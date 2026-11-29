Su segunda decisión fue presentar una tributaria con el sonoro nombre de Ley de Rescate Económico. Su propósito no era tapar un hueco sino restablecer la credibilidad…

Pero su primera decisión fue sustituir el proyecto de presupuesto que había presentado Petro (575,6 billones de pesos) por uno que costaba 59,3 billones más.

Abelardo de la Espriella hizo su campaña a punta de alarmismo fiscal. Nos dijo que su antecesor había saqueado al Estado y prometió reducir sus gastos en un 40 %, bajar los impuestos y hacer crecer la economía al milagroso 7 % anual.

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Su segunda decisión fue presentar una tributaria con el sonoro nombre de Ley de Rescate Económico. Su propósito no era tapar un hueco sino restablecer la credibilidad financiera del Estado colombiano. El vicepresidente anunció que el 70 % del ajuste vendría de recortar los gastos del Estado, pero los recortes apenas representaban el 21 % del ajuste previsto para 2028.

Y a los pocos días el Gobierno empezó a echar para atrás. Que ya no les subiría el IVA a los alimentos, ni a los insumos y la maquinaria agrícolas, ni a la medicina prepagada, ni a la comida de las mascotas. Que ya no les bajaría el impuesto de renta a las empresas y que ahora estudia bajar la tarifa general del IVA del 19 al 17 %.

Y los congresistas apenas comienzan a hacer la tarea para la cual son elegidos: para peluquear las reformas tributarias. El Gobierno propone desmontar el impuesto al patrimonio y el uribismo quiere eliminar además el cuatro por mil. ¿De dónde van a salir los billones que dejará de recaudar el Estado?

En medio de tantos reversazos, subsisten tres ideas.

La primera es achicar el Estado, y achicarlo con criterio ideológico. Recortarle en 181.400 millones el presupuesto a la JEP, reducir en un 36,5 % el de Agricultura, suspender la compra de tierras para los campesinos, reducir a la mitad los recursos para la gratuidad universitaria, fusionar los ministerios de Cultura y Deporte y los de Ciencia y Educación. Reducir en un 20 % los gastos de personal, salvo los de la Fuerza Pública, y darle facultades extraordinarias al presidente para suprimir o fusionar entidades. El problema no es cuánto Estado quiere De la Espriella, sino para quién lo quiere. Un Estado para el medio país de arriba, no para el medio país de abajo.

La segunda es vender el Estado. Durante la campaña se habló de privatizar 39 empresas públicas, entre ellas el Fondo Nacional del Ahorro, el Banco Agrario, Satena y Cenit. Ahora el uribismo propone vender acciones de Ecopetrol y de ISA. La propia tributaria facilita la venta de otros activos públicos. A medida que el Congreso peluquee la reforma, acabaremos vendiendo las gallinas de los huevos de oro. Tendremos plata para tapar el hueco de hoy, pero menos ingresos para tapar los huecos de mañana.

La tercera es darles gabelas a los grandes capitales extranjeros. El RUGE es el complemento tributario del acuerdo sobre minerales críticos que firmamos con Rubio y una de las ofertas de la Semana Milagro en Nueva York. Los inversionistas extranjeros acogidos al régimen pagarían por renta y dividendos un 26,4 %, en vez del 48 %. 16 años durarían las gabelas, cuyo costo fiscal no ha calculado el Gobierno y que aumentarían apenas en un 0,06 % el PIB de 2030.

Con un detalle adicional: los inversionistas mineros vienen por los yacimientos, no por los descuentos tributarios. Tanto así que los siete proyectos de minerales críticos que llevamos a la Semana Milagro existían desde antes de este Gobierno.

De la Espriella tenía una ideología fiscal. Lo que esperábamos los colombianos era que tuviera una política fiscal.

*Hernando Gómez Buendía es director de ‘Razón Pública’.