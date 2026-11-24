Santiago Gamboa es, ante todo, un escritor. Un gran escritor. Como tal, ha escrito algunas de las novelas más importantes de los últimos decenios en Colombia. Menciono solo tres, pero son muchas más: Perder es cuestión de método, El síndrome de Ulises y Volver al oscuro valle. Miles de lectores en el mundo entero queremos a Gamboa por sus libros; y quienes lo conocemos personalmente, por él mismo.

Él es, además, como la mayoría de los grandes escritores del mundo, una persona de clase media. Cuando las ventas de nuestros libros no están por las nubes (cosa muy frecuente), los escritores nos buscamos la vida por otros caminos (la docencia, el periodismo, los talleres, los podcasts). Gamboa ha encontrado ese refugio, con grandes aciertos y reconocimiento, en la diplomacia. Como tal ha estado en las misiones de Dehli, en la India, donde fue cónsul general, de la Unesco en París, donde fue jefe de misión (durante los gobiernos de Álvaro Uribe) y más recientemente como ministro consejero en la embajada de Colombia en China, Pekín. Un detalle más: su primer nombramiento, en la India, se hizo por recomendación directa de otro colega escritor: Gabriel García Márquez.

Ahora este gobierno, con absoluta desvergüenza y sevicia, le ordena el traslado, que debe hacerse efectivo el 22 de diciembre próximo, a Puerto Obaldía. Ustedes se preguntarán dónde queda Puerto Obaldía. El nombre no me dijo nada cuando Santiago me lo mencionó. De Nueva Dehli, pasando por París y Pekín, a Puerto Obaldía. Pues bien, Puerto Obadía es un caserío de 650 habitantes, en la selva del Darién panameño, donde se requiere presencia de una oficina consular de Colombia por el asunto de los migrantes ilegales. Desde que Trump cerró herméticamente las fronteras del sur de EE. UU., ya ese puesto no tiene ni siquiera esa importancia. A este caserío se puede llegar únicamente en avioneta desde ciudad de Panamá, o en lancha desde Capurganá, en Urabá. A ese destino, por lo general, se manda a muchachos en sus primeros esfuerzos por entrar en la carrera diplomática. Es un rito de paso que hay que superar si se quiere llegar más lejos, no digamos a París o a Pekín, pero al menos a Tegucigalpa.

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Pero a Gamboa se lo quiere humillar, castigar (quizá porque su último nombramiento no fue hecho por Uribe sino por el gran embajador Sergio Cabrera y por Gustavo Petro), o, lo más probable, obligarlo a renunciar a su principal fuente de sustento y a un trabajo desempeñado con seriedad y eficiencia. ¿Por qué es una infamia? No es porque quede en Panamá, faltaba más. Es por un motivo grave y simple: en Puerto Obaldía no hay, no digamos un hospital, sino ni siquiera un puesto de salud. El hospital más cercano para una emergencia está a dos horas en lancha, en Necoclí, Antioquia. Y Gamboa, digámoslo así, ya no tiene 50 años. Ya no tiene 60, va a cumplir 62. No es un anciano, claro, pero en los últimos años, en Francia y en China, ha tenido que someterse a intervenciones quirúrgicas y pasar temporadas en el hospital. No voy a entrar en detalles, pero sus asuntos de salud son serios, son delicados. Este gobierno, entonces, lo que quiere es enviarlo a que se pudra en la selva. Así como los rusos tienen a Siberia para mandar a sus disidentes a purgar sus ideas, este gobierno pareciera tener ahora al Darién para mandar al destierro a quienes quiere castigar sin explicar siquiera el motivo del castigo. También Perón, cuando quiso humillar a Borges, lo nombró, después de ser funcionario en una biblioteca, inspector de conejos y aves de corral. Del mismo tamaño es esta humillación.

Se sabe que el canciller de Colombia es un fanático, un reaccionario, un atrabiliario. Sus primeros actos como ministro de Exteriores así lo demuestran. Gran aliado del genocida Netanyahu, sus primeros actos en el palacio de San Carlos fueron trasladar la Embajada de Colombia en Israel de Tel Aviv a Jerusalem (algo que no ha hecho ningún gobierno serio del mundo por ser Jerusalem una ciudad dividida y sin estatus jurídico israelí); anunciar que ese país, con el sistema de seguridad más discutido y discutible del mundo, sería el gran asesor en este tema para Colombia; y reconocer los Altos del Golán, un territorio donde el ejército de Colombia, con el auspicio de la ONU, ha patrullado durante decenios para que ni Egipto ni Israel ni ningún otro país lo declare suyo, como parte de Israel. Tres exabruptos en política internacional. No hablaré de sus insultos a los congresistas demócratas en EE. UU., de su apoyo de rodillas a todas las locuras que diga o haga Donald Trump, ni de otras imbecilidades diplomáticas.

Aquí me quiero concentrar en la humillación a un colega. Gamboa es el ejemplo del cosmopolita. De él podría decirse, como dijo Borges de otro gran diplomático latinoamericano, Alfonso Reyes: Gamboa sabe bien “aquel arte que ninguno / supo del todo, ni Simbad ni Ulises, / que es pasar de un país a otros países / y estar íntegramente en cada uno”. Conoce como pocos el mundo entero, desde el África profunda hasta el Medio y el Extremo Oriente, pasando por todos los países de Europa y América. Habla con perfecta fluidez inglés, francés, italiano, obviamente español, y se defiende en chino, en portugués y hasta en papiamento. Es un caballero. Sobre él no ha habido ninguna queja formal o informal como diplomático competente, cumplido y ejemplar. Les digo algo más, por si les sirve en su nueva cruzada medieval: es un experto y respetuoso biblista.

Ha defendido la cultura colombiana en tres continentes. Sus libros están traducidos a más de veinte lenguas. Ha sido finalista o ganador de premios literarios en Francia, Portugal, Colombia, España. En fin, no es un pintado en la pared. Es un orgullo y un hombre de inmensa cultura, humor y sabiduría para este país, para cualquier país. Pero el canciller Bula y el presidente De la Espriella lo quieren degradar, castigar. Lo han humillado y han desatendido con sorna sus peticiones más respetuosas por motivos de salud. No me puedo callar esta infamia. Esta vergüenza. Por la dignidad de una persona ejemplar, por la dignidad de mi oficio, por la ínfima dignidad de mi país, no les pido un milagro sino, al fin, un acto decente: no cometan esta injusticia patente ni este acto criminal contra un gran escritor colombiano.