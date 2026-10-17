Revista Colombiana de Educación: 100 ediciones pensando en clave pedagógica

La Revista Colombiana de Educación ha sido mater et magistra de otras publicaciones en su campo. Generaciones enteras de docentes, estudiantes, investigadores e investigadoras, han encontrado en sus páginas aportes fundamentales para la ardua…

El pasado 8 de octubre celebramos la edición número 100 de la Revista Colombiana de Educación, una publicación de la Universidad Pedagógica Nacional que, desde su creación, en 1978, ha contribuido al despliegue del pensamiento educativo colombiano. A lo largo de estos 48 años, la Revista se ha convertido en el referente por excelencia de la investigación en educación, pedagogía y didáctica.

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La Revista Colombiana de Educación ha sido mater et magistra de otras publicaciones en su campo. Generaciones enteras de docentes, estudiantes, investigadores e investigadoras, han encontrado en sus páginas aportes fundamentales para la ardua labor de mantener vivo el pensamiento pedagógico, incluso en tiempos marcados por el fanatismo, el autoritarismo y el retorno del amigo/enemigo que hoy amenazan la libertad académica, la política educativa y la financiación.

En sus cien ediciones, la Revista ha sido un escenario de debates que permiten reconocer las tensiones, rupturas y transformaciones de la educación colombiana. Su fundador y primer editor, el sociólogo Gonzalo Cataño, cernano a grandes pensadores como Camilo Torres y Orlando Fals Borda, quien contribuyó a dar forma a un proyecto intelectual capaz de trascender las fronteras institucionales y dialogar con los grandes problemas educativos del país. Su artículo Educación y clase social en Colombia, publicado en la primera edición, es una muestra de esa vocación crítica.

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Resulta revelador que aquellas preguntas inaugurales sobre desigualdad, rendimiento escolar, formación de maestras y maestros o la educación rural, hoy continúen interpelándonos. Cinco décadas después, las investigaciones incorporan nuevas perspectivas sobre inclusión, interculturalidad, género, memoria, tecnologías educativas, diversidad de experiencias de aprendizaje, educación en/para los derechos humanos. Han cambiado los lenguajes, los enfoques y las metodologías, pero permanece una preocupación fundamental: ¿cómo construir una educación que contribuya a superar las injusticias de nuestra sociedad?

La continuidad de las preocupaciones no implica la inmovilidad de las indagaciones. Las páginas de la Revista dan cuenta de la consolidación de la pedagogía como campo de producción de conocimiento, en diálogo con las ciencias exactas, el deporte, las humanidades, las artes y las didácticas específicas. También evidencian que las maestras y los maestros son sujetos intelectuales capaces de investigar, producir saber pedagógico y transformar sus prácticas.

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Su trayectoria nos permite reconocer, además, que la educación nunca ha estado al margen de los acontecimientos del país y el mundo. Las investigaciones sobre violencia, conflicto armado, memoria, interculturalidad y educación emancipadora nos recuerdan que enseñar también supone interrogarnos por las relaciones de poder, los neofascismos, las desigualdades y las posibilidades de construir una sociedad democrática y en paz.

Como señalamos durante la conmemoración, esta publicación ha sido una columna vertebral del pensamiento pedagógico colombiano. Su permanencia es resultado del trabajo colectivo de generaciones de investigadoras, investigadores, editoras, editores y comunidades académicas que han defendido la circulación del conocimiento. Un reconocimiento especial merece quienes iniciaron este camino y quienes hoy garantizan su continuidad, entre ellas destaco a Gonzalo Cataño, Piedad Caballero, Mary Lache, Leonor Camargo Uribe, Carolina Soler y Constanza Mendoza.

Han sido nuestras maestras y nuestros maestros de la UPN, junto con la Dirección de Investigaciones y el Grupo Editorial de la Universidad, quienes han asumido el desafío de construir, sostener y fortalecer una revista científica, articulando el rigor académico con la pertinencia social del conocimiento. Se trata de publicar para dialogar con el mundo, pero también para comprender y transformar las escuelas, los territorios y las comunidades de nuestro país.

Ese compromiso orienta nuestra apuesta por fortalecer un ecosistema de investigación que acompañe las distintas trayectorias de formación. Hoy contamos con 58 grupos de investigación categorizados y 139 investigadores e investigadoras reconocidos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la presencia internacional con los grupos de trabajo de Clacso. Sus agendas abordan la formación docente, la ruralidad, la inclusión, las infancias, la interculturalidad el pensamiento crítico y derechos humanos, el ambiente, las tecnologías, la enseñanza de las ciencias y las políticas educativas.

Además, impulsamos una nueva convocatoria interna que amplía las posibilidades de investigación-creación, innovación pedagógica y trabajo interdisciplinar, así como el desarrollo de proyectos que aborden críticamente las crisis educativas. A ello se suma la propuesta del Fondo de Fomento para la Investigación de Estudiantes y Egresados(as), con iniciativas como Proyectos Origen, PedaLab UPN y ECOS, orientadas a fortalecer las nuevas generaciones de investigadores e investigadoras y la apropiación social del conocimiento.

Contamos también con ocho revistas científicas y diez publicaciones académicas y estudiantiles que constituyen una apuesta por democratizar la escritura, el debate y la circulación de saberes. A través de iniciativas como Campus Vivo UPN, proyectamos nuevos escenarios de experimentación e innovación pedagógica vinculados con los territorios.

Celebrar cien ediciones de la Revista Colombiana de Educación significa reconocer que el conocimiento no se construye en soledad ni puede permanecer encerrado en los anaqueles universitarios. Es una construcción colectiva que adquiere sentido cuando dialoga con la vida y contribuye a transformarla. Como Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores, seguiremos defendiendo la investigación como bien común, como ejercicio de autonomía intelectual y como camino para construir el por-venir de la educación pública colombiana.

Nota: les invitamos a estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional, la institución más importante del país.

*Rector, Universidad Pedagógica Nacional.