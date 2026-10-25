Llorando de rabia

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Basta que el hombre más rico del mundo hunda un botón, baje un interruptor o chasquee los dedos para que cientos de personas mueran en Ucrania. Elon Musk ordena que desconecten Starlink en este país invadido por Rusia, o que funcione más lento, y de inmediato el ejército ucraniano no puede interceptar los drones enviados por Putin a golpear sus ciudades, sus centrales eléctricas, sus bibliotecas, imprentas, universidades o academias de ciencia. Ya no hay tiempo para activar las sirenas de ataque aéreo, de modo que la población civil baje a los refugios, o para destruir en el aire los misiles supersónicos rusos. Si no pueden defenderse, menos pueden atacar. Los drones ucranianos que intentaban alcanzar objetivos rusos se pierden y caen al suelo a mitad de camino. Trump, con una llamada, sin siquiera dar la orden, consigue esto, para humillar una vez más a Zelensky e instarlo a renunciar o a rendirse ante el más fuerte. Trump adora aplicar siempre la ley del más fuerte.
Mientras tanto, el mismo Musk gira a los candidatos al Senado del Partido Republicano cantidades de dinero sin precedentes. Miles y miles de millones de dólares, de modo que en Texas o en Ohio no pierdan una curul sus amigos y aliados. Los mismos que prohíben inmigrantes de “razas inferiores” mientras aceptan de brazos abiertos a sus compatriotas de Sudáfrica, siempre y cuando cumplan esta condición: que sean tan blancos como él.
Esta misma semana, en visita a Putin, el enviado especial de Trump para la paz en Ucrania, Steve Witkoff, se arrodillaba ante el ruso. ¿Por qué? Porque el ruso liberó a un profesor gringo (74 años), Stephen Hubbard, injustamente acusado hace casi un lustro de ser un mercenario. Este anciano, capturado en Ucrania, fue torturado y enviado a una cárcel lejana y Putin lo suelta ahora a cambio de que Trump borre de un plumazo sanciones aprobadas recientemente por el Senado y empiece a comprarle miles de toneladas de diésel.
Digo que Witkoff, que siempre ha estado del lado de Putin en esta mediación con Ucrania, cae de rodillas y le dice al tirano Putin, mientras este sonríe: “Usted ha dicho muchas veces que mi presidente, el presidente Trump, es muy humanitario; usted, señor, también es muy humanitario”. Vaya. El que ha llevado a la muerte a cientos de miles de sus propios ciudadanos; el que ha envenenado sin piedad disidentes y periodistas críticos; el invasor de Chechenia, de Georgia y de Ucrania, es tan humanitario como Trump, dice Witkoff. En un primer momento, mientras Putin recibe el inesperado piropo con su típica mueca maligna, me indigno, pero de inmediato recapacito y concuerdo. Es verdad, Trump es tan humanitario como Putin. Uno que apoya sin dudarlo al corrupto criminal de guerra Netanyahu, responsable directo del genocidio en Gaza; uno que amenaza desde su red social con aniquilar una civilización milenaria como la persa; uno que persigue a los latinos como si fueran animales enfermos y contagiosos, es de verdad tan humanitario como el mismo Putin. Es por esto que ambos se han entendido siempre tan bien, por esos rasgos humanitarios que los hermanan.
Otra cosa los une: su insaciable sed de oro negro, de diésel, de petróleo, de gasolina. Lo que más le duele a Trump es que Zelensky haya bombardeado con éxito las refinerías de gas y de petróleo ruso. Para Trump es más valioso el petróleo que la sangre humana y, por lo mismo, que Putin mate ucranianos todos los días, es mucho menos grave que el crimen de Zelensky cuando consigue alcanzar y quemar las refinerías de petróleo ruso. Por su culpa, dice el humanitario norteamericano, el combustible está tan caro; no por su guerra en Irán, sino por culpa del judío ucraniano.
El trío del hombre más rico del mundo, Musk, de gancho con el más poderoso de nuestro planeta, Trump, en alianza con el líder humanitario de Rusia, Putin, canta para todos una canción apocalíptica. Te lo digo llorando de rabia y de impotencia, amigo lector. Todo es inútil.
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DIEGO ARMANDO(25270)•Hace 24 segundosPorque es tan esacaso hoy día tener lideres visionarios y verdaderos humanistas, porque como seres humanos tenemos que padecer de goberantes cuyo interes unico es el poder y saciar su egocentrica personalidad. Porque tenemos que convivir al mismo tiempo con los Trump, los Netanyahu, los Putin, los Ortega, los Kim Jong-un, que aportan a nuestra civilización que sea diferente a la destrucción y la violencia. Ojalá podamos dar un giro a nuestro destino planetario.
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Fabian(30792)•Hace 2 minutosTerrible!! Pero de Colombia y lo que nos espera no hablará cierto?
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Mario(d84e7)•Hace 29 minutosHéctor , muy bien dicho. Trump es solo un negociante . Petróleo es pertóleo. como "plata es plata"-
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Jesús Antonio(k5lrf)•Hace 33 minutosEste tibio derechoso seudocolumnista igual que el William Ospina y la iluminada Bonett..a pesar de tener una educación privilegiada..lo único que hacen es aprovechar el escenario que pagamos los suscriptores, para gabarstaer estupideces .. en lugar de orientar a una despistada población de este pobre platanal en que han convertido a nuestro país los políticos sus patrocinadores y estos comentaristas de quinta… Aaayy dios apiadate..jajajaja
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Miguel Angel(97962)•Hace 1 horaHay quienes sin saber escribir un solo parrafo con coherencia, se atreven a juzgar a un escritor de oficio con libros vendidos por millares. Leo a Hector Abad ´porque es una fueente para formar opinión-
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leunamuno(9808)•Hace 32 minutosLos escritores de oficio hacen el mismo papel de los abogados de oficio, nada. Pero escritores como este sí desarrollan el papel de poner a mamar chupo seco de la "fueente" de opinión vacía, como sus estériles fans. ¿Verdad, Miguelito?
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Hans Peter(06202)•Hace 1 horaNo todo es inutil. Ucrania va a ganar esta guerra tarde o temprano.
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J(7280)•Hace 2 horasSi bien musk, trump y putin son personas que infringen el mal, para este pésimo literato pero buen columnista Zelenski es un héroe, cuando no es más que un corrupto, drogadicto, psicópata…
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leunamuno(9808)•Hace 2 horasEstos escritores que no quieren dejar su sonsonete, para empezar a paliar la realidad están mandados a recoger, en primer lugar por la carencia de objetividad de sus falsas criticas ya que los actores no son más que eso, actores en el escenario fascista que arrió las cortina para exponerse en toda su plenitud y potencia. No se han dado cuenta estos adormilados opinadores, que la pelea es entre facciones del fascismo que no terminará sino hasta apenas queden émulos.
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Carlos Arturo(92784)•Hace 3 horasLa historia dice que Rusia durante décadas pidió, prácticamente suplico que la OTAN no llegara hasta sus fronteras. Por ejemplo cuál sería la actitud de EEUU si Canadá o Méjico se convierten en satélites de Putin?
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Pipo Solarte(exbqo)•Hace 3 horasEstamos a merced de los Hitler y Stalin de hace 90 años. Vamos para la III Guerra Mundial cuando se sacudan los chinos.
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Luis Miguel Pardo B.(81rmq)•Hace 3 horas¡Buena columna!
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Mauricio(05056)•Hace 3 horasY le falta zelesky por arrodillado y hacer caso al gringo y las potencias europeos por patrosinar estos criminales y ahí vamos por el despeñadero
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Atenas(06773)•Hace 3 horasHéctor, lo tuyo es análisis en caliente con llanto e indignación moral q’ comparto.Mas no olvido, estando hoy en USA en previas de elecciones del 03/11, e igual en mayo/24 antes de la presidencial, q’ lo q’ más exacerbó a los republicanos fueron 2 cosas q’ los tiró a los brazos de Trump y el respaldo de E.Musk:1.El torrente de inmigrantes por el hueco, cualquier perro y gato entraba, y 2., Lo peor, el progresismo con B.Sanders aquí y la promesa de q’ jamás lo lograrán, esa es la semilla. Atenas
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PEDRO JUAN(90741)•Hace 15 minutosSolo bla, bla, bla, bla. Cero argumentación. (atenas)
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EDUARDO(72582)•Hace 3 horasFuiste a Ucrania a apoyar al neonazi ZELENSKY.
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DONALDO(67774)•Hace 3 horasA ese Truhan le agradeció Abelardo, apenas se conocieron los resultados, su elección. Algo grande hizo Truhan para que eso sucediera. En manos de un truhan estamos.
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Dionisio(cvtsc)•Hace 5 horasY el tigrillo y la caricatura de vice regodeándose de ser súbditos de Trump otra vez…
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PEDRO JUAN(90741)•Hace 14 minutosSolo bla, bla, bla, bla. Cero argumentación. (atenas)
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Atenas(06773)•Hace 3 horasDionisio, porfa, levanta la cabeza, deja tanto vicio de símple/ decir…..
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Juan Andres(32f9l)•Hace 6 horasEs el tipo de cosas que de una u otra forma has apoyado…
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Olegario(51538)•Hace 4 horasSi Héctor Abad critica (con sobradas razones) a un tipo deleznable como GFPU entonces apoya a Trump, Musk, Netanyahu y otras hierbas del pantano. Aterra la im becilidad extrema del fanático petrista del montón.
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