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Política pública en educación y Plan Nacional de Desarrollo

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Helberth Choachí González
Helberth Choachí González

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El país transita por un momento fundamental para definir la ruta de los próximos cuatro años: la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. En materia educativa, contamos hoy con importantes referentes e insumos que pueden contribuir a su formulación y materialización durante el próximo cuatrienio.

Invitamos al Departamento Nacional de Planeación a considerar las propuestas recogidas en el Plan Decenal de Educación, el Foro Educativo Nacional y el III Congreso Pedagógico Nacional, experiencias acompañadas por la Universidad Pedagógica Nacional y construidas con la participación de más de mil maestros y maestras de instituciones de educación superior, grupos de investigación en educación y centros de estudios e investigaciones docentes de FECODE.

Con profundo respeto y en ejercicio de la responsabilidad que la Ley 30 de 1992 reconoce a la UPN como asesora del Ministerio de Educación Nacional, señalo tres ventanas de oportunidad para pensar el nuevo Plan Nacional de Desarrollo:

La primera es importancia de la formación de maestras y maestros. Tanto en las investigaciones de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (ASCOFADE) como en el III Congreso Pedagógico de FECODE se ha insistido en una pregunta que compartimos: ¿para qué y para quién formamos educadores y educadoras? Reducir su formación a técnicas orientadas a mejorar indicadores y estándares desconoce que las maestras y los maestros investigan, interpretan el mundo y producen saber pedagógico en contextos socioculturales específicos, desde compromisos éticos y políticos. La formación inicial, en ejercicio y posgradual debe constituirse en una política pública articulada, con recursos y participación real de quienes enseñan. La educación es también una práctica de cuidado que implica valores y virtudes como la responsabilidad, la solidaridad, el respeto mutuo y el reconocimiento, más allá de la instrucción y el aprendizaje.

Esto exige fortalecer las facultades de educación, las universidades formadoras y las Escuelas Normales Superiores, cuyo nuevo marco legal reclama reglamentación y condiciones para su desarrollo institucional. Exige, además, reconocer la investigación que nace de las aulas, las experiencias de educación popular y los conocimientos construidos en territorios rurales, indígenas, afrodescendientes y urbanos. La pedagogía no puede desaparecer detrás de un catálogo de competencias.

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La segunda ventana de oportunidad es el fortalecimiento de la educación superior pública. El artículo 69 de la Constitución protege la autonomía universitaria y la Ley 30 de 1992 reconoce las libertades de enseñanza, aprendizaje e investigación. Esa autonomía supone una responsabilidad con la sociedad y requiere condiciones materiales para ejercerla. La Ley 2568 de 2026 modificó los artículos 86 y 87 de la Ley 30 y abrió una posibilidad importante para avanzar hacia una financiación más estable. El desafío del próximo cuatrienio es hacerla efectiva mediante asignaciones suficientes y verificables.

Asimismo, el programa de gratuidad debe contemplar la permanencia del estudiantado. Ampliar los cupos exige contar con profesoras y profesores, bibliotecas, laboratorios, alimentación, bienestar y condiciones dignas de estudio y trabajo. Dignificar la profesión docente y consolidar su formalización es también una tarea urgente.

La tercera ventana de oportunidad es una tarea que no admite aplazamientos: desarrollar el nuevo marco de competencias y recursos del Sistema General de Participaciones. Hablar de calidad sin financiación suficiente, especialmente en los municipios con mayores desigualdades, es pedirle a la escuela que resuelva, por sí sola, problemas que pertenecen a toda la sociedad.

El país tiene hoy la oportunidad de convertir los acuerdos pedagógicos en decisiones de gobierno. No pedimos unanimidad ni desconocemos las legítimas diferencias en torno a la política educativa. Insistimos en que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo dialogue con aquello que el magisterio, las universidades y las comunidades ya han pensado y construido. Gobernar también es saber escuchar. La educación es una responsabilidad compartida y no puede quedar atrapada entre un gobierno que termina y otro que comienza.

En suma, reconocer estos referentes legales y asumir estos compromisos constituye una condición de posibilidad para hacer de la política pública educativa un acontecimiento democrático en el marco de un Estado social de derecho.

Nota: celebramos los 20 años de la Licenciatura en Artes Visuales de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, una trayectoria construida colectivamente por estudiantes, maestras, maestros, egresados y egresadas que han hecho del arte un lugar para pensar, sentir y transformar el mundo. Son dos décadas formando educadores y educadoras que reconocen en la sensibilidad, la memoria, la diferencia y la creación posibilidades para construir conocimiento, cuidar la vida y aportar a la paz. Esta celebración nos recuerda que el arte es una forma fundamental de comprender y transformar nuestra realidad.

Helberth Choachí González

Por Helberth Choachí González

Rector de la Universidad Pedagógica de Colombia
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