La eNvidia es verde y amarilla

Los hombres fuertes, que se sienten a gusto cuando los envidian, no cuidan las palabras, las exhiben con ganas de humillar a los más débiles. Los tres cofundadores de la empresa más valiosa del mundo, Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem, en 1993, buscaban un nombre para su proyecto de chips, que…

Parece que la IA no nos dota de IN, inteligencia natural, o si quieren, humana. Como en cualquier tragedia antigua, los machos poderosos no caen por el filo de la espada sino por el aroma de las faldas. El manido argumento de las viejas novelas del siglo XIX –el adulterio– mueve aún el destino de los más poderosos de la tierra.

Los hombres fuertes, que se sienten a gusto cuando los envidian, no cuidan las palabras, las exhiben con ganas de humillar a los más débiles. Los tres cofundadores de la empresa más valiosa del mundo, Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem, en 1993, buscaban un nombre para su proyecto de chips, que hasta ese día era apenas una sigla, NV (new version), y dieron con una palabra latina que contenía esas dos letras: iNVidia. De ahí Nvidia, que es nuestra misma envidia. Y como en inglés la envidia no es amarilla, como en español, sino verde, escogieron ese color para su empresa. Estaban felices de que en su mundo de chips los envidiaran.

Según The Spectator, no hace mucho Donald Trump le dijo al señor Huang, el CEO de Nvidia: “¿Sabes qué, Jensen? Yo creo que noviembre será un gran mes para nosotros”. Hay que cuidarse de las profecías porque estas hacen que los dioses se mueran de risa. Noviembre ha sido el mes más cruel para Musk (el sudafricano), Trump (el nacido en el York americano) y ahora también para Jensen Huang (el taiwanés) y para su amante china, Huang Le, al parecer la encargada de comprar para China los chips de última generación de Nvidia a través de su empresa radicada en Singapur, Megaspeed. Los chinos que gobiernan Singapur con mejor olfato que la CIA, ya le habían quitado el pasaporte a Le y, desde febrero, le habían prohibido la entrada a su ciudad-Estado.

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También se sabe que, al tiempo que se veía obligado a renunciar por sus líos de faldas, Jensen Huang recibía una llamada por teléfono de Trump en la que le repetía tres veces su mantra: ¡Fight, fight, fight! Como si en la vida todos los momentos fueran para pelear; como si no les llegara, aun a los héroes más astutos o sanguinarios, el día en que se pierde la batalla. No hay triunfos eternos y a todos los humanos nos espera el mismo destino de losers (fracasados) que es la muerte. O su anuncio, que son todas nuestras caídas, que nunca faltan.

Los nombres en chino de la pareja adúltera Huang-Huang podrían traducirse, en ella, como Alegría Amarilla, y en él como Mérito Amarillo, lo que nos remite de nuevo al color de la envidia en español. El gran amo, Huang (Amarillo), de los chips más sofisticados de la tierra, la eNvidia del mundo, cojea por los mismos viejos cascos humanos, la incesante lujuria, nuestro más antiguo cerebro animal.

Poco antes de caer, al final del invierno, el gran personaje de Shakespeare, Ricardo III, pronuncia su más célebre vaticinio: Now is the Winter of our discontent/ Made glorious summer by this sun of York (“Ahora el invierno de nuestro descontento/ se volverá verano con este sol de York”). Y no, lo que anuncia el fin del invierno no es el final de su mala suerte ni de sus disgustos, tampoco es un nuevo sol (ni de York ni de Nueva York, da igual), sino el principio de su caída definitiva: también estos tiranos, como los de la antigüedad griega, romana, shakesperiana, se irán hundiendo en el país de las tinieblas, que es el destino irremediable de “Papas, Emperadores y Prelados” porque “así los trata la Muerte / como a los pobres pastores de ganados”.

La obsesión de Trump, ahora, es mandarse a construir un Arco del Triunfo en Washington que compita con el de Napoleón en París, y que les dé sombra a las tumbas de todos sus predecesores y soldados. ¿No ha ido a Roma, Trump? ¿No ha visto las ruinas de decenas de arcos triunfales reducidos a escombros? ¿Y tampoco recuerda que Napoleón solo vino a ver (es un decir) su arco triunfal pasando por debajo, en un cortejo fúnebre, metido en un ataúd y cuando ya sus huesos amarillos no despertaban la envidia de nadie?