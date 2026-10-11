Los pilotos suicidas

Se sabe que los humanos podemos cometer actos irremediables y fatales. A veces la vida y la muerte dependen de un error bobo o de un momento de locura. Quizá la ilusión más grande que nos ofrece la IA consiste en que esta no se distrae, no le da sueño, no se emborracha, no siente ira. Sin embargo, aunque nos demos cuenta de que la IA tiene una memoria y una precisión mucho mejores que las humanas, también constatamos que esta no es infalible. Al parecer también la IA podría salirse de control, decidir por su cuenta, y actuar tan insensatamente como un ser humano que se enloquece y entra en amok, en un delirio homicida, y ordenar…

Se sabe que los humanos podemos cometer actos irremediables y fatales. A veces la vida y la muerte dependen de un error bobo o de un momento de locura. Quizá la ilusión más grande que nos ofrece la IA consiste en que esta no se distrae, no le da sueño, no se emborracha, no siente ira. Sin embargo, aunque nos demos cuenta de que la IA tiene una memoria y una precisión mucho mejores que las humanas, también constatamos que esta no es infalible. Al parecer también la IA podría salirse de control, decidir por su cuenta, y actuar tan insensatamente como un ser humano que se enloquece y entra en amok, en un delirio homicida, y ordenar un ataque nuclear o entregar a un grupo terrorista la fórmula para fabricar armas biológicas.

Pero dejemos a un lado esta hipótesis aterradora y concentrémonos en la locura humana que, por su antigüedad y frecuencia, la entendemos y conocemos un poco mejor que la de las máquinas. En estos días asistimos a un nuevo intento, por parte de un piloto dominado por una furia homicida, que quiso matarse y al mismo tiempo matar a unos 150 turistas judíos inocentes que regresaban a Israel desde Dubái. Es posible que para un islamista radicalizado como este copiloto, Hamam al-Hammami, cualquier israelí, aun los que se oponen a Netanyahu, merece ser castigado con la muerte. Su última publicación en una cuenta ahora borrada de Instagram, fue un poema egipcio que dice: “Tengo el corazón firme y mi alma libre. Esta rechaza la deshonra; mi espada está afilada. ¿Por qué ha de temer el hombre la separación de su alma? ¿El final de la vida no es, de todos modos, esta separación?”.

Sabemos que por la valentía del capitán, que fue capaz, herido, de abrir la puerta de la cabina de mando, por el valor de unos cuantos pasajeros que inmovilizaron al copiloto, y por la suerte de que hubiera dos pilotos más en el avión, este acto terrorista no se consumó. Con muchas dificultades pudieron estabilizar el avión que iba en picada, casi a la velocidad de la luz, con el alerón de cola destrozado, y aterrizarlo de emergencia en Arabia Saudita.

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Siempre me han fascinado –con ese horror hipnótico que a veces genera el mal– los pilotos que resuelven desconectar el piloto automático, una especie de IA muy confiable, ponen en cero la potencia de las turbinas y dirigen la nariz del avión de un modo casi perpendicular hacia la tierra para matarse y matar a todos los pasajeros en su acto demente. Recuerdo haber escrito, hace un cuarto de siglo, sobre el copiloto egipcio Gameel Al-Batouti, en su último vuelo entre Nueva York y El Cairo, a punto de jubilarse, con una hija con lupus, que, mientras el capitán va al baño, apaga las turbinas sobre el Atlántico y repitiendo once veces la misma frase en árabe, “Tawakalt ala Allah” (Me pongo en las manos de Dios), estrella el Boeing 767 contra el Atlántico, matándose y llevándose consigo a 216 personas más.

Por nuestros prejuicios, creemos que estos actos suicidas solo se les ocurren a los pilotos islámicos radicalizados. Pues no. El caso más seguro y comprobado de piloto suicida (que se llevó por delante a 149 pasajeros) es el del copiloto alemán Andreas Lubitz, de 27 años, que, más precavido que Al-Batouti, bloqueó la puerta de la cabina cuando el capitán salió al baño, y programó el piloto automático a 100 pies mientras sobrevolaban los Alpes franceses. El piloto automático, como hace a veces la IA, obedeció a quien tenía el mando. El avión descendió durante diez minutos mientras el comandante le daba golpes desesperados a la puerta blindada. El avión, un Airbus A320 que iba de Barcelona a Düsseldorf, terminó estrellándose contra una montaña. El descontrol, en este caso, no fue religioso sino psicológico: desequilibrio mental y depresión profunda. Cada vez más, las tragedias aéreas no son accidentes ni errores, sino actos deliberados. Los pilotos se descontrolan más que los aviones.

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