Una ley inútil

En los países donde la justicia funciona no se necesitan leyes especiales para convencer a las mafias de abandonar sus negocios. La Fiscalía negocia con personas que ya han sido detenidas una reducción de penas a cambio de admitir su culpabilidad o denunciar a sus cómplices; es el “plea bargaining” de Estados Unidos, que en Colombia establecen los artículos 348 a 353 de la Ley 906 de 2004.

La ley de sometimiento que el gobierno propuso esta semana es inútil porque Colombia ya tiene mecanismos para ese sometimiento, y porque los delincuentes no se entregan mientras puedan seguir haciendo sus negocios.

Los delincuentes negocian cuando temen una condena, no cuando el Gobierno les pide que abandonen sus negocios. Petro no entendió esta realidad; creyó que estaba negociando con guerrilleros interesados en reformas sociales, cuando lo hacía con organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. La Paz total fracasó porque sus interlocutores no querían hacer la paz.

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De la Espriella los considera delincuentes y, sin embargo, insiste en el sometimiento voluntario a la justicia. Hace lo mismo que Petro, o sea que, en efecto, no confía en lo que dijo y repite cada rato: “No vine a transigir con asesinos, extorsionistas y reclutadores de menores. Vine a derrotarlos con toda la fuerza legítima de las armas de la República” (alocución televisada del pasado 2 de septiembre).

Y aquí aparece la distancia entre las palabras del presidente y los resultados de su gobierno.

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Entre el 7 de agosto y el 19 de septiembre, el Ministerio de Defensa registró 94.868 kilos de drogas incautadas, un 45 % menos que el promedio del mismo período durante los cuatro años anteriores. Las armas decomisadas en agosto estuvieron un 11,6 % por debajo del promedio de los cinco años recientes. De la Espriella celebra sus capturas, pero entre el 7 de agosto y el 1 de septiembre apenas superaron en un 4,4 % el promedio de los tres años anteriores; fueron la quinta cifra más baja en 16 años y el 87 % correspondió a capturas en flagrancia, principalmente por delitos comunes.

Santa Marta mostró la diferencia entre una operación policial y la derrota de una organización criminal. El 21 de septiembre, después de meses de inteligencia que comenzaron bajo Petro, la Policía allanó una vivienda y mató a siete personas, entre ellas alias Cholo, segundo jefe de Los Pachenca. La familia de uno de los muertos denuncia que era un campesino inocente. Los Pachenca respondieron incendiando vehículos y paralizando durante tres días una ciudad de 600.000 habitantes, con el 95 % del comercio cerrado. De la Espriella envió refuerzos, anunció capturas y apareció vestido de policía, armado y dando órdenes ante las cámaras. El presidente llegó a exhibir una autoridad que Los Pachenca acababan de demostrar que no existía. Y el paro terminó cuando Los Pachenca decidieron levantarlo.

La eficacia de la Fuerza Pública no se mide por los pantallazos, el número de muertos o las capturas anunciadas, sino por los territorios que recupera, los negocios criminales que destruye y la seguridad que devuelve a los habitantes.

Faltan apenas 17 de los “90 días para capturar o dar de baja a los diez grandes cabecillas”, que ofreció durante su campaña y reiteró en su Programa de Gobierno. El presidente no necesita otra ley para negociar con los delincuentes; necesita cumplir su promesa de derrotarlos.

* Director de “Razón Pública”.