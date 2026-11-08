Batacazo al pato Donald

¿Qué hay en un nombre? En los cómics de Disney de mi infancia, el pato Donald (Donald Duck), es un pobre diablo presumido que detesta perder y aspira todo el tiempo a ser tan rico como su tío avaro, Rico McPato (Scrooge McDuck), sin nunca lograrlo. Pato, en mi tierra, es un metido y un imbécil integral. En Estados Unidos se le dice pato cojo (lame duck) al político que entra en la recta final de su carrera, especialmente si en sus últimos años en el poder ha perdido el apoyo del Congreso. Todo esto es lo que acaba de ocurrirle a Donald Trump.

Y no solo a él, pues su mismísimo Tío Rico, Elon Musk, después de haber invertido 450 millones de dólares en las candidaturas republicanas (la mayor parte en el estado donde afincó sus principales negocios, Texas) perdió en todos los frentes políticos donde repartió plata, y más en el económico, ya que solo Tesla y Space X perdieron en dos días 469.000 millones de su valor en bolsa. Ahora más que nunca el dueño de X (que perdió también las elecciones en Brasil) quiere instalar sus negocios en el espacio y sueña con irse a vivir a Marte. Feliz viaje.

Pero volvamos al pato cojo, Donald Trump, el gran perdedor de esta semana. Primero, durante los meses de campaña, fue de plaza en plaza a dar el mismo alarido: “¡Voten como si yo estuviera en el tarjetón!”. Y así votó la gente: como si este fuera un plebiscito sobre él, y lo perdió. Pero el pato Donald, sabiendo que había perdido, lo negó: “Perdimos porque yo no estaba en el tarjetón”. A continuación cambió de tema y se dedicó a hablar solamente de sus obras de remodelación en Washington: su nuevo Arco que nadie quiere; su piscina reflectiva defectuosa; el escandaloso dorado de sus salones sobre los que firmó una orden para que ningún presidente del futuro lo pueda quitar. Con razón el Daily Star, en sus titulares, le tarareó la famosa canción de Sinatra: And now the end is near (“Y ahora el fin se acerca”).

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No hay mal que dure cien años, dice el refrán. Y con estos tiempos acelerados en que vivimos, los males ya no duran ni siquiera diez. A veces la velocidad tiene sus ventajas y al fin vemos la luz al final de este horrendo túnel de idiotez y oscuridad que ha sido el trumpismo. Aunque aquí, como todo nos llega tarde, hasta la muerte, apenas estamos empezando el ciclo, y repitiendo la tragedia del norte en forma de comedia tropical. O incluso peor porque ni siquiera imitamos a los patos gringos sino a su versión más porcina: Vox. Los milagros ocurren cuando uno se queda quieto y los dioses obran algún prodigio. Será por eso que aquí da la impresión de que el programa de gobierno consiste en hacer mucha bulla y nada más. Igual que Petro: en vez de gobernar, el presidente cree que sigue en campaña.

Y la prensa gobiernista local cree que puede tapar el sol con las manos. Suponen que si no cuentan el tsunami demócrata en Estados Unidos, este no existe. Hay que ser ciego para no verlo, porque es enorme: de 435 congresistas, los demócratas llevan ganados 254 (y faltan 26 por asignar); los republicanos llevan 155. De 100 senadores, los demócratas han asegurado 54, diez más que los republicanos, y faltan dos, que se decidirán por un pelo. Los demócratas no habían ganado en Kansas desde 1932; ahora tienen senador. Tanto en Texas como en Georgia tienen senador y gobernadora de su partido, la primera mujer negra en alcanzar este honor. El primer senador abiertamente gay, Chris Pappas de New Hampshire; el primer senador musulmán, Abdul el-Sayed, de Michigan. Y Hakeem Jeffries, el primer speaker negro de la Cámara. Y hay más elegidos con quienes podría seguir llenando esta página. Ambientalistas, socialistas, indígenas… los demócratas ganaron porque en su partido hay espacio para la diversidad y los matices. Los que creen que pueden moldear todo un país con la estrechez de sus propias convicciones, sin dar espacio a lo que otros piensan, tarde o temprano se dan un batacazo contra la dura realidad de las diferencias.