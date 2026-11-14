Investigar, crear e innovar en común en la Universidad Pedagógica Nacional

La investigación, entendida como búsqueda de la generación de conocimiento, es condición de posibilidad para construir una comunidad académica que privilegia la lectura, la escritura, la argumentación racional, la praxis y la socialización en los lenguajes propios de la cultura de las disciplinas. Es un ejercicio de autonomía que va más allá de la tradición, que sospecha de lo evidente, problematiza y no acepta argumentos de autoridad y se resiste al dogma.

Bajo esta premisa durante cuatro días, se llevó a cabo en la Universidad Pedagógica Nacional la VIII Semana de la Investigación 2026, bajo el lema «Entre saberes: investigación, creación e innovación en común». Este lema expresa una posición epistemológica que cuestiona la visión positivista que restringe la construcción de conocimiento a aquello que puede verificarse y cuantificarse, y en cambio, reivindica la pluralidad de formas de producción de conocimiento científico.

La Universidad Pedagógica Nacional, a partir de su consolidada trayectoria investigativa, cuenta con evidencias sólidas de que, en el campo de la pedagogía, tanto los objetos de investigación como los métodos y la manera de interpretar la información han superado el dilema entre lo cuantitativo y lo cualitativo, y nuestra Universidad está abierta al reconocimiento de las múltiples formas de construcción de conocimiento científico.

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Por eso quisiera destacar las últimas palabras del lema de la Semana de la Investigación: en común. Porque nos invita a preguntarnos cómo investigamos, con quiénes construimos conocimiento y qué responsabilidad tenemos frente a las realidades de nuestro país.

Este énfasis de lo común da cuenta que en nuestra universidad reconocemos el conocimiento que se construye en las escuelas, en los territorios, en las experiencias de las comunidades y en las prácticas de las maestras y los maestros en el aula. Dialogar entre saberes exige rigor, pero también disposición a escuchar, a revisar nuestras propias certezas y a cuestionar las relaciones de poder que deciden qué conocimientos circulan y cuáles permanecen en los márgenes.

Además, implica desmontar los mitos de la genialidad individual para poner de relieve la riqueza de las virtudes epistémicas compartidas, los diálogos de saberes, la investigación-acción participativa, que son parte fundamental de la teoría crítica, la lucha contra la injusticia epistémica, la sistematización de experiencias y las metodologías participativas. Todas esas perspectivas y prácticas hacen parte de una concepción de la investigación como una forma de vida que solo puede forjarse en comunidad.

A esto se suma que la investigación que se adelanta en la UPN gira en torno a sus ejes misionales, de cara a la transformación de las condiciones de desigualdad e injusticia.

Desde esta perspectiva, investigar es una práctica situada, abierta y participativa, capaz de reconocer los conocimientos de las comunidades y de aportar a la construcción de justicia social y epistémica. En diálogo con el legado de Orlando Fals Borda, entendemos la investigación también como una posibilidad de emancipación y de senti-pensar; y en el contexto actual marcado por las tensiones geopolíticas y la agudización de la guerra, la esperanza es un motor de transformación.

Durante la Semana de Investigación hablamos de las pedagogías en tiempos de transformación, de los desafíos tecnológicos y de las nuevas preguntas sobre la enseñanza; de las desigualdades, las diferencias y las posibilidades de inclusión; de las ruralidades, los territorios y las distintas formas de habitarlos.

Nos encontramos también alrededor de las distintas formas de producir y compartir conocimiento, de la memoria, el pensamiento crítico, la defensa de los derechos humanos, la construcción de paz y la defensa de lo público. Asimismo, reflexionamos sobre el cuidado, los vínculos que sostienen nuestra vida colectiva y los desafíos de construir una universidad cada vez más democrática, participativa, comprometida con lo común y con la defensa de la educación como proyecto de nación. Estas reflexiones nos permiten cuestionar una premisa falsa que circula en debate nacional: que la disminución de la natalidad y, consecuentemente, de la población infantil y juvenil justifica reducir la inversión en educación pública.

Para nuestra Universidad, investigar, crear e innovar en común significa poner al servicio de un esfuerzo colectivo una larga trayectoria en la formación de maestros y maestras, una renovación constante en la producción de conocimientos pedagógicos y disciplinares, y en nuestra capacidad de contribuir a la construcción de una universidad pública comprometida con los problemas que nos aquejan. Significa también poner nuestras capacidades, virtudes, preguntas y conocimientos al servicio de lo colectivo, preservando el carácter público del saber y ampliando las posibilidades de circulación de ese conocimiento para que sea discutido, apropiado y reelaborado. Y significa, finalmente, poner en juego una capacidad profundamente ligada a nuestra historia: la capacidad de imaginar futuros y contribuir, colectivamente, a hacerlos posibles gracias al poder transformador de la educación.

La Universidad Pedagógica Nacional está llamada a promover un pensamiento lúcido, crítico y sensible, que no sacrifique la formación humana ante la promesa de la eficiencia. Especialmente hoy, en tiempos de amenazas a la autonomía universitaria, de ataques a lo público-común, y de cuestionamiento de nuestros derechos más básicos como maestras y maestros, la Semana de la Investigación permitió recrear la esperanza compartida de una comunidad universitaria reflexiva, que indaga sobre sus realidades y genera nuevo conocimiento situado, encarnado, activo, afectivo y pedagógico.

Nota: la educación pública, tanto en las ciudades como en los territorios, es una aliada fundamental para los cambios del país, por eso invitamos a financiarla y a convertirla en aliada estratégica para estos tiempos difíciles.