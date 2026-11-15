Las elecciones que perdió Abelardo

Primero, la seguridad. Sin Plan Colombia no habría habido derrota de las FARC. Y todavía hoy, para derrotar a los grupos criminales y recuperar el control…

De la Espriella tiene todos los defectos y una sola virtud para Colombia: su cercanía con Estados Unidos. Tanto así que las tres grandes promesas de la “Patria milagro” dependen por entero de los gringos.

El gran problema de Petro eran sus peleas infantiles con los gringos y el susto del “castrochavismo”, que en pocos meses convirtió a un desconocido en el candidato más votado de la historia.

Las elecciones que importan en Colombia no son las de Colombia. Son las de Estados Unidos.

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Primero, la seguridad. Sin Plan Colombia no habría habido derrota de las FARC. Y todavía hoy, para derrotar a los grupos criminales y recuperar el control del territorio necesitamos la inteligencia, los equipos, la tecnología y la cooperación militar estadounidense.

Segundo, el déficit fiscal. El gobierno tuvo que lanzar la reforma tributaria, pero los bancos de Nueva York son los que prestan, las calificadoras de riesgo determinan cuánto nos cuesta endeudarnos, la Reserva Federal establece las tasas de interés y Washington controla el FMI, el Banco Mundial y el BID.

Tercero, el crecimiento económico del 6 % anual que anuncia el Plan de Desarrollo, imposible sin las exportaciones, los aranceles rebajados, el petróleo y los minerales estratégicos que este gobierno ha venido negociando con los gringos.

Pero hubo un pequeño problema: De la Espriella confundió a Estados Unidos con Trump y sus compinches de la Florida. Es ciudadano de ese país, se declaró republicano, insultó a los demócratas, apoyó la campaña de María Elvira Salazar y escogió al canciller más bocón que se pueda imaginar.

Antes del 7 de agosto se sabía que los republicanos iban a perder las elecciones de noviembre y, sin embargo, Abelardo le apostó al caballo equivocado. La sorpresa fue el tamaño de la paliza: los demócratas barrieron en el Senado y en la Cámara.

Y ese Congreso aprueba los presupuestos, decide sobre la ayuda exterior, puede bloquear las iniciativas de Trump y tiene facultades para investigar al Ejecutivo.

Trump seguirá gobernando hasta enero de 2029, mientras que Abelardo necesita el apoyo de Washington hasta agosto de 2030.

Peor todavía: once congresistas demócratas ya habían pedido al Departamento de Justicia investigar sus relaciones con antiguos jefes paramilitares y posibles irregularidades financieras en Florida. Ahora tendrán mayor poder para insistir en esas investigaciones.

Que Cristo Rey se apiade de Abelardo.

Y que se apiade sobre todo de un país cuyo presidente tuvo la ceguera de confundir sus amistades con los intereses nacionales y de apostarle el futuro de Colombia a unas elecciones que estaba condenado a perder.

*Hernando Gómez Buendía es director de ‘Razón Pública’.