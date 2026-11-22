En 1967, mucho antes de que la IA fuera una realidad, el ensayista y poeta mexicano Gabriel Zaid publicó un librito, La máquina de cantar, que plantea un problema matemático-literario curioso y complejo. Anticipándose a nuestros tiempos, Zaid dice que, primero, si hubiera “máquinas que hacen versos, sólo sería cuestión de diseño la preparación de un ‘programa’ para producir sonetos”. Y, segundo, que “se puede demostrar que el número total de buenos sonetos posibles es finito”.

Hace un año, cuando entré a curiosear por primera vez en la IA, los sonetos que hacía eran vergonzosos: no respetaban el verso endecasílabo, ni las rimas consonantes, ni los acentos en ciertas sílabas. Estaban llenos de ripios, eran pésimos. Pero en estos meses la IA ha aprendido a hacerlos con mayor destreza y hoy se le puede plantear casi cualquier tema para que consiga un soneto aceptable formalmente, y a veces también con algún hallazgo estético inesperado.

El criterio de Zaid cuando habla de “buenos sonetos”, me parece difícil de definir. Yo preferiría decir que el número de sonetos en español, correctos y con sentido, no es infinito. Primero, el número de palabras del español es finito; segundo, el número de sílabas posibles en español también es finito; tercero, el número de palabras con rimas consonantes en nuestra lengua es aún más reducido. No es posible, por ejemplo, puesto que la palabra “lámpara” no rima con nada, poner esa palabra al final de un verso en ningún soneto.

Publicidad

Así, poco a poco, se puede ir reduciendo el número de sonetos posibles hasta llegar al ideal de Zaid: que la máquina no solo escriba todos los sonetos de los poetas del pasado, sino también todos los de los poetas del futuro hasta llegar a la conclusión de que ya no haya ni un soneto más para escribir sobre la faz de la tierra. Antes de alcanzar la eternidad, hay un momento en que los sonetos posibles se terminan.

Con esta idea y los párrafos anteriores ya redactados, más la consigna de que solo podía usar (para sus cálculos) las palabras aceptadas por la última edición del Diccionario de la RAE, con sus derivaciones (formas verbales, femeninos, plurales, etc.), en vista de que yo era incapaz de hacer los cálculos matemáticos pertinentes, le pedí a mi amiga Claude que me calculara el número de sonetos posibles, construidos en endecasílabos con dos acentos en la sexta y la décima sílaba, con rimas consonantes y con algún sentido.

Su respuesta me llegó en menos de dos minutos, y la puedo resumir así: “Si solo se admiten palabras del diccionario y sus formas, el número de sonetos formalmente correctos es finito, aunque tan grande que no cabría en ningún archivo”. La parte numérica dice lo siguiente: “La estimación central es de unos 10150 sonetos formalmente correctos y con sentido, con un rango plausible de 1090 a 10215. El universo observable tiene unos 1080 átomos, así que el número de sonetos posibles es mayor que el de átomos”. Es decir que, si a cada átomo del universo le correspondiera un soneto correcto, no alcanzarían los átomos existentes para escribirlos todos; faltaría un 1 con muchísimos ceros a la derecha de átomos para que fueran suficientes. También sería posible medir el tiempo necesario para hacer los sonetos y si cada átomo del universo hubiera hecho un soneto por segundo desde el Big-Bang hasta hoy, todavía no habrían acabado de redactar los sonetos posibles en español.

No sé si estos cálculos me consuelan o me entristecen. Por un lado, me dicen que, hasta el final de la humanidad, podemos seguir escribiendo sonetos nunca escritos por humanos ni por máquinas, y nos corresponderá a nosotros juzgar su pertinencia y su belleza. Quizá podamos también hacer que las máquinas (como antes los diccionarios de rimas) nos ayuden a mejorarlos. Pero que el monopolio de este invento (o descubrimiento) maravilloso de algunos poetas sicilianos de los alrededores del año 1240, haya dejado de ser humano, no deja de dejar en mi mente una agridulce sensación de melancolía.