio de narrativa para endulzar la situación.

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Durante su intervención, el vicepresidente —con una acostumbrada memoria selectiva y fortalecido ahora con un millonario contrato de asesoría en materia de comunicaciones— mencionó que tuvo la oportunidad de liderar la cartera de Turismo «durante el periodo de más alto crecimiento en la historia del país» y que luego, desde el Ministerio de Hacienda, impulsó medidas que llevaron al sector a registrar «el segundo nivel de crecimiento más alto de la historia». Cabría preguntarse entonces por qué, si aquellos años de bonanza fueron medidos con los indicadores tradicionales —llegadas de visitantes, ocupación hotelera, conectividad aérea y generación de divisas—, ahora deberían sustituirse, haciéndolos aterrizar.

Medir el valor de la experiencia es válido, pero usarlo para relevar la rendición de cuentas por llegadas, ocupación y empleo es otra cosa muy distinta. Un destino competitivo debe mostrar ambas caras: la de los visitantes que llegan y la de los ingresos que dejan. Los datos no son excluyentes. El país enfrenta hoy una desaceleración en el flujo de extranjeros, tras alcanzar récords de más de 6,1 millones de visitantes no residentes en 2023 y 6,6 millones en 2024, pero mantiene un desempeño positivo en divisas —superando los 5.600 millones de dólares en el primer semestre—, gracias a estadías más largas y a un mayor gasto diario promedio en segmentos como el turismo de naturaleza o el turismo médico, que creció más de un 17 %.

En este contexto, se abre el interrogante sobre los problemas estructurales que golpean al sector. Mientras las cifras globales de ingreso de dólares se sostienen, los hoteles formales han visto caer sus ingresos reales cerca de un 6,8 %, asfixiados por los costos operativos y por el descontrol de los alojamientos informales. Si el Gobierno opta únicamente por el medidor subjetivo de la experiencia, la prensa podrá publicar titulares optimistas, pero no se resolverán las verdaderas causas que explican la pérdida de competitividad, reflejada en el más reciente Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial, en el que el país aparece retrocediendo al puesto 54.

La propuesta gubernamental plantea, entonces, una falsa disyuntiva entre cantidad y calidad. Los destinos más exitosos del mundo procuran ambas cosas: aspiran a recibir más viajeros, pero también a que permanezcan más tiempo, gasten más dinero, regresen y recomienden el destino. Colombia no es Bután, país que decidió limitar el turismo masivo mediante políticas de bajo volumen y altísimo costo; tampoco padece la saturación crónica de Ámsterdam o de ciertos enclaves mediterráneos. El desafío sigue siendo crecer y consolidar una industria que arrastra elevados déficits en infraestructura terrestre, conectividad regional, bilingüismo, formalización y seguridad.

Por eso resulta paradójico proponer que el país deje de preocuparse por el volumen de llegadas, pues las aerolíneas necesitan pasajeros; los hoteles, ocupación; y los restaurantes, clientes. Buena parte de nuestros destinos emergentes dependen del aumento en el flujo de visitantes para justificar inversiones y sostener puestos de trabajo. Además, actualmente no es viable sostener la promesa de «experiencias de alto valor» cuando la inseguridad en varias regiones, las alertas de viaje internacionales y los abusos en precios contra los turistas en destinos consolidados golpean directamente la confianza y la reputación del país.

Sin duda, es necesario medir mejor el valor que nos genera el turismo, con el monitoreo sistemático del gasto promedio del visitante, su tiempo de permanencia, su satisfacción real; la tasa de retorno, la distribución territorial del ingreso, el empleo formal y la huella ambiental. El volumen de turistas y el valor de la experiencia son variables que se retroalimentan. De ahí que los destinos que ofrecen mejores vivencias atraen más viajeros, y aquellos que reciben más viajeros aumentan su capacidad para invertir en calidad e infraestructura.

El Gobierno no necesita cambiar el termómetro para bajarle la fiebre al turismo. El verdadero cambio de chip no consiste en dejar de contar turistas, sino en reconocer que las experiencias no reemplazan la seguridad, la infraestructura, la formalidad ni el empleo que el sector requiere para competir. La tarea no está en elegir entre cantidad y calidad, sino en lograr que ambos indicadores apunten hacia la misma dirección y se traduzcan en la incontrovertible realidad de las cifras. Y si el problema no es el termómetro sino la fiebre, la mejor medida del Gobierno es tomar, precisamente, las medidas que hacen falta.

En el sector 1. La aerolínea Clic inició, desde el 12 de noviembre de 2026, su nueva ruta directa entre Bogotá y Tumaco, que conecta la capital con el puerto nariñense. La operación será de lunes a viernes, con salida desde la Terminal 2 del Puente Aéreo a las 9:20 a. m. y regreso desde Tumaco hacia el Mediodía. La ruta busca facilitar los viajes de comerciantes, empresarios, turistas y residentes de la región, además de impulsar el turismo de naturaleza y la gastronomía del Pacífico.

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