Yo no me imagino a Xi Jinping, a Macron, a Churchill (y ni siquiera a Trump o a Pinochet, para citar personajes más afines al nuestro), a ningún presidente que se tome en serio su oficio, persiguiendo con pistola y chaleco antibalas a ladrones de banco, que además resulta que atracaban, al menos en parte, borrachos y con armas de plástico. Está bien que Colombia no es China, ni Francia, ni Gran Bretaña, sino un nido de ratas, pero tampoco es Haití, como para tener un presidente disfrazado de mercenario y no dedicado a gobernar sino a hacerse grabar en cortos publicitarios de Rambo.

Para algunos la dicha consiste en estar en el centro de la atención. Abelardo en las bodas se cree el cantante contratado por horas; en el teatro, tenor de ópera, diva; en los bailes, el que debe dar el espectáculo bailando tip-tap, el salsero de pista en competencia de swing latino, o en la danza de contacto estrecho, el más dotado; en los desfiles, el modelo mejor vestido y más apretado; en los banquetes, el sommelier que escancia su propio vino; en los estrados, el abogado penalista de película gringa, y en la radio y en los consejos de ministros, el único a quien se concede el uso de la palabra, el único con derecho a hablar porque todos los demás se deben callar la boca porque si no, meten la pata. El que se cree el centro de todo, sin serlo, estorba más de lo que logra.

Habrá quien diga que le tengo envidia a un hombre tan viril y tan polifacético. Les aseguro que no; mucha más envidia le tengo a un monje pacifista en retiro de silencio. Estos hiperactivos de lengua, cuerpo y actitud lo único que me producen es pena ajena y cansancio.

Esto no significa que prefiero al mandatario anterior; el que ahora tenemos se lo debemos a aquel otro desenfrenado. De la rumba al Rambo. Del enrumbado al rambotizado. Del que quería fotos con delincuentes, narcos y secuestradores, al de los videos de la ley contra el hampa y el de las fotos macabras paseándose entre cadáveres. A ninguno prefiero. Ni al que pagaba con dinero público los favores sexuales ni al auxiliar de la policía en plan de propaganda. Pasamos de Podemos a Vox, para entendernos, y ambos son extremos de la grosería atrabiliaria e inepta. Eso es lo que escoge nuestra época de redes y de influencers en vez de pensadores y estadistas. Colombia, sin duda, está montada en el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos, que es la política espectacular, superficial y ramplona. Los populistas y extremistas; caricaturas de lo que fueron los comunistas y los conservadores, y un centro invisible porque ha sido incapaz de demostrar que el liberalismo filosófico no es tibieza y que el respeto por todos no es bobada. Si queremos salir del hueco, será necesario un centro rabiosamente democrático y radicalmente defensor de la libertad. También de la seguridad, pero sin exhibir la violencia como solución, cuando esta debe ser solamente el último recurso.

El problema que tenemos quienes nos distanciamos de los extremistas y de los fanáticos es que estos son muy dados al odio y a la reacción violenta e insultante, con lo que nuestra posición se halla en una especie de tormenta en la que los enemigos tradicionales se unen en gavilla contra todo aquel que no esté con ellos. Su razonamiento es que quien no está conmigo está contra mí y por lo tanto es mi enemigo. Además, no soportan que uno entienda algunos puntos de los unos y de los otros, y conserve, por lo tanto, un ánimo ecuánime de conciliación. Eso les parece vomitivo. Sin embargo, es lo único que puede producir una sociedad razonablemente pacífica que, sin lograr la armonía perfecta, avanza mediante acuerdos razonables.

Nada qué hacer. A quienes no nos gustan ni la rumba ni el Rambo, debemos soportar estoicamente las palizas de los rumberos resentidos de títulos falsos y de los rambos revanchistas y sin misericordia. Aguantar y seguir, a ver si convencemos por lo menos a cuatro. Y mientras tanto, cultivar nuestro jardín.